Marathi News
प्रेमाला वय नाही, पहिल्यांदा भावासोबत निकाह, मुलीच्या निकाहानंतर नंतर 51 व्या वर्षी केला दुसरा निकाह

Guess This Famous Actress: जेव्हा दोन लोक एकत्र राहण्याचा निर्णय घेतात तेव्हा वय हा फक्त एक आकडा ठरतो. अशीच एक अभिनेत्री जिने वयाच्या 51 व्या वर्षी दुसऱ्यांदा केला निकाह.  

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 17, 2025, 03:18 PM IST
Guess This Famous Actress: निकाहसाठी वय कधीही अडथळा ठरू शकत नाही हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालं आहे. पाकिस्तानच्या प्रसिद्ध अभिनेत्री जवेरिया अब्बासीचा आयुष्याचा प्रवास अनेक चढ-उतारांनी भरलेला असला तरी तिने धैर्याने पुढे जाऊन आपले आयुष्य नव्याने सुरू केले आणि वयाच्या 51 व्या वर्षी दुसऱ्यांदा निकाह केला आहे.

जवेरियाने 1997 मध्ये पहिलं निकाह शमून अब्बासीशी केला होता. शमून हा तिच्या चुलत भावाशी संबंधित होता. या नात्यातून तिला अंजेला अब्बासी ही गोंडस मुलगी झाली. मात्र, हा निकाह सुमारे 13 वर्षे टीकला आणि 2010 मध्ये दोघे वेगळे झाले. त्यानंतर जवेरियाने आपल्या मुलीचे पालनपोषण केले आणि तिच्या निकाहाची जबाबदारीही यशस्वीपणे पार पाडली.

नव्या आयुष्याची सुरुवात

मुलगी अंजेला सेटल झाल्यानंतर जवेरियाने स्वतःसाठी जीवनसाथी शोधण्याचा निर्णय घेतला. वयाच्या 51 व्या वर्षी तिने व्यवसायिक अदील हैदरशी दुसऱ्यांदा निकाह केला. तिच्या निकाहाच्या वेळी तिची मुलगी, जावई आणि नातेवाईकही सहभागी झाले. सोशल मीडियावर तिने शेअर केलेल्या रोमँटिक फोटोंवर चाहते मोठ्या प्रमाणात प्रेम व्यक्त करत आहेत.

या निकाहबद्दल जवेरियाने सांगितले की अदीलला निकाहसाठी तयार करणे सोपे नव्हते. दोघांची भेट एका कॉमन फ्रेंडच्या डिनरदरम्यान झाली आणि त्यानंतर त्यांची मैत्री हळूहळू प्रेमात बदलली. समाजाकडून या निकाहवर टीका झाली. 'या वयात लग्न कशाला?' असे प्रश्न विचारले गेले. जवेरियाने यावर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की निकाह हा पवित्र संबंध आहे आणि त्याला वयाची कोणतीही मर्यादा नसते.

तसेच काहींनी तिच्या कपड्यांवरही टीका केली. 'या वयात अल्ला-अल्ला करत बसायला हवं' अशी टीका करण्यात आली. पण जवेरियाला कोणाची पर्वा नाही. 'लोक फक्त बाह्यरूपावर बोलतात पण आईच्या मनात काय चाललं आहे, हे कोणी विचारत नाही' असं ती म्हणाली.

सासरकडून मिळालेला पाठिंबा

जरी सुरुवातीला टीका झाली तरी अदीलच्या कुटुंबाने जवेरियाला मनापासून स्वीकारले. तिच्या प्रेमळ स्वभावामुळे आणि परस्पर आदरामुळे नाते घट्ट झाले आहे. सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या फोटोंमध्येही हे स्पष्ट दिसत आहे. 

अदील हैदरने सांगितले की सुरुवातीला त्याला जवेरिया कोण आहेत हे माहित नव्हते. गूगलवर शोध घेतल्यावरच जवेरिया प्रसिद्ध अभिनेत्री असल्याचे कळले. काही लोकांनी त्यांना हिंदू समजून ट्रोल केले पण अदीलने स्पष्ट केले की जवेरिया मुस्लिम आहेत.

FAQ

1. जवेरिया अब्बासीचा दुसरा निकाह कधी आणि कोणासोबत झाला?

जवेरिया अब्बासीचा दुसरा निकाह मार्च 2025 मध्ये (15 मार्चला) व्यवसायी अदील हैदर (Adeel Haider) सोबत झाला. हा खासगी निकाह सोहळा होता, ज्यात जवेरियाची मुलगी अंजेला, जावई आणि जवळचे नातेवाईक सहभागी झाले. 

2. जवेरिया आणि अदील हैदरची भेट कशी झाली?

दोघांची भेट एका सामान्य मित्राच्या डिनर पार्टीमध्ये झाली. सुरुवातीला मैत्रीपासून सुरुवात झाली आणि हळूहळू ते प्रेमात पडले. अदीलने जवेरियाला तीन वर्षे मनवण्याचा प्रयत्न केला, आणि तिच्या मुलगी अंजेलाच्या लग्नानंतर (2023) ते निकाहासाठी पुढे सरसावले. 

3. जवेरियाचा पहिला निकाह कधी आणि कोणासोबत झाला?

जवेरियाचा पहिला निकाह 1997 मध्ये अभिनेते शमून अब्बासी (Shamoon Abbasi) सोबत झाला. शमून हा तिच्या चुलत भावाशी संबंधित होता. या नात्यातून त्यांना 1998 मध्ये अंजेला अब्बासी ही मुलगी झाली. निकाह 13 वर्षे टिकला आणि 2010 मध्ये (काही स्रोतांनुसार 2009) दोघे वेगळे झाले. 

