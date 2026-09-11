'घरात बुद्ध मूर्ती, गळ्यात हनुमान, गरज काय?' अंशुमन विचारेला ट्रोल करणाऱ्याला त्याच्या पत्नीचं सडेतोड उत्तर; 'तो 96 कुळी मराठा, स्वामींच्या...'

अभिनेता अंशुमन विचारेवर घरात बुद्धांची मूर्ती आणि गळ्यात हनुमान असं म्हणत टीका करणाऱ्याचा त्याची पत्नी पल्ल्वीने समाचार घेतला आहे. एक सविस्तर पोस्ट लिहित पल्लवीने या खोचक टीकेला जशात तसं आणि तितकेच सणसणीत उत्तर दिले आहे. नेमकं या व्यक्तीने काय म्हटलेलं आणि त्यावर पल्लवीने काय म्हटलंय जाणून घ्या...
अंशुमनच्या एका पोस्टवर सिद्धार्थ धोत्रे नावाच्या व्यक्तीने, "अंशुमन विचारे घरात भगवान बुद्धांची मूर्ती बसवली आहेस आणि गळ्यात काय हनुमान. ओठात एक आणि पोटात एक कर्याची काय गरज?" अशी कमेंट केलेली. या कमेंटवर अंशुमनची पत्नी पल्लवीने, "कारण तो तुझ्या सारख्या विचारसरणीचा नाही आहे म्हणूनच त्याने बुद्धाची मूर्ती घरात बसवली आणि त्यासाठी स्पेशल वेगळं मंदिरसुद्धा केले, कारण फक्त त्याची बायको बुद्धिषट आहे तो नाही. गळ्यात हनुमान आहे कारण तो हिंदू मराठा आहे. त्याच्या ओठात आणि पोटात सगळीकडेच एक अतिशय चांगला माणूस आहे. जो तुझ्यासारखा भेदभाव करत नाही," असं म्हटलंय.
या पोस्टचा स्क्रीन शॉट शेअर करत पल्लवीने सविस्तरपणे भावना व्यक्त केल्यात. "जगा आणि जगूदया... किती आणि का हा भेदभाव असावा? आणि खरं तर असे प्रश्नच लोकांच्या मनात का निर्माण व्हावेत, हा विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे," असं म्हणत पल्लवी विचारेंनी पोस्ट लिहिली आहे. "डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी बौद्ध धर्म स्वीकारला, कारण त्यांना त्या धर्मात समता, स्वातंत्र्य आणि माणुसकी दिसली. माणसाला माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार मिळावा, हीच त्यांच्या विचारांची खरी ताकद होती," असं पल्लवी यांनी पोस्टमध्ये नमूद केलंय.
"माझा नवरा 96 कुळी मराठा आहे. पण जात, धर्म किंवा पंथाच्या नावावर भेदभाव करणं त्याच्या स्वभावातच नाही. उलट कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव त्याला अजिबात आवडत नाही. हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन, पारशी, बौद्ध… आणि असंख्य जाती-जमातींची माणसं त्याचे जिवलग मित्र आहेत. त्यांच्या सुख-दुःखात स्वतःच्या माणसासारखा उभा राहणारा, त्यांच्यासाठी काहीही करण्याची तयारी असलेला तो माणूस आहे. आणि सगळ्यात सुंदर गोष्ट म्हणजे — मी बौद्ध असूनही आमच्यात कधी ह्या गोष्टी ने काहीच फरक पडला नाही माझा नवरा नेहमी बाबासाहेबांच्या जयंतीमध्ये जातो, घोषणा देतो आणि बुद्धाच्या चरणी नतमस्तक होतो, तितक्याच श्रद्धेने जितक्या श्रद्धेने तो स्वामींच्या चरणी डोकं ठेवतो," असं पल्लवी यांनी अंशुमन विचारेंबद्दल लिहिलं आहे.
"आमच्या घरात दोन मंदिरं आहेत. एक त्याचं, एक माझं. तो माझ्या देवासमोर श्रद्धेने नतमस्तक होतो, मी त्याच्या देवासमोर. आणि आमची लेक तर दोन्ही मंदिरांत तितक्याच प्रेमाने पूजा करते. कारण आमच्या घरात धर्म वेगळे असले तरी श्रद्धा एक आहे, माणुसकी एक आहे आणि प्रेम त्याहून मोठं आहे. शेवटी घर भिंतींनी बनत नाही, आणि नातं जात-धर्माने ठरत नाही. माणसाला माणूस म्हणून स्वीकारण्याची तयारी असेल, तर प्रत्येक धर्माच्या देवाला त्या घरात जागा मिळते. हीच खरी समता... आणि कदाचित बाबासाहेबांनी दाखवलेल्या मार्गाचा खरा अर्थही हाच," असं पल्लवी यांनी पोस्टच्या शेवटी म्हटलंय.
पल्लवीच्या या पोस्टवर अनेक कलाकारांनी कमेंट करत तिला पाठिंबा दर्शवला आहे.