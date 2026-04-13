आशा भोसलेंना श्रद्धांजली वाहिल्याने पाकिस्तानमधील टॉप टीव्ही चॅनेलला नोटीस; कोणी आणि का पाठवलीये नोटीस?

Show-cause notice to Pakistani broadcaster over Asha Bhosle News: दिग्गज गायिका आशा भोसले यांच्या निधनाशी संबंधित बातमी दाखवल्यामुळे पाकिस्तानमधील न्यूज चॅनेल 'जिओ न्यूज'ला नोटीस बजावण्यात आली आहे. 'पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी'ने (PEMRA) जिओ न्यूजला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. वृत्तवाहिनीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी ही माहिती दिली आहे.
जिओ न्यूजचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि पाकिस्तानमधील 'असोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स अँड न्यूज डायरेक्टर्स'चे अध्यक्ष अझहर अब्बास यांनी एक्सवरुन ही माहिती दिली आहे.
"दिग्गज कलाकारांविषयी वार्तांकन करताना, त्यांच्या कार्याचा पुन्हा आढावा घेणे आणि त्याचा गौरव करणं ही नेहमीच एक प्रथा राहिली आहे. किंबहुना, आशा भोसले यांच्यासारख्या उंचीच्या कलाकारासाठी आम्ही जे दाखवलं त्यापेक्षा जास्त दाखवत त्यांची अजरामर गाणी प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवायला हवी होती. तरीही, पाकिस्तानची इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यम नियामक संस्था 'PEMRA'ने, मात्र यावर निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेतला आहे," असं त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
PEMRA has issued a show-cause notice to Geo News for airing content related to the legendary subcontinent singer Asha Bhosle.
— Azhar Abbas (@AzharAbbas3) April 13, 2026
रविवारी 'जिओ न्यूज'ला 'पेमरा' (PEMRA) कडून नोटीस बजावण्यात आली. या नोटीसमध्ये, आशा भोसले यांच्या निधनाची बातमी प्रसारित करत असताना, भारतीय गाणी आणि भारतीय चित्रपटांमधील दृश्यांचे प्रसारण केल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला.
नोटीसमध्ये पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा जाणीवपूर्वक अवमान केल्याचा उल्लेख आहे. 2018 मध्ये, पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील टीव्ही वाहिन्यांवर भारतीय मजकुराच्या प्रसारणावर बंदी घातली होती.
नियामकाने जिओ न्यूजचे सीईओ मीर इब्राहिम रहमान यांना समन्स बजावले असून 27 एप्रिल रोजी हजर राहण्यास सांगितलं आहे. तसंच, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई का सुरू करू नये, याचं लेखी स्पष्टीकरण १४ दिवसांच्या आत देण्यास सांगितलं आहे.
पाकिस्तानातील अनेक प्रमुख व्यक्तींनी पेमराकडून जिओ न्यूजवर करण्यात आलेल्या कारवाईवर टीका केली आहे. “कला आणि संस्कृतीला सीमा नसतात आणि त्यांना मर्यादित ठेवता येत नाही,” असं पाकिस्तानी पत्रकार घरिदा फारुकी यांनी म्हटलं आहे. पत्रकार रौफ क्लासरा यांनी नियामकाला देशाला झिया-उल-हक युगात परत नेऊ नका असं आवाहन केलं आहे.
“कृपया आम्हाला झिया पिढीच्या 80 च्या दशकातील त्या जाचक काळात परत नेऊ नका, जेव्हा व्हीसीआर/चित्रपट बाळगणे हा देखील गुन्हा आणि शिक्षेस पात्र गुन्हा होता. हे नेटफ्लिक्स आणि एआयचे युग आहे. या युगात आपण मूर्ख दिसू असं काही करु नका,” असं त्यांनी म्हटलं आहे.