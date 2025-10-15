‘महाभारत’फेम अभिनेत्याचं कॅन्सरने निधन! मुंबईतील रुग्णालयात घेतला अखेरचा श्वास

Mahabharat Actor Death: भारतामध्ये 90 च्या दशकात गाजलेली बी.आर. चोपडाच्या 'महाभारत' मालिकेमध्ये कर्णाची भूमिका साकारणारा अभिनेते पंकज धीर यांचं निधन झालं आहे. मागील काही काळापासून ते कर्करोगाशी झुंज देत होते. वयाच्या 68 व्या वर्षी यांनी मुंबईत अखेरचा श्वास घेतला.
पंकज यांच्या मृत्यूच्या वृत्ताला त्यांचे मित्र आणि सहकारी अमित बेहल यांनी दुजोरा दिला आहे. काही दिवसांपूर्वीच पंकज धीर यांची प्रकृती खालावल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. त्यांच्यावर काही दिवसांपूर्वीच एक मोठी शस्रक्रिया झाली होती. मात्र रिव्हरी करत असतानाच आज रुग्णालयात दुपारच्या सुमारास त्यांचं निधन झालं. आज दुपारी साडेचार वाजता विले पार्ले (पश्चिम) येथील पवन हंसजवळ त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार होणार आहेत.
सविस्तर वृत्त लवकरच...