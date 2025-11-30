English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
रेड लाइट एरियात जन्मलेली अभिनेत्री, जिच्यावर बनली महागडी सीरिज, सौंदर्यावर लाखो चाहते फिदा, नवऱ्याने केली हत्या

रेड लाईट एरियामध्ये जन्मलेल्या या अभिनेत्रीवर बनलेली भारतातील सर्वाच महागडी सीरिज. सौंदर्यावर लाखो लोक होते फिदा. नवऱ्याने गोळ्या घालून केली हत्या.    

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 30, 2025, 09:58 PM IST
Actress : हिंदी चित्रपटांमध्ये पाकिस्तानातील अनेक कलाकारांनी काम केलं असून अनेक पाकिस्तानी कथांवर आधारित प्रकल्पही बॉलिवूडमध्ये साकारले गेले. अशाच एका पाकिस्तानी अभिनेत्रीची वास्तविक कथा संजय लीला भन्साळी यांच्या भव्य वेबसीरिज ‘हीरामंडी: द डायमंड बाजार’ ची प्रेरणा ठरल्याचं म्हटलं जातं.  ही अभिनेत्री म्हणजे नरगिस बेगम. जिने जवळपास 100 हून अधिक पाकिस्तानी चित्रपटांमध्ये काम केलं. तिचा शेवट मात्र अत्यंत दुःखद तिच्या नवऱ्यानेच तिची हत्या केली.

नरगिस बेगमची आई स्वतः तवायफ असल्याने ती बालपणापासूनच लाहोरच्या रेड लाइट एरियातील हीरामंडीमध्ये वाढली. तिथल्या महफिलीत ती आपल्या लावण्यपूर्ण नृत्याने प्रेक्षकांना वेड लावत असे. तिचा मुजरा पाहण्यासाठी श्रीमंत लोकांची रांग लागायची.

त्या काळात 40 चे दशक राजशाहीचा अस्त आणि सिनेमाची नव्याने सुरूवात होत होती. महिलांना चित्रपटात काम करणे लाजीरवाणे मानले जात होते. त्यामुळे चित्रपट निर्माते हिरोईन मिळवण्यासाठी अनेकदा तवायफांच्या कोठ्यांचा रस्ता धरत.

हिरामंडीहून रुपेरी पडद्यापर्यंतची तिची वाटचाल

हीच वेळ. एक चित्रपट निर्मात्याच्या नजरेस नरगिस बेगम दिसली. तिचं शास्त्रीय नृत्यकौशल्य पाहून तो मंत्रमुग्ध झाला. नरगिस बेगमही हीरामंडीच्या कैदेतून बाहेर पडण्याची इच्छा बाळगत होती. तिने ऑफर स्वीकारली आणि 1964 मध्ये ‘इशरत’ चित्रपटातून तिने डेब्यू केला.  तिने 100 हून अधिक चित्रपटात तिने काम केलं आणि नरगिस बेगम पाकिस्तानी सिनेमातील एक प्रसिद्ध अभिनेत्री बनली.

प्रेम, लग्न आणि समाजाचा विरोध

चित्रपटात काम करताना तिची भेट निर्माता ख्वाजा महजर यांच्याशी झाली. दोघांमध्ये प्रेम जमलं आणि त्यांनी निकाह केला. मात्र, समाजाने तीव्र विरोध केला, कारण नरगिस बेगम तवायफ खानदानातून आलेली. अशा कुटुंबातील मुलींशी लग्न करणे ‘अपमानास्पद’ मानले जात होते. तरीही दोघांनी समाजाला न जुमानता विवाह केला.

काही वर्षांत एक वेगळं संकट आलं. सरकारने कोठे बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. अशात नरगिस बेगम आपल्या वृद्ध आईची काळजी घेण्यासाठी पुन्हा हीरामंडीमध्ये गेली. ती अनेकदा पतीच्या बोलावण्यावरही परत गेली नाही. यामुळे ख्वाजा महजर संतापले.  त्या दिवशी ख्वाजा महजर हीरामंडीमध्ये गेले आणि नरगिस बेगम विनवले.

मात्र, नरगिस बेगम तयार झाली नाही. रागाच्या भरात ख्वाजाने पिस्तूल काढलं आणि गोळ्यांचा मारा केला. नरगिस बेगमचा जागीच मृत्यू झाला. या हत्येप्रकरणी ख्वाजा महजर यांना आयुष्यभर कारावासाची शिक्षा ठोठावली गेली.

