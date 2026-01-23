English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • पलाश मुच्छलचा नवीन प्रकरण समोर, स्मृती मानधनाशी लग्न मोडल्याचा वाद; सांगलीत तक्रार दाखल

पलाश मुच्छलचा नवीन प्रकरण समोर, स्मृती मानधनाशी लग्न मोडल्याचा वाद; सांगलीत तक्रार दाखल

Complaint filed against Palash Muchhal : लग्न मोडण्यानंतर पलाश मुच्छलच्या नव्या प्रकरणाची धक्कादायक माहिती; सांगलीत तक्रार नोंदवली गेली.

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 23, 2026, 08:10 AM IST
पलाश मुच्छलचा नवीन प्रकरण समोर, स्मृती मानधनाशी लग्न मोडल्याचा वाद; सांगलीत तक्रार दाखल

संगीतकार पलाश मुच्छल सध्या सतत चर्चेच्या भोवऱ्यात आहे. काही महिन्यांपूर्वी क्रिकेटर स्मृती मानधन यांच्याशी त्याने लग्न मोडल्याच्या बातमीनंतर तो एकदा नव्हे, तर वारंवार वादाच्या भोवऱ्यात उभा राहिला आहे. स्मृती आणि पलाश यांचं लग्न का मोडलं, याबाबत अद्यापही स्पष्ट आणि ठोस कारण समोर आलेलं नाही. मात्र सोशल मीडियावर आणि माध्यमांमध्ये या घटनेचा मोठा प्रभाव दिसून येतोय. काही माध्यम रिपोर्टनुसार, पलाशने स्मृतीची फसवणूक केली असल्याचा आरोप केला जात आहे, ज्यामुळे चर्चा अधिकच तीव्र झाली आहे.

स्मृतीसोबत लग्न मोडल्यानंतर नवीन प्रकरण

लग्न मोडल्यानंतर पलाश मुच्छलवर नवीन प्रकरण समोर आलं आहे. सांगलीमध्ये एका तरुणाने त्यांच्याविरोधात आर्थिक फसवणुकीचा गंभीर आरोप करत तक्रार दाखल केली आहे. ही तक्रार केवळ सोशल मीडियावरच्या चर्चेतच नाही तर अधिकृत पोलीस ठाण्यात नोंद झाली आहे.

विज्ञान माने यांची तक्रार: 40 लाखांची फसवणूक

सांगली जिल्ह्यातील विज्ञान माने या तरुणाने थेट सांगली जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडे पलाश मुच्छल यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली आहे. विज्ञान माने यांनी त्यांच्या तक्रारीत म्हटले आहे की, पलाशने त्यांना ‘सिनेमात काम देण्याचे’ आणि ‘प्रोड्युसर म्हणून गुंतवणूक करून मोठा फायदा मिळवून देण्याचे’ आश्वासन दिले. या नावाखाली त्यांनी विज्ञान माने यांच्याकडून एकूण ४० लाख रुपये घेतले, परंतु नंतर त्या पैशाचा वापर करून विश्वासघात केला.

तक्रारीत सांगितले आहे की, पलाशने ‘नजरिया’ या सिनेमाचे दिग्दर्शन स्वतः करणार असल्याचे सांगितले. तसेच विज्ञान माने यांना प्रोड्यूसर म्हणून २५ लाख रुपयांची गुंतवणूक करण्यास सांगितले आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर चित्रपट रिलीज झाल्यानंतर १२ लाख रुपयांपर्यंत मोबदला मिळेल, असे आश्वासन दिले. याशिवाय, सिनेमात त्यांना अभिनयाचे कामही देण्यात येणार असल्याचे आश्वासन दिले.

पलाशने या सगळ्या गोष्टींनी विज्ञान माने यांचा विश्वास जिंकला आणि त्यांनी वेळोवेळी एकूण ४० लाख रुपये दिले. परंतु नंतर पलाशने या पैशांचा उपयोग न करता त्यांचा विश्वासघात केल्याचा आरोप विज्ञान माने यांनी तक्रारीत केला आहे.

कायदेशीर आरोप आणि सध्याची स्थिती

विज्ञान माने यांनी त्यांच्या तक्रारीत आयपीसी कलम 406 (विश्वासघात) आणि 420 (फसवणूक) याप्रमाणे गुन्हा नोंदवण्याची मागणी केली आहे. मात्र सांगली जिल्हा पोलीस अधीक्षकांच्या कार्यालयाने या संदर्भात दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या फक्त तक्रार नोंदवली गेली आहे, परंतु अद्याप गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही. पोलीस अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, तक्रारीचा तपास सुरू आहे आणि आवश्यक असल्यास पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

प्रेस कॉन्फरन्सचा इशारा

या प्रकरणाची गांभीर्य पाहता विज्ञान माने यांनी आज दुपारी 11 वाजता प्रेस कॉन्फरन्स घेण्याचा इशारा दिला आहे. त्यात ते या फसवणुकीच्या तपशीलांविषयी, पैशांचा व्यवहार आणि पलाशच्या वागणुकीबद्दल अधिक माहिती सांगणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. या प्रेस कॉन्फरन्सनंतर या प्रकरणाची दिशा अधिक स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.

पलाशचा आगामी चित्रपट: 'नजरिया'चा दावा

या सर्व वादाच्या पार्श्वभूमीवर, पलाश मुच्छलचा आगामी चित्रपट येणार असल्याची माहितीही समोर आली आहे. या चित्रपटात पलाश दिग्दर्शक आणि संगीतकार म्हणून काम करणार असून, चित्रपटाचे शूटिंग मुंबईत होणार आहे. या चित्रपटात अभिनेता श्रेयस तळपदे प्रमुख भूमिकेत असल्याचा फोटो आणि माहिती सोशल मीडियावरही चर्चेत आहे. या चित्रपटाचा रिलीज वेळापत्रक, निर्मितीबाबतची अधिकृत घोषणा आणि इतर कलाकारांचा समावेश याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती मिळालेली नाही, परंतु या प्रकरणामुळे चित्रपटाच्या भोवतीही चर्चेला वेग आला आहे.

