Marathi News
सौदी अरेबियामध्ये बॉलिवूड चित्रपट सुपरहिट कसे होतात, सलमानचं वक्तव्य चर्चेत

Salman Khan: सलमान खानने सौदी अरेबियात झालेल्या कार्यक्रमात हिंदी, तमिळ, तेलुगू आणि मल्याळम चित्रपटांबाबत मोठं विधान केलं आहे.  

सोनेश्वर पाटील | Updated: Oct 20, 2025, 02:47 PM IST
Salman Khan: बॉलिवूडचा दबंग अभिनेता सलमान खान पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. नेहमीच चर्चेत राहणारा सलमान यावेळी त्याच्या एका वक्तव्यामुळे चर्चेत आला आहे. नुकताच सौदी अरेबियातील रियाध येथे झालेल्या ‘जॉय फोरम 2025’ या भव्य कार्यक्रमात सलमान खान, शाहरुख खान आणि आमिर खान हे तिन्ही सुपरस्टार एकाच मंचावर एकत्र दिसले.

चाहत्यांसाठी हा क्षण म्हणजे एक मोठी ट्रीटच होती. तिन्ही खाननी एकत्र बसून ग्लोबल सिनेमा, भारतीय चित्रपटसृष्टी, त्यांच्या करिअर आणि इतर अनेक विषयांवर चर्चा केली. पण याच चर्चेदरम्यान सलमान खानने केलेल्या एका विधानाने मोठा वाद निर्माण केला आहे.

काय म्हणाला सलमान खान?

या कार्यक्रमात बोलताना सलमान म्हणाला, 'आज जर कोणताही हिंदी चित्रपट सौदी अरेबियात रिलीज झाला तर तो सुपरहिट ठरतो. तमिळ, तेलुगू आणि मल्याळम चित्रपटदेखील इथे उत्तम व्यवसाय करत आहेत. कारण इथे अनेक देशांतील लोक राहतात आणि काम करतात. 

आमच्या देशातूनही अनेक लोक इथे आले आहेत. बलुचिस्तानचे लोक, अफगाणिस्तानचे लोक, पाकिस्तानचे लोक'. सलमानच्या याच वाक्यामुळे वादाचा भडका उडाला. सलमानने 'बलुचिस्तानचे लोक' असा स्वतंत्र उल्लेख केल्याने पाकिस्तानमधील लोकांच्या भावना चांगल्याच भडकल्या आहेत.

पाकिस्तानमध्ये संताप

सलमान खानचं हे वक्तव्य समोर येताच पाकिस्तानातील सोशल मीडियावर संतापाची लाट उसळली. अनेक पाकिस्तानी चाहत्यांनी सलमानवर जोरदार टीका केली. काही जण म्हणाले, 'त्याला भौगोलिक हकीकत माहीत नाही का? तर काहींनी आरोप केला की सलमानने हे वक्तव्य जाणूनबुजून केलं'.

पाकिस्तानमधील काही नेटकऱ्यांनी तर सलमानच्या चित्रपटांवर बहिष्कार करण्याची मागणी केली आहे. या वादात सोशल मीडियावर दोन गट निर्माण झाले आहेत. एक गट सलमान खानवर टीका करत आहे तर दुसरा गट सलमानच्या बाजूने उभा आहे. समर्थकांचे म्हणणे आहे की, सलमानचा हेतू वाईट नव्हता तर त्याने फक्त सौदी अरेबियात राहणाऱ्या वेगवेगळ्या समुदायांचा उल्लेख केला असा आहे.

या कार्यक्रमातील सलमानचं वक्तव्य असलेला व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत आहे. यावर सतत नवे नवे कमेंट्स आणि रिअॅक्शन्स येत आहेत. काही जण म्हणतात की, सलमानने हे मुद्दाम बोललं नाही तर काहींना वाटतं की त्याने हे जाणूनबुजून केलं आहे.

FAQ

सलमान खानने ‘जॉय फोरम 2025’ मध्ये काय वक्तव्य केलं ज्यामुळे वाद निर्माण झाला?

सलमान खानने सौदी अरेबियातील रियाध येथे झालेल्या कार्यक्रमात सांगितलं की, हिंदी, तमिळ, तेलुगू आणि मल्याळम चित्रपट इथे सुपरहिट होतात कारण इथे वेगवेगळ्या देशांतील लोक राहतात, ज्यात ‘बलुचिस्तानचे लोक, अफगाणिस्तानचे लोक, पाकिस्तानचे लोक’ यांचा समावेश आहे. ‘बलुचिस्तानचे लोक’ असा स्वतंत्र उल्लेख केल्याने पाकिस्तानमध्ये संताप निर्माण झाला.

‘जॉय फोरम 2025’ हा कार्यक्रम काय होता आणि कोण उपस्थित होते?

हा भव्य कार्यक्रम रियाध, सौदी अरेबिया येथे झाला, ज्यात सलमान खान, शाहरुख खान आणि आमिर खान हे तिन्ही सुपरस्टार एकाच मंचावर एकत्र दिसले. त्यांनी ग्लोबल सिनेमा, भारतीय चित्रपटसृष्टी आणि करिअर यावर चर्चा केली. चाहत्यांसाठी हा मोठा क्षण होता.

पाकिस्तानमध्ये सलमानच्या वक्तव्यावर काय प्रतिक्रिया आली?

पाकिस्तानातील सोशल मीडियावर संतापाची लाट उसळली. अनेकांनी सलमानवर भौगोलिक हकीकत नसल्याची टीका केली आणि चित्रपटांवर बहिष्काराची मागणी केली. काहींनी असा आरोप केला की हे जाणूनबुजून बोललं गेलं.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

