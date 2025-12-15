‘धुरंधर’मागची खरी कहाणी: 9 वेळा मृत्यूला हुलकावणी देणारे SSP चौधरी असलम

चित्रपट ‘धुरंधर’मधील संजय दत्तचा एंट्री सीन—एका हातात सिगारेट, दुसऱ्या हातात पिस्तूल आणि पार्श्वभूमीवर वाजणारं ‘हवा-हवा’ गाणं—फक्त सिनेमॅटिक तडका नाही तर तो पाकिस्तानमधील कराची शहरातील कुख्यात आणि चर्चित पोलीस अधिकारी SSP चौधरी असलम यांच्या खऱ्या आयुष्याची छाया आहे. पाकिस्तानचा हा ‘एनकाउंटर स्पेशलिस्ट’ स्वतःला कधीच फिल्मी हिरो मानत नव्हता. मात्र तो अनेकदा म्हणायचा, 'एक दिवस माझ्यावरही चित्रपट बनेल.' धुरंधरने जणू त्याची ही भविष्यवाणी खरी ठरवली. मात्र, या चित्रपटावर त्याची पत्नी नूरीन असलम यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
1963 साली खैबर पख्तूनख्वातील मनसेहरा येथे जन्मलेल्या मोहम्मद असलम खान यांनी 1980 च्या दशकात सिंध पोलिस दलात प्रवेश केला. गुलबहार पोलीस ठाण्यापासून सुरू झालेला त्यांचा प्रवास लवकरच कराचीच्या अंडरवर्ल्डविरोधातील संघर्षाचं प्रतीक बनला. स्टार्च लावलेली पांढरी शलवार-कमीज, कठोर आवाज आणि बेधडक शैली—हीच असलम यांची ओळख होती. गुन्हेगारांसाठी ते भीतीचं नाव, तर सिस्टिमसाठी एक प्रभावी शस्त्र मानले जात.
रहमान डकैत आणि लयारीची गॅंगवॉर
कराचीच्या लयारी परिसरावर एकेकाळी गँगस्टर रहमान डकैतचं वर्चस्व होतं. तो कधी बेनझीर भुट्टो यांची बुलेटप्रूफ कार चालवणारा चालक होता, तर दुसरीकडे पोलिसांच्या वाँटेड यादीतही होता. 2006 मध्ये चौधरी असलम यांनी बलुचिस्तानमधून रहमानला अटक करून इतिहास रचला.
मात्र, सिस्टिममधील भ्रष्टाचारामुळे ही कामगिरी बदनामीत बदलली—सुमारे 5 कोटींची लाच देऊन रहमान पोलिस कोठडीतून ‘मेहमानासारखा’ बाहेर पडला. यानंतर रहमानला पकडणं असलमसाठी फक्त कर्तव्य राहिलं नाही; ती त्यांच्या प्रतिष्ठेची लढाई बनली. 2009 मध्ये बिन कासिम परिसरात झालेल्या एनकाउंटरमध्ये रहमान डकैत मारला गेला. पोलिसांनी याला चकमक म्हटलं; टीकाकारांनी सूड—पण लयारीतील गॅंगवॉरची कणा तेथेच मोडली.
लयारी ऑपरेशन आणि वाद
27 एप्रिल 2012 रोजी लयारीत 3,000 पोलिसांसह मोठं ऑपरेशन सुरू झालं. बख्तरबंद वाहने, स्नायपर्स, APC—सगळं सज्ज होतं. मात्र, गँगस्टर्सनी RPG ने प्रत्युत्तर दिलं. आठ दिवस लयारी सील राहिला; वीज-पाणी बंद, नागरिक उपाशी-प्यासे. याच काळात असलम यांचा वादग्रस्त चेहराही समोर आला. राशन नेत असलेल्या अॅम्ब्युलन्सच्या पिशव्या त्यांनी चाकूने फाडल्याचा आरोप झाला. समर्थकांसाठी ते ‘कडक अधिकारी’, तर टीकाकारांसाठी ‘निर्दयी’ ठरले. धुरंधर प्रदर्शित झाल्यानंतर लयारीतील काही लोकांनी चित्रपटातील अतिशयोक्तीवर प्रश्न उपस्थित केले. ते इतके ताकदवान असते, तर आठ दिवसांत आत का शिरले नाहीत? तर काहींनी हा निर्णय सावधगिरीचा मानला.
दहशतवाद्यांची कराचीमध्ये घुसखोरी
2009 नंतर तालिबानी दहशतवाद्यांवर हवाई हल्ले सुरू होताच ते सीमाभागातून पळून कराचीमध्ये लपले. सुरुवातीला त्यांनी बँक दरोडे, खंडणी अशा गुन्ह्यांचा मार्ग स्वीकारला; पण लवकरच त्यांची हिंसा वाढली. 8 जून 2014 रोजी जिना इंटरनॅशनल एअरपोर्टवर रॉकेट लाँचर्स आणि ग्रेनेड्ससह झालेला हल्ला फौजेकरिता थेट आव्हान ठरला. प्रत्युत्तरात 10 दहशतवादी ठार झाले. यानंतर लयारीतील गँगस्टर्सविरोधात निर्णायक मोहीम सुरू झाली. परंतु त्याआधीच चौधरी असलम शहीद झाले होते.
2011 मध्ये तालिबानने असलम यांच्या घरावर कार बॉम्ब हल्ला केला. ढिगाऱ्यातून जिवंत बाहेर पडताना त्यांनी म्हटलं, “मी शहीदांना दफन करत नाही; मी हल्लेखोरांना दफन करतो.” या एका वाक्याने त्यांना ‘सुपरकॉप’ची प्रतिमा मिळाली. त्यांच्यावर नऊ वेळा जीवघेणे हल्ले झाले; एकदा संपूर्ण घर उद्ध्वस्त झालं. तरीही ते बचावले.
मात्र, जानेवारी 2014 मध्ये 200 किलो स्फोटकांनी भरलेल्या कारने त्यांच्या ताफ्यावर हल्ला केला. यावेळी मृत्यू टळला नाही. कराचीचा सर्वात भयावह चेहरा धूर आणि आगीत कायमचा विरून गेला..