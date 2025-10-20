सौदी अरेबियामध्ये बॉलिवूड चित्रपट सुपरहिट कसे होतात, सलमानचं वक्तव्य चर्चेत

Salman Khan: बॉलिवूडचा दबंग अभिनेता सलमान खान पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. नेहमीच चर्चेत राहणारा सलमान यावेळी त्याच्या एका वक्तव्यामुळे चर्चेत आला आहे. नुकताच सौदी अरेबियातील रियाध येथे झालेल्या ‘जॉय फोरम 2025’ या भव्य कार्यक्रमात सलमान खान, शाहरुख खान आणि आमिर खान हे तिन्ही सुपरस्टार एकाच मंचावर एकत्र दिसले.
चाहत्यांसाठी हा क्षण म्हणजे एक मोठी ट्रीटच होती. तिन्ही खाननी एकत्र बसून ग्लोबल सिनेमा, भारतीय चित्रपटसृष्टी, त्यांच्या करिअर आणि इतर अनेक विषयांवर चर्चा केली. पण याच चर्चेदरम्यान सलमान खानने केलेल्या एका विधानाने मोठा वाद निर्माण केला आहे.
या कार्यक्रमात बोलताना सलमान म्हणाला, 'आज जर कोणताही हिंदी चित्रपट सौदी अरेबियात रिलीज झाला तर तो सुपरहिट ठरतो. तमिळ, तेलुगू आणि मल्याळम चित्रपटदेखील इथे उत्तम व्यवसाय करत आहेत. कारण इथे अनेक देशांतील लोक राहतात आणि काम करतात.
आमच्या देशातूनही अनेक लोक इथे आले आहेत. बलुचिस्तानचे लोक, अफगाणिस्तानचे लोक, पाकिस्तानचे लोक'. सलमानच्या याच वाक्यामुळे वादाचा भडका उडाला. सलमानने 'बलुचिस्तानचे लोक' असा स्वतंत्र उल्लेख केल्याने पाकिस्तानमधील लोकांच्या भावना चांगल्याच भडकल्या आहेत.
सलमान खानचं हे वक्तव्य समोर येताच पाकिस्तानातील सोशल मीडियावर संतापाची लाट उसळली. अनेक पाकिस्तानी चाहत्यांनी सलमानवर जोरदार टीका केली. काही जण म्हणाले, 'त्याला भौगोलिक हकीकत माहीत नाही का? तर काहींनी आरोप केला की सलमानने हे वक्तव्य जाणूनबुजून केलं'.
पाकिस्तानमधील काही नेटकऱ्यांनी तर सलमानच्या चित्रपटांवर बहिष्कार करण्याची मागणी केली आहे. या वादात सोशल मीडियावर दोन गट निर्माण झाले आहेत. एक गट सलमान खानवर टीका करत आहे तर दुसरा गट सलमानच्या बाजूने उभा आहे. समर्थकांचे म्हणणे आहे की, सलमानचा हेतू वाईट नव्हता तर त्याने फक्त सौदी अरेबियात राहणाऱ्या वेगवेगळ्या समुदायांचा उल्लेख केला असा आहे.
या कार्यक्रमातील सलमानचं वक्तव्य असलेला व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत आहे. यावर सतत नवे नवे कमेंट्स आणि रिअॅक्शन्स येत आहेत. काही जण म्हणतात की, सलमानने हे मुद्दाम बोललं नाही तर काहींना वाटतं की त्याने हे जाणूनबुजून केलं आहे.
FAQ
