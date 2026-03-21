‘धुरंधर 2’ पाहण्याचा मोह पाकिस्तानी प्रेक्षकांनाही आवरेना, बंदी असूनही सिनेमाचं अवैध स्क्रीनिंग सुरु, Photo Viral

Dhurandhar 2 in Pakistan  : ‘धुरंधर 2’वर बंदी असूनही पाकिस्तानात बेकायदेशीर स्क्रीनिंग; फोटो व्हायरल  

कावेरी पिंपळे | Updated: Mar 21, 2026, 07:40 AM IST
मुंबई : बॉलिवूड अभिनेता रणवीर सिंह याचा बहुप्रतिक्षित ‘धुरंधर २: द रिव्हेंज’ हा चित्रपट सध्या बॉक्स ऑफिसवर दमदार कामगिरी करत असून, प्रेक्षकांकडून त्याला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. अ‍ॅक्शन, देशभक्ती आणि थरार यांचा संगम असलेल्या या चित्रपटाने अल्पावधीतच कोट्यवधींची कमाई करत चर्चेचा विषय बनला आहे. मात्र, याच चित्रपटासंदर्भात आता एक धक्कादायक आणि चिंताजनक बाब समोर आली आहे.

दिग्दर्शक आदित्य धर यांच्या या चित्रपटावर काही देशांमध्ये बंदी घालण्यात आली असून, पाकिस्तानातही तो अधिकृतरीत्या प्रदर्शित करण्यात आलेला नाही. असे असतानाही, पाकिस्तानातील लाहोरमध्ये हा चित्रपट पायरेटेड स्वरूपात पाहिला जात असल्याचा दावा एका व्हायरल व्हिडिओमुळे करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे चित्रपटसृष्टीत खळबळ उडाली असून, पायरसीचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

व्हायरल व्हिडिओमुळे प्रकरण उघड

हा संपूर्ण प्रकार एका पाकिस्तानी पत्रकाराच्या सोशल मीडिया पोस्टमुळे समोर आला. खालिद मेहमूद खालिद या पत्रकाराने आपल्या ‘X’ (माजी ट्विटर) अकाऊंटवर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. या व्हिडिओमध्ये तो लाहोरमधील आपल्या घरात बसून ‘धुरंधर २’ पाहताना दिसतो. “लाहोरमध्ये धुरंधर २ पाहत आहे,” असे कॅप्शन त्याने या व्हिडिओला दिले आहे.

या व्हिडिओमध्ये चित्रपटातील एक महत्त्वाचा सीन स्पष्टपणे दिसत असून, स्क्रीनवर पायरसीचे वॉटरमार्कही दिसून येतात. त्यामुळे हा चित्रपट अधिकृत मार्गाने नव्हे, तर अवैध पद्धतीने पाहिला जात असल्याचे स्पष्ट होते. विशेष म्हणजे, बंदी असतानाही चित्रपट इतक्या सहजपणे उपलब्ध झाल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

सोशल मीडियावर संताप आणि चर्चा

व्हिडिओ व्हायरल होताच भारतीय आणि पाकिस्तानी नेटकऱ्यांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. अनेक भारतीय युजर्सनी संताप व्यक्त करत, पाकिस्तानात भारतीय चित्रपटांवर अधिकृत बंदी असली तरी, तिथल्या प्रेक्षकांना हे चित्रपट पाहण्याची मोठी उत्सुकता असल्याचे म्हटले. काहींनी उपरोधिकपणे प्रतिक्रिया देत, “भारतानं पाकिस्तानात घुसून मारल्याचे दाखवणारा चित्रपट पाहण्यासाठीही तिथले प्रेक्षक उत्सुक आहेत,” अशी टिप्पणी केली.

तर काही पाकिस्तानी युजर्सनीही पायरसीच्या या प्रकारावर नाराजी व्यक्त करत, अशा गोष्टींमुळे स्थानिक चित्रपटसृष्टीचे नुकसान होत असल्याचे मत मांडले. एकंदरच, या व्हिडिओमुळे दोन्ही देशांतील सोशल मीडियावर चर्चा रंगताना दिसत आहे.

पहिल्या भागाचाही असाच अनुभव

‘धुरंधर’ (2025) या पहिल्या भागालाही पाकिस्तानात मोठी लोकप्रियता मिळाली होती. अधिकृत बंदी असूनही, या चित्रपटाचे सुमारे २० लाख बेकायदेशीर डाउनलोड्स झाल्याची माहिती समोर आली होती. तसेच, ओटीटी प्लॅटफॉर्म नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित झाल्यानंतर हा चित्रपट पाकिस्तानात ट्रेंडिंगमध्ये अव्वल क्रमांकावर होता.

यावरून स्पष्ट होते की, अधिकृत बंदी असूनही भारतीय चित्रपटांना पाकिस्तानात मोठी मागणी आहे. मात्र, ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी अवैध मार्गांचा वापर होत असल्याने निर्मात्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे.

निर्मात्यांची वाढती चिंता

दुसऱ्या भागाबाबतही तोच प्रकार घडत असल्याचे दिसत असल्याने चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. पायरसीमुळे बॉक्स ऑफिस कलेक्शनवर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसेच, चित्रपट निर्मितीसाठी केलेल्या मोठ्या गुंतवणुकीवरही याचा परिणाम होऊ शकतो.

भारतामध्ये कडक उपाययोजना

दरम्यान, भारतात पायरसी रोखण्यासाठी कडक पावले उचलण्यात आली आहेत. मद्रास उच्च न्यायालयाने ‘धुरंधर २’च्या बेकायदेशीर स्ट्रीमिंग आणि प्रदर्शनावर १५ एप्रिल २०२६ पर्यंत अंतरिम बंदी घातली आहे. इंटरनेट सेवा पुरवठादारांना (ISP) कोणत्याही पायरसी लिंक प्रसारित किंवा उपलब्ध न करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.

तसेच, चित्रपट निर्मात्यांनीही विविध ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर लक्ष ठेवून पायरसी रोखण्यासाठी विशेष टीम नियुक्त केल्याची माहिती समोर येत आहे.

पायरसीचा वाढता धोका

डिजिटल युगात पायरसी हा चित्रपटसृष्टीसमोरील सर्वात मोठा धोका ठरत आहे. मोठ्या बजेटच्या चित्रपटांची पायरेटेड आवृत्ती लीक होणे ही आता सामान्य बाब बनली असून, यामुळे निर्माते, वितरक आणि संपूर्ण इंडस्ट्रीला मोठा आर्थिक फटका बसतो.

