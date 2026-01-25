करिअर आणि चारित्र्यावर हल्ला केल्याने Palash Muchhalचा 10 कोटींचा पलटवार!

संगीतकार आणि गायक पलाश मुच्छल सध्या एका मोठ्या वादात अडकला आहे. त्याच्यावर काही दिवसांपूर्वी मराठी चित्रपटसृष्टीतील एक अभिनेता-निर्मात्याने गंभीर आरोप केले. या आरोपांमध्ये गायकावर 40 लाख रुपयांची फसवणूक करण्याचा आणि त्याच्या कुटुंबाला अडकवण्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याबद्दल पलाशने त्याच निर्मात्याला 10 कोटींची लीगल नोटीस पाठवली आहे. तसेच, त्याने आरोप करणाऱ्या व्यक्तीविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याची ठरवली आहे.
पलाश मुच्छलने त्याच्या सोशल मीडियावर आणि मुलाखतीत स्पष्टपणे सांगितले की, निर्मात्याने केलेले आरोप पूर्णपणे निराधार आहेत. त्याचा उद्देश फक्त त्याची प्रतिष्ठा आणि चारित्र्य खराब करणे आहे. पलाशने म्हटले की, 'हे आरोप जाणूनबुजून माझी बदनामी करण्यासाठी केले गेले आहेत. मी कधीही कोणताही अनैतिक किंवा चुकीचा निर्णय घेतला नाही. कधीही 'वाईट सिनेमा' करण्याचा माझा विचार नव्हता.' त्याने सांगितले की, त्याने अनेक कलाकार आणि निर्मात्यांसोबत चांगले काम केले आहे, आणि प्रत्येक प्रकल्पात त्याचे योगदान सकारात्मकच आहे.
त्याने अधिक सांगितले की, 'मी या आरोपांचा शांतपणे सामना करत आहे. यश आणि अपयश या दोन बाजू आहेत. ज्या प्रकारे मी माझ्या करिअरमध्ये यश मिळवले आहे, त्याच प्रकारे मी अपयशही शांतपणे स्वीकारतो. पण, हे आरोप निराधार आहेत आणि ते माझ्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहचवण्यासाठी केले गेले आहेत.'
निर्मात्याने हिंदुस्तान टाईम्सला दिलेल्या मुलाखतीत आरोप केले की, पलाश मुच्छलने त्याच्या लग्नाच्या एक दिवस आधी दुसऱ्या महिला सोबत रंगेहाथ पकडले. यानंतर भारतीय महिला क्रिकेटपटूंनी त्याला चोप दिल्याचे आरोप निर्मात्याने केले. त्याच्या म्हणण्यानुसार, पलाशने त्याच्याकडून 40 लाख रुपये घेतले, मात्र ते पैसे परत केले नाहीत. याबद्दल तसंच पलाशने आणखी 10 लाख रुपये मागून दबाव आणल्याचा आरोप करण्यात आला.
निर्मात्याने असेही म्हटले की, पलाशची आई त्याला धमक्या देत होती आणि एका सिनेमात विज्ञान मानेला रोल न दिल्यास धमकी दिली. या आरोपांमध्ये पलाशच्या कुटुंबावर देखील आरोप करण्यात आले आहेत. त्याच्या बहिणीवर रुग्णसेवेच्या नावे पैसे उकळण्याचा आरोप त्याने केला. या आरोपांमुळे पलाश आणि त्याच्या कुटुंबाला मोठ्या प्रमाणावर मानसिक आणि सामाजिक धक्का बसला आहे.
विज्ञान माने, जो या वादात तिसर्या व्यक्ती म्हणून उपस्थित आहे, तो एक मराठी अभिनेता आणि निर्माता आहे. याशिवाय, तो एक राजकारणी आहे. त्याने 2020 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत VBA पक्षाच्या तर्फावरून निवडणूक लढवली होती. त्याच्याकडे 183,000 फॉलोअर्स आहेत आणि त्याने आपल्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर विविध सोशल मुद्द्यांवर भाष्य केले आहे. विज्ञान माने आणि पलाश मुच्छल यांचा असलेला सिनेमा संबंध हे मोठ्या वादाचा एक भाग मानले जात आहे.
विज्ञान मानेने दावा केला आहे की, तो स्मृती मंधानाचा बालपणीचा मित्र आहे. याशिवाय, त्याने क्रिकेटशी संबंधित अनेक गोष्टींवर मत व्यक्त केली आहेत. त्याचे वैयक्तिक जीवन आणि राजकीय सहभाग देखील चर्चेत राहिले आहेत. त्याचे आरोप कोणत्याही आधारावर केले असले तरी पलाशने ते खोडून काढले आहेत.
पलाश मुच्छलने निर्मात्याच्या आरोपांवर त्याचे तातडीने कायदेशीर उत्तर दिले आहे. त्याचे वकील त्याच्या बाजूने कायदेशीर कारवाई करत आहेत आणि पलाशने स्पष्टपणे सांगितले आहे की त्याला ज्या प्रकारे फसवले गेले, त्यासाठी तो न्याय मागेल. 10 कोटींची लीगल नोटीस पाठवताना त्याने म्हटले की, 'हे आरोप केवळ माझ्यावर हल्ला करण्यासाठी आणि माझ्या कुटुंबावर दबाव आणण्यासाठी केले गेले आहेत.'
या वादामुळे पलाशच्या प्रतिमेला धक्का बसला आहे. तरीही, त्याने सांगितले की तो स्वतःच्या कर्तव्यात आणि कामात विश्वास ठेवतो. त्याच्या फॅन्स आणि समर्थकांनीही त्याला समर्थन दिले आहे, आणि तो या सर्व आरोपांवर त्वरित आणि प्रभावी प्रतिक्रिया देत आहे. पलाशचा यशस्वी संगीतकार म्हणून एक मोठा करिअर आहे आणि त्याने त्याच्या संगीत आणि कामामध्ये त्याच्या वागणुकीचे प्रमाण दिले आहे.
पलाश मुच्छलने या वादात आपली प्रतिष्ठा आणि चारित्र्याची रक्षा करण्यासाठी कायदेशीर पाऊले उचलली आहेत. त्याच्या भविष्यातील कायदेशीर संघर्षावर सर्वांचे लक्ष राहणार आहे.