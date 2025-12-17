English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'धुरंधर'च्या यशामुळे पाकिस्तान हादरला, 'लियारी'संदर्भात केली मोठी घोषणा

Pakistan on Lyari: बॉक्स ऑफिसवर सध्या 'धुरंधर' चित्रपट धुमाकूळ घालत आहे. धुरंधरच्या यशाचे हादरे थेट पाकिस्तानपर्यंत बसत आहेत. यामुळे पाकिस्तानने लियारीसंदर्भात मोठी घोषणा केली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Dec 17, 2025, 05:51 PM IST
Pakistan on Lyari: बॉक्स ऑफिसवर सध्या 'धुरंधर' चित्रपट धुमाकूळ घालत आहे. चित्रपटात 1999 ते 2009 दरम्यान प्रामुख्याने कराचीमधील लियारी शहरात घडणाऱ्या घटना दाखवण्यात आल्या आहेत. या चित्रपटाची चर्चा केवळ भारतातच नाही, तर पाकिस्तानातही होत आहे. महत्त्वाचं म्हणजे पाकिस्तानात हा चित्रपट प्रदर्शितही झालेला नाही. 5 डिसेंबर रोजी प्रदर्शित झाल्यापासून विक्रमी कमाई करणाऱ्या रणवीर सिंगच्या या चित्रपटाच्या पहिल्या भागात, सिंध प्रांतातील लियारी हा परिसर टोळीयुद्ध, पोलिसांच्या धाडी, अंमली पदार्थांची तस्करी, शस्त्रास्त्रांची स्पर्धा आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे दहशतवादाने ग्रासलेला एक हिंसक परिसर म्हणून दाखवण्यात आला आहे.

धुरंधर चित्रपटात भारताने ज्याप्रकारे लियारी शहर दाखवलं आहे, त्यावरुन साहजिकच पाकिस्तानमधील अधिकारी नाराज झाले आहेत. आदित्य धार याने या चित्रपटाचं दिग्दर्शन केलं आहे, ज्याने आधी युरी चित्रपटाचं दिग्दर्शन केलं आहे. 

लियारीबद्दलच्या भारतीय कथानकाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी, सिंध माहिती विभागाने आता मोठी घोषणा केली आहे. पुढील महिन्यात 'मेरा लियारी' नावाचा एक चित्रपट प्रदर्शित करणार आहेत, जो या शहराचे वास्तववादी चित्र दाखवेल आणि भारताचे दावे फेटाळून लावेल. 

"गैरसमज पसरवल्याने वास्तव पुसलं जाऊ शकत नाही. लियारी हे संस्कृती, शांतता आणि लवचिकतेचे प्रतीक आहे तर हिंसेचे नाही. धुरंधर (चित्रपट) जरी अपप्रचार करत असला, तरी 'मेरा लियारी' लवकरच अभिमान आणि समृद्धीची खरी कहाणी सांगेल. #मेरालियारी चित्रपट जानेवारी 2026 मध्ये प्रदर्शित होत आहे. लियारीविरुद्धचा भारतीय अपप्रचार कधीही यशस्वी होणार नाही," असं सिंध माहिती विभागाने 'एक्स' पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.

'धुरंधर'मध्ये रणवीर सिंगने हमजा अली माझारीचं पात्र साकारलं आहे, जो रॉ एजंट आहे. जो पाकिस्तानात पोहोचतो आणि अखेरीस लयारी शहरात जातो. कराची शहराने टोळीयुद्धाच्या अनेक घटनांमुळे पाकिस्तानमधील सर्वात धोकादायक शहर म्हणून कुप्रसिद्धी मिळवली होती आणि त्यामुळे लयारी हे शहर टोळीच्या कारवायांनी विशेषतः प्रभावित झाले होते असे म्हटले जाते.

कराचीमधील सर्वात कुख्यात गुन्हेगारांपैकी एक असलेल्या रहमान डकैतची भूमिका 'धुरंधर'मध्ये अक्षय खन्नाने साकारली आहे. तो लयारीमधूनच आपले गुन्हेगारी साम्राज्य चालवत असे. दुसऱ्या बाजूला पोलीस अधीक्षक चौधरी अस्लम खान होते, ज्यांना कराचीमधील सर्वात धाडसी पोलिसांपैकी एक मानले जात असे आणि ज्यांना एकट्याच्या बळावर लयारीमधून सर्व टोळ्यांना समूळ नष्ट करायचे होते.

सिंध माहिती विभाग 'मेरा लियारी' जानेवारीमध्ये प्रदर्शित करू शकतो. पण 'धुरंधर' चित्रपटाचे निर्मातेच बाजी मारताना दिसत आहेत. कारण या चित्रपटाचा दुसरा भाग 19 मार्च रोजी प्रदर्शित होणार आहे.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

