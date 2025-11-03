स्टेज शोमधून मिळणारे सर्व पैसे दान करणारी बॉलिवूड गायिका, गिनिज बुकमध्ये नोंदवलं नाव

Palak Muchhal's Foundation: बॉलिवूड गायिका पलक मुच्छल तिच्या सुरेल आवाजासोबतच तिच्या निस्वार्थ समाजसेवेसाठीदेखील ओळखली जाते. ती तिच्या कमाईचा बहुतांश भाग वंचित मुलांच्या आरोग्यावर खर्च करते. आजपर्यंत हजारो मुलांना हृदय शस्त्रक्रियेसाठी मदन केली आहे. साविस्तर जाणून घ्या.
स्टेज शोमधून मिळणाऱ्या पैशातून करते माहादान
गायिका पलक मुच्छालची एक उल्लेखनीय कामगिरी लक्षात घेण्यासारखी आहे. पलक तिच्या स्टेज शोमधून मिळणारे सर्व पैसे मुलांच्या हृदय शस्त्रक्रियांवर खर्च करते. तिच्या नवऱ्याने म्हणजेच मिथुनने हे उघड केले की पलकला मुलांबद्दल विशेष भावना आहे. आर्थिक अडचणींमुळे गरीब मुलांनी आपले जीवन गमावावे असे तिला वाटत नाही. असे झाल्यास तिला खूप दुःख होते.
तिने स्पष्ट केले की कधीकधी स्टेज शोमधून मिळणारे पैसे पुरेसे नसतात कारण अनेक शस्त्रक्रिया खूपच जास्त खर्चीक असतात. "आम्ही सर्वात तातडीच्या केसेस आधी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतो, परंतु कधीकधी जेव्हा स्टेज शो होत नाहीत, तेव्हा आम्ही हतबल पालकांच्या मुलांसाठी शस्त्रक्रिया सुरू ठेवण्यासाठी आमच्या बचतीतून पैसे घेतो आणि शस्रक्रिया पार पोडतो"
पलक मुच्छल हार्ट फाउंडेशन काय आहे?
पलक मुच्छल, तिचा भाऊ पलाश सोबत, पलक पलाश चॅरिटेबल फाउंडेशन नावाचे एक हृदयरोग फाउंडेशन चालवते. या फाउंडेशनच्या माध्यमातून, गायिकेने 3800 हून अधिक मुलांवर हृदयरोग शस्त्रक्रिया करायला मदत केली आहे. बरेच जण अजूनही प्रतिक्षा यादीत आहेत आणि त्या सगळ्यांनाच पलक वर खूप विश्वास आहे.
100 रुपये तरी... मागीतला मदतीचा हात
त्यांनी याआधी एक व्हिडिओ शेअर केला होता ज्यामध्ये लोकांना शक्य तितके दान करण्याचे आवाहन केले होते. त्यांनी लोकांना शक्य तितके किंवा कमीत कमी 100 रुपये तरी देण्यास सांगितले होते.
सोशल मीडियावर यासंबंधी पोस्ट शेअर करत ही माहिती चाहत्यांसह शेअर केली. चाहत्यांनी या पस्टवर भवनिक कमेंट्स केल्या आहेत एकाने लिहिले की " ब्युटी विथ गोल्डन हार्ट" तर दुसऱ्याने लिहिले की " अ सिंगर विथ हार्ट" तिसऱ्या चाहत्याने लिहिलं की " खूप प्रेरणादायी काम आहे तुझ जर जगात सगळेच एवढेच सुस्वभावी झाले तर.."
गिनीज बुकमध्येही नाव नोंदवले
2013 मध्ये, पलकने 2.5 कोटी रुपयांहून अधिक निधी जमा करुन एका वर्षात 572 मुलांना हृदय शस्त्रक्रियेसाठी मदत केली . तिच्या सामाजिक कार्यामुळे तिला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड आणि लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये मान्यता मिळाली.
वंचित मुलांना मदत करण्याची पलकची आवड खरंच प्रेरणादायी आहे. एकेदिवशी तिने गरजू लोकांसाठी काहीतरी करण्याचा संकल्प केला आणि त्यावर ती आजपर्यंत काम करतेय यापूर्वी, 1999 मध्ये, पलकने कारगिल युद्धात बाधित कुटुंबांना मदत केली होती. त्या कुटुंबांसाठी पैसे उभारण्यासाठी तिने वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन गाणीही गायली होती.