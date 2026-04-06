  • धुरंदर 2 पाकिस्तानात घालतोय धुमाकूळ! Netflix वर टॉप ट्रेंडमध्ये, लोक नेमकं काय म्हणतायत? डिस्ट्रिब्यूटरने सांगितली सत्यस्थिती

'धुरंदर 2' पाकिस्तानात घालतोय धुमाकूळ! Netflix वर टॉप ट्रेंडमध्ये, लोक नेमकं काय म्हणतायत? डिस्ट्रिब्यूटरने सांगितली सत्यस्थिती

Pakistan on Dhurandhar 2: पाकिस्तानचा टॉप एक्झिबिटर नदीम मांडवीवालाने पाकिस्तानमधून 'धुरंधर 2' ला कसा प्रतिसाद मिळाला यावर भाष्य केलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Apr 6, 2026, 03:28 PM IST
'धुरंदर 2' पाकिस्तानात घालतोय धुमाकूळ! Netflix वर टॉप ट्रेंडमध्ये, लोक नेमकं काय म्हणतायत? डिस्ट्रिब्यूटरने सांगितली सत्यस्थिती

Pakistan on Dhurandhar 2: पाकिस्तानमध्ये बॉलिवूड चित्रपटांचा मोठा चाहतावर्ग आहे हे काही लपून राहिलेलं नाही. पाकिस्तानने कितीही बंदी घातली तरी, तिथे बॉलिवूड चित्रपट कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने पोहोचतात आणि प्रेक्षकांकडून पाहिले जातात. आदित्य धरने दिग्दर्शित केलेला 'धुरंधर 2' देखील यात अपवाद नाही. डिसेंबरमध्ये 'धुरंधर'चा पहिला भाग प्रदर्शित झाल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच मोठ्या प्रमाणात तो पाहिला गेला होता. बेकायदेशीरपणे ऑनलाइन डाउनलोड्स आणि अनधिकृत स्ट्रीमिंगच्या माध्यमातून पाकिस्तानी प्रेक्षकांनी हा चित्रपट पाहिला आणि त्याला भरभरून पसंती दिली. पाकिस्तानात या चित्रपटाचे अधिकृत स्ट्रीमिंग सुरू झाल्यानंतर नेटफ्लिक्सवर अनेक आठवडे टॉपमध्ये होता. 

19 मार्च रोजी पाकिस्तान आणि जीसीसी (GCC) पट्टा वगळता जगभरात धुरंधर 2 प्रदर्शित झाला. यानंतर पाकिस्तानात अनेकांनी पायरेटेड पद्धतीने हा चित्रपट पाहिला. दरम्यान पाकिस्तानात अनेकजण अद्यापही चित्रपटाच्या चांगल्या आवृत्तीची वाट पाहत आहेत. पाकिस्तानचे टॉप एक्झिबिटर नदीम मांडवीवालादेखील यापैकी एक आहेत. 

NDTV ला दिलेल्या मुलाखतीत. नदीम यांनी धुरंदर 2 ला पाकिस्तानमधील लोकांकडून नेमका कशाप्रकारे प्रतिसाद मिळाला याची माहिती दिली आहे. "पाकिस्तानमधील अनेक लोकांनी पायरेटेड आवृत्ती पाहिली आहे. मी अद्याप पाहिलेला नाही. मी चांगल्या दर्जाची आवृत्ती पाहणं पसंत करतो. जर मला चांगल्या दर्जाची पायरेटेड आवृत्ती मिळाली तर नक्की पाहणार," असं ते म्हणाले आहेत. 

परंतु 'धुरंधर 2' ला मिळालेला प्रतिसाद हा पहिल्या भागापेक्षा पूर्णपणे वेगळा आहे. "पहिला भाग इतका यशस्वी ठरला होता की, लोक त्याचा दुसरा भागही नक्कीच पाहतील हे नक्की होते. डिसेंबरमध्ये जेव्हा 'धुरंधर'चा पहिला भाग प्रदर्शित झाला, तेव्हा त्यावर सर्वांकडून कौतुकाचा वर्षाव झाला होता; मात्र पाकिस्तानात दुसऱ्या भागाला संमिश्र प्रतिसाद मिळाला आहे," असं नदीम मांडवीवाला यांनी म्हटलं आहे.

धुरंदर 2 मध्ये पहिल्या भागाप्रमाणे पाकिस्तानला व्हिलन बनवण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला नाही असंही नदीम यांनी सांगितलं. "पहिला भाग चांगला होता. तो हुशार आणि चांगल्या पद्धतीने तयार करण्यात आला होता. लोक म्हणत आहेत की, दुसऱ्या भागात पाकिस्तानविरोधातील भाग कमी आहे," असं ते म्हणाले. 

'धुरंधर 2' हा चित्रपट जगातील इतर भागांमध्ये ज्या दिवशी प्रदर्शित झाला, त्याच दिवशी पाकिस्तानी प्रेक्षकांनीही तो पाहिला. पाकिस्तानी पत्रकार खालिद महमूद खालिद यांनी एक्सवरील एका पोस्टमध्ये घरातील स्क्रीनवर हा चित्रपट पाहतानाचा एक व्हिडिओ शेअर केला होता. "लाहोरमध्ये 'धुरंधर 2' पाहत आहे," असं त्यांनी पोस्टमध्ये लिहिलं होतं. 

मात्र, पाकिस्तानविरोधी चित्रपटाचा प्रचार करत असल्याचा आरोप करत नागरिकांनी ट्रोल करण्यास सुरुवात केल्यानंतर त्यांनी हा व्हिडीओ काढून टाकला. 

गतवर्षी 'धुरंधर' प्रदर्शित झाल्यानंतर पाकिस्तानात या चित्रपटाच्या पायरेटेड डीव्हीडी अवघ्या 50 रुपयांना (पाकिस्तानी चलन) विकल्या जात होत्या. भारतीय रुपयांमध्ये ते 16 रुपये होतात. यापूर्वी, 'IANS' च्या रिपोर्टमध्ये असा दावा करण्यात आला होता की, पाकिस्तानात केवळ दोन आठवड्यात 'धुरंधर'चे 20 लाख बेकायदेशीर डाउनलोड्स नोंदवले गेले आहेत.

"धुरंदर पाकिस्तानात सर्वाधिक पायरेटेड ठरला असून, त्याने '2.0' आणि 'रईस' यांसारख्या चित्रपटांनाही मागे टाकले आहे. बंदीमुळे चित्रपट निर्मात्यांना कदाचित 50 ते 60 कोटी रुपयांचा फटका बसला असेल. परंतु, पाकिस्तानला एक 'संपूर्ण दहशतवादी राष्ट्र' म्हणून चित्रित करणारा जो संदेश आहे, तो मात्र देशभरातील प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचला आहे," असं रिपोर्टमध्ये सांगण्यात आलं होतं.

बॉक्स ऑफिसबद्दल बोलायचं गेल्यास 'धुरंधर 2' चित्रपटाने प्रदर्शित झाल्यापासून फक्त 18 दिवसातच भारतात 1000 कोटींचा टप्पा पार केला असून, 1013.77 कोटींची कमाई केली आहे. चित्रपट व्यापार विश्लेषक 'सॅकनिल्क' (Sacnilk) च्या माहितीनुसार, 2014 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या अल्लू अर्जुनच्या 'पुष्पा 2' या आणखी एका सिक्वेलनंतर, 1000 कोटींची कमाई करणारा हा दुसरा चित्रपट ठरला आहे. 

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

