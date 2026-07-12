/पलाश मुच्छलवर अटकेची टांगती तलवार, कोर्टाने जामीन याचिका फेटाळली, नेमकं प्रकरण काय?

Palash Muchhal : बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध गायिका पलक मुच्छल हिचा भाऊ संगीतकार पलाश मुच्छलवर अटकेची टांगती तलवार आहे. सध्या कोर्टाच्या प्रकरणामध्ये फसलेल्या पलाश मुच्छलला कोर्टाकडून मोठा धक्का मिळाला आहे. महाराष्ट्रातील सांगली जिल्ह्यातील सेशन कोर्टात पलाश मुच्छलचा अटक पूर्व जमीन फेटाळण्यात आलेला आहे. कोर्टाकडून हा निर्णय येताच पलाश मुच्छलच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
काही महिन्यांपूर्वी एका वृत्तपत्राला दिलेल्या एका मुलाखतीत अभिनेता आणि निर्माता विज्ञान माने याने पलाशवर मुच्छलवर अनेक गंभीर आरोप लावले. या आरोपांमध्ये रिलीज न झालेल्या चित्रपटात गुंतवणूक करण्याच्या नावावर 40 लाख रुपयांची फसवणूक करण्याचा आरोप करण्यात आला. यासोबतच विज्ञान मानेने हा दावा केला की पलाशने पूर्व गर्लफ्रेंड आणि भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृती मंधानाची फसवणूक केली आणि लग्नाच्या आदल्या रात्री त्याला नको त्या अवस्थेत रंगेहात पकडण्यात आले.
पलाश मुच्छलने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करून लिहिले की, 'माझे वकील श्रेयांश मिठारे यांच्यामार्फत सांगलीच्या विज्ञान माने यांना अब्रुनुकसानीपोटी 10 कोटी रुपयांची मागणी करणारी कायदेशीर नोटीस पाठवण्यात आली आहे. माझी प्रतिष्ठा आणि चारित्र्य मलीन करण्याच्या जाणीवपूर्वक उद्देशाने त्यांनी माझ्यावर खोटे, अपमानास्पद आणि अत्यंत बदनामीकारक आरोप केले आहेत. फसवणूक आणि बदनामीशी संबंधित याच वादाच्या संदर्भात, विज्ञान माने यांनी पलाशविरुद्ध SC/ST कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला. फसवणूक आणि बदनामीशी संबंधित याच वादाच्या संदर्भात, विज्ञान माने यांनी पलाशविरुद्ध SC/ST कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला.
विज्ञान माने यांनी पलाशविरुद्ध SC/ST कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केल्यावर सदर प्रकरणात अटक टाळण्यासाठी पलाशने न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. मात्र सांगली सत्र न्यायालयाने तो फेटाळून लावला. परिणामी आता पलाश मुच्छलवर अटकेची टांगती तलवार लटकली आहे. पलाशचे वकील अभिजित देसाई यांनी सुद्धा बातमीला दुजोरा दिला की, 'सदर बातमी ही खरी आहे आणि आम्ही या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याच्या तयारीत आहोत'.
23 नोव्हेंबर 2025 रोजी पलाश मुच्छल आणि क्रिकेटर स्मृती मंधाना यांचं लग्न होणार होतं. यापूर्वी जवळपास दोन वर्षांपासून दोघे रिलेशनशिपमध्ये होते. लग्नापूर्वीचे सर्व सोहळे झाले, मात्र लग्नाच्या आदल्या दिवशी पलाश मुच्छल याला नको त्या अवस्थेत रंगेहात पकडण्यात आलं. पलाशने स्मृतीचा विश्वासघात केला. त्यामुळे दोघांच लग्न मोडलं अशी माहिती मीडिया रिपोर्ट्समधून समोर आली.