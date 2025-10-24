'या' अभिनेत्रीला व्हायचंय पंतप्रधान, ऐश्वर्या रायच्या रोलसाठी होती पहिली पसंती, सौंदर्याची जगभरात चर्चा

Mehwish Hayat : पाकिस्तानी इंडस्ट्रीमधील एक नाव जे सतत चर्चेत असतं. मेहविश हयात. सौंदर्य, अभिनय आणि वक्तृत्वामुळे ती पाकिस्तानमधील सर्वाधिक मानधन घेणाऱ्या अभिनेत्रींपैकी एक मानली जाते. मात्र, ती केवळ अभिनयासाठीच नाही तर वाद आणि बॉलिवूड कनेक्शनमुळेही अनेकदा चर्चेत राहिली आहे.
मेहविश हयातने आपल्या फिल्मी करिअरची सुरुवात 2015 साली ‘जवानी फिर नहीं आनी’ या चित्रपटातून केली. या चित्रपटानंतर ती ‘एक्टर इन लॉ’, ‘पंजाब नहीं जाऊंगी’, ‘लोड वेडिंग’ आणि ‘लंडन नहीं जाऊंगा’ यांसारख्या सुपरहिट चित्रपटांमध्ये झळकली. या सर्व चित्रपटांनी बॉक्स ऑफिसवर चांगली कमाई केली आणि त्यामुळे ती पाक सिनेमा इंडस्ट्रीतील सर्वाधिक लोकप्रिय आणि महागडी अभिनेत्री बनली.
मेहविश हयातला तिच्या अभिनयामुळे बॉलिवूडमधूनही ऑफर येऊ लागल्या होत्या. विशेष म्हणजे तिला अनिल कपूर आणि राजकुमार राव यांच्या सोबतच्या ‘फन्ने खां’ या चित्रपटासाठी साइन करण्यात आलं होतं. या चित्रपटात ती सुमित्रा ‘बेबी’ सिंह, म्हणजेच एका पॉप म्युझिक सुपरस्टारची भूमिका साकारणार होती. पण भारत-पाकिस्तान संबंध बिघडल्यामुळे तिचा हा डेब्यू ठरला नाही. यानंतर या भूमिकेसाठी ऐश्वर्या राय बच्चनला घेण्यात आलं आणि मेहविशच्या हाती आलेली मोठी संधी हातातून निसटली.
अभिनयाशिवाय मेहविश हयात राजकारणातही सक्रिय आहे. एका मुलाखतीत तिने स्पष्ट सांगितलं होतं की, 'मला एक दिवस पाकिस्तानची पंतप्रधान व्हायचं आहे. इमरान खानसारखे माजी क्रिकेटपटू जर पंतप्रधान होऊ शकतात तर एक अभिनेत्री का नाही?' तिच्या मते, सामाजिक बदल घडवण्यासाठी कलाकारांनी राजकारणात उतरणं आवश्यक आहे.
मेहविशचं नाव अनेकदा विवादांमध्ये आलं आहे. तिचं नाव एका प्रसिद्ध दहशतवाद्याशीही जोडलं गेल्याची चर्चा एक काळ होती. ज्यामुळे ती आणखी चर्चेत आली. मात्र तिने नेहमीच अशा सर्व गोष्टींकडे दुर्लक्ष करून आपल्या कामावर लक्ष केंद्रित केलं.
मेहविश हयात आजही पाकिस्तानमधील सर्वात ग्लॅमरस, टॅलेंटेड आणि प्रभावशाली अभिनेत्रींपैकी एक मानली जाते. तिची स्वप्नं मोठी आहेत. अभिनयापासून राजकारणापर्यंत आणि बॉलिवूडमध्ये ऐश्वर्या रायने तिची जागा घेतली असली तरी मेहविशचं व्यक्तिमत्त्व आणि आत्मविश्वास आजही तिला जगभरात ओळख मिळवून देत आहे.
