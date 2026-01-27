English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • मनोरंजन
  • पद्मश्री पुरस्कार जाहीर, आर माधवनने केली खास पोस्ट हा एक संघर्षाचा विजय आहे

पद्मश्री पुरस्कार जाहीर, आर माधवनने केली खास पोस्ट 'हा एक संघर्षाचा विजय आहे'

R Madhavan makes a special post : पद्मश्री मिळाल्यानंतर आर माधवनने पोस्टमध्ये काय व्यक्त केलं?  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 27, 2026, 08:22 AM IST
पद्मश्री पुरस्कार जाहीर, आर माधवनने केली खास पोस्ट 'हा एक संघर्षाचा विजय आहे'

प्रत्येक वर्षी प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला भारत सरकार सर्वोच्च नागरी पुरस्कारांची घोषणा करते. यंदा 5 पद्मविभूषण, 13 पद्मभूषण आणि 113 पद्मश्री अशा एकूण 131 नागरिकांना त्यांचा कला, समाजसेवा, विज्ञान आणि विविध क्षेत्रांतील अतुलनीय योगदानासाठी पद्म पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले. यामध्ये भारतीय चित्रपटसृष्टीतील अनेक दिग्गज कलाकारांचा समावेश आहे, त्यातच अभिनेता आर माधवन यालाही पद्मश्री पुरस्कार जाहीर झाला आहे.

आर माधवनच्या जीवनातील हा एक अत्यंत महत्त्वाचा क्षण होता. अभिनेता होण्यापासून ते एक सन्मानित नागरिक म्हणून मान्यता मिळवण्यापर्यंत त्याचा प्रवास प्रेरणादायक आहे. यावर्षीचे पद्म पुरस्कार म्हणजे केवळ एक शाबासकी नाही, तर आपल्या मेहनतीच्या पुरस्काराचं प्रतीक ठरले आहे.

सोशल मीडियावर दिले आभार

पद्मश्री पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर आर माधवनने सोशल मीडियावर एक भावुक पोस्ट शेअर केली आणि आपल्या चाहत्यांना आभार व्यक्त केले. इन्स्टाग्रामवर पोस्ट करत माधवन म्हणाले, 'तुम्हा सर्वांचे मनापासून खूप खूप आभार! मी अत्यंत कृतज्ञतेने आणि नम्रतेने हा पुरस्कार माझ्या संपूर्ण कुटुंबाच्या वतीने स्वीकारत आहे, ज्यांचा खंबीर पाठिंबा आणि विश्वास हेच माझं सर्वात मोठं बल आहे.'

माधवनने आपल्या पोस्टमध्ये पुढे लिहिले, 'हा गौरव केवळ माझ्या मार्गदर्शकांचे, हितचिंतकांचे आशीर्वाद, जनतेचे प्रेम आणि प्रोत्साहन आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ईश्वराच्या कृपेमुळेच शक्य झाला आहे. माझ्या या प्रवासाला आकार देण्यात आणि मला याआधीच्या प्रत्येक टप्प्यापर्यंत पोहोचवण्यात सर्वांचा अमूल्य सहभाग आहे.'

आभार व्यक्त करत असतानाच, माधवनने या पुरस्काराला केवळ एक सन्मान म्हणून न पाहता, याला एक मोठी जबाबदारी मानली. तो म्हणाला, 'हा सन्मान ज्या मूल्यांचे प्रतिनिधित्व करतो, ती मूल्ये मी प्रामाणिकपणे आणि निष्ठेने जपण्याचे वचन देतो.'

त्याने चाहत्यांना दिलेल्या कृतज्ञतेच्या संदेशात सांगितले, "तुमचं प्रेम आणि तुम्ही पाठवलेले मेसेज पाहून मी भारावून गेलो आहे. कृपया मला तुम्हा सर्वांना वैयक्तिकरीत्या उत्तर देण्यासाठी थोडा वेळ द्या." माधवनचे शब्द त्याच्या विनम्रतेचे आणि प्रामाणिकतेचे प्रतीक होते.

आर माधवनचा चित्रपट करिअर

आर माधवनच्या करिअरची सुरुवात सहज, साध्या आणि दिलखुलास भूमिकांपासून झाली. त्याने हिंदी आणि दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीत आपले ठसे उमठवले आहेत. त्याच्या ‘रहना है तेरे दिल में’ सिनेमा ने तरुणाईवर वर्चस्व गाजवलं आणि आजही हा सिनेमा प्रेक्षकांमध्ये लोकप्रिय आहे. याच सिनेमामुळे माधवनला 'मॅडी' अशी ओळख मिळाली, जी त्याच्या करिअरचा टर्निंग पॉइंट ठरली.

त्याच्या अभिनयाच्या कौशलामुळे तो विविध चित्रपटांमध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या भूमिका साकारताना दिसला. यशस्वी चित्रपटांमध्ये ‘तुम्बाड’, ‘3 इडियट्स’, ‘रॉकेट्री’ अशा सिनेमांचा समावेश आहे. ‘रॉकेट्री’ मध्ये त्याने स्वतःच्या अभिनयाची वेगळीच ओळख निर्माण केली आणि या सिनेमाला प्रेक्षकांकडून अत्यधिक कौतुक मिळालं.

‘धुरंधर 2’मध्ये पाहा माधवन

माधवनचा अभिनय अजूनही प्रेक्षकांच्या मनावर ठसा उमठवतो. सध्या तो ‘धुरंधर २’ मध्ये दिसणार आहे. या चित्रपटात त्याची भूमिका एक आयबी चीफ म्हणून आहे. या भूमिकेने एक वेगळीच चर्चा सुरु केली असून, त्याच्या आगामी प्रोजेक्ट्समुळे त्याचे फॅन्स त्याला अधिक चांगल्या अभिनयाच्या भूमिकांमध्ये पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

माधवनच्या योगदानाची प्रशंसा

आर माधवनची विविधतेतली अभिनय क्षमता, त्याच्या अभिनयातील गती आणि असामान्य वेगळेपण यामुळे तो भारतीय सिनेमा उद्योगातील एक अत्यंत महत्वपूर्ण कलाकार बनला आहे. त्याचं ‘रहना है तेरे दिल मे’ चित्रपट एक कलात्मक उत्कृष्टता म्हणून ओळखलं जातं, जे अजूनही अनेक फॅन्सच्या हृदयात जिवंत आहे.

माधवनच्या प्रत्येक भूमिका त्याच्याच व्यक्तिगत अस्तित्वाशी सुसंगत आहेत, आणि त्याच्या कामाच्या या गुणवत्ता आणि समर्पणासाठी त्याला पद्मश्री मिळालं. तो खऱ्या अर्थाने या सन्मानाचा योग्य हक्कदार आहे.
आर माधवनला मिळालेल्या पद्मश्री पुरस्कारामुळे तो आता भारतीय चित्रपटसृष्टीत एक अधिक प्रौढ आणि सन्मानित कलाकार बनला आहे. त्याने आपल्या कामाच्या माध्यमातून शंभरांच्या वयातही प्रेरणा देणारा मार्ग दाखवला आहे. त्याच्या कुटुंबाची, समर्थकांची आणि चाहत्यांची त्याच्यावर असलेली प्रेमाची आणि विश्वासाची मोठी भूमिका आहे, आणि या सन्मानामुळे त्याचे योगदान नवा मार्ग दर्शवणार आहे.

