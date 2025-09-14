English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
आशिया कपमध्ये भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना रंगतोय. पाकिस्तानचा माजी सलामीवीर क्रिकेटपटू बॉलिवूड अभिनेत्री रीना रॉयच्या प्रेमात पडला. क्रिकेट सोडून तो बॉलिवूडकडे वळला. अभिनेत्रीशी लग्न पण केलं पण...

नेहा चौधरी | Updated: Sep 14, 2025, 08:41 PM IST
रन्स, रेकॉर्ड आणि रीना रॉयची जादू; बॉलिवूड अभिनेत्रीच्या प्रेमात वेडा झालेला हा पाकिस्तानी क्रिकेटर; लग्न केलं पण...

आशिया कपमध्ये भारत आणि पाकिस्तान मॅच रंगतोय. त्यापूर्वी पाकिस्तानचा माजी सलामीवीर मोहसीन खानने क्रिकेट आणि वैयक्तिक आयुष्यातील अनेक आठवणींना उजाळा दिला आहे. तुम्हाला जाणून आश्चर्यचकित क्रिकेट विश्वातून एक अभिनेत्रीच्या प्रेमात बॉलिवूडमध्ये प्रवेश केला. तो मुंबई आला त्याला चित्रपटही मिळाला. अभिनेत्रीशी प्रेम आणि नंतर तिच्याशी लग्नही केलं. 

तो काळ होता जेव्हा मोहसिन मैदानावर डेनिस लिली आणि कपिल देव सारख्या स्टार्ससमोर खेळत होता. दुसरीकडे मुंबईच्या पडद्यावर धर्मेंद्र आणि विनोद खन्ना सारख्या स्टार्ससोबत उभे राहताना दिसायचे. त्याचे आयुष्य क्रिकेट आणि बॉलिवूडमध्ये विभागलेली एक कहाणी आहे , ज्यामध्ये धावा, रेकॉर्ड आणि रीना रॉयसोबतच्या प्रेमाची फिल्मी चमकदेखील आहे. 

पीटीआयशी बोलताना 70 वर्षीय मोहसीन आठवतात, '1979 मध्ये जेव्हा मी पहिल्यांदा भारतात आलो तेव्हा मला बॉलिवूडमधून ऑफर येऊ लागल्या. लोक म्हणायचे, फक्त 20 दिवस थांब, आम्ही तुमचा भाग पूर्ण करू, पण त्यावेळी माझे संपूर्ण लक्ष क्रिकेटवर होते.' याच दिवसांत त्याची भेट अभिनेत्री रीना रॉयशी झाली. रीना तेव्हा हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सर्वात गाजलेली अभिनेत्री होती. हळूहळू हे नाते मैत्रीपासून लग्नापर्यंत पोहोचलं. मोहसीन म्हणतो, 'धरमजी खूप गोड होते, विनोद माझे मित्र होते, पण मुंबईत मला रीनाच्या नजरेत खरा प्रेम सापडला.'

...खेळपट्टीपासून पडद्यापर्यंतचा प्रवास

क्रिकेटसोबतच सिनेमाही त्याचं दुसरं प्रेम बनलं. 'बटवारा' सारख्या चित्रपटात काम करताना, दिग्दर्शक जेपी दत्ता त्याला म्हणाले होते, 'कल्पना करा की तुम्ही शंभर धावा केल्या, तरीही पाकिस्तान भारताकडून हरला. तुम्हाला कसे वाटेल?' मोहसीन म्हणतात की त्यांनी या उदाहरणाने दृश्य जिवंत केलं. 'या चित्रपटासाठी त्यांना नाना पाटेकर आणि अनुपम खेर सारख्या दिग्गजांसह सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेत्यासाठी फिल्मफेअर पुरस्कारासाठी नामांकन देखील मिळालं होतं. 

लग्नानंतर मोहसीन कराचीपेक्षा मुंबईत जास्त राहू लागला. क्रिकेटपटू आणि अभिनेत्रीची ही जोडी प्रत्येक वर्तमानपत्र आणि मासिकाच्या बातम्यांमध्ये झळकली. पण ज्याप्रमाणे चित्रपटांमधील प्रत्येक कथेचा शेवट आनंदी नसतो, त्याचप्रमाणे हे नातेही काळाच्या झळा सहन करू शकले नाही.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

लग्न तुटले, नाते बदलले...

रीना रॉय सोबतचं लग्न तुटल्यानंतरही, मोहसीन आपल्या मुलीबद्दल बोलताना भावनिक होतो. तो म्हणतो, 'तिने दोन्ही जग पाहिले आहे, पाकिस्तान आणि मुंबई. जरी रीना सोबतचे माझे नाते बदलले असले तरी, आमची मुलगी माझी सर्वात मोठी संपत्ती आहे. माझ्या मुलीने तिचे शालेय शिक्षण पाकिस्तानमध्ये आणि उच्च शिक्षण मुंबईत पूर्ण केलंय. ती तिच्या आईसोबत राहते आणि मी तिच्या सतत संपर्कात असतो.'

मैदानावरील संस्मरणीय क्षण

मोहसिनचा क्रिकेटमधील प्रवास यशांनी भरलेला होता. 48 कसोटी आणि 75 एकदिवसीय सामन्यांमध्ये पाकिस्तानचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या या सलामीवीराने 1982 मध्ये एका कॅलेंडर वर्षात 1000 धावा करणारा पहिला पाकिस्तानी फलंदाज बनून ऐतिहासिक कामगिरी केली. लॉर्ड्सवर द्विशतक झळकावणारा पहिला पाकिस्तानी फलंदाज असल्याचा अभिमान त्याच्या चेहऱ्यावर अजूनही स्पष्ट आहे. डिसेंबर 1983 मध्ये डेनिस लिलीसारख्या दिग्गज खेळाडूविरुद्ध ऑस्ट्रेलियन भूमीवर सलग दोन शतके झळकावणे ही त्याच्या कारकिर्दीतील सर्वात उज्ज्वल कामगिरींपैकी एक होती.

मोहसिन म्हणतो, 'माझ्या काळातील सर्वोत्तम वेगवान गोलंदाजाविरुद्ध हे करणे समाधानकारक होते. माझा खेळ वेग आणि उसळी असलेल्या खेळपट्ट्यांसाठी पूर्णपणे अनुकूल होता.' त्याच्या मनाच्या सर्वात जवळच्या सामन्यांपैकी एक म्हणजे लाहोर कसोटी, जिथे त्याने भारताविरुद्ध दुसऱ्या डावात नाबाद 101 धावा केल्या. तो म्हणतो, 'तो सामना अजूनही माझ्या आवडत्या सामन्यांपैकी एक आहे.'

मोहसिनला अजूनही भारताविरुद्ध क्रिकेट खेळण्याची मजा आठवते. तो म्हणतो, 'भारतात आणि भारताविरुद्ध खेळणे नेहमीच मजेदार होते. जिमी (मोहिंदर अमरनाथ) माझा जवळचा मित्र बनला. आमच्या काळात आक्रमकता होती, पण असभ्यता नव्हती.' त्यांच्या काळात त्याला सर्वात जास्त कोणी प्रभावित केले असे विचारले असता, तो स्पष्टपणे म्हणाला, 'बॉलर्समध्ये इम्रान खान, डेनिस लिली, रिचर्ड हॅडली, माल्कम मार्शल आणि कपिल देव हे माझे आवडते होते. फलंदाजांमध्ये सुनील गावस्कर, विवियन रिचर्ड्स, ग्रेग चॅपेल आणि माजिद खान हे माझे हिरो होते.'

