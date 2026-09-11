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'घरात बुद्ध मूर्ती, गळ्यात हनुमान, गरज काय?' अंशुमन विचारेला ट्रोल करणाऱ्याला त्याच्या पत्नीचं सडेतोड उत्तर; 'तो 96 कुळी मराठा, स्वामींच्या...'

सोशल मीडियावर पतीच्या पोस्टवर केलेल्या एका खोचक कमेंटला त्याच्या पत्नीने अगदी सडेतोड उत्तर दिलं आहे. तिने नेमकं काय म्हटलंय या टीकेला उत्तर देताना जाणून घ्या सविस्तरपणे...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 11, 2026, 03:23 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 03:23 PM IST
'घरात बुद्ध मूर्ती, गळ्यात हनुमान, गरज काय?' अंशुमन विचारेला ट्रोल करणाऱ्याला त्याच्या पत्नीचं सडेतोड उत्तर; 'तो 96 कुळी मराठा, स्वामींच्या...'
Image Credit: सोशल मीडियावरील ट्रोलरला दिलं सडेतोड उत्तर (फोटो प्रातिनिधिक)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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