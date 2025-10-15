English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
‘महाभारत’फेम अभिनेत्याचं कॅन्सरने निधन! मुंबईतील रुग्णालयात घेतला अखेरचा श्वास

Mahabharat Actor Death: त्यांचं निधन झाल्याच्या वृत्ताला त्यांचा सहकारी आणि मित्राने दुजोरा दिला असून आजच या अभिनेत्याच्या पार्थिवावर अत्यंसंस्कार होणार आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Oct 15, 2025, 02:11 PM IST
‘महाभारत’फेम अभिनेत्याचं कॅन्सरने निधन! मुंबईतील रुग्णालयात घेतला अखेरचा श्वास
वयाच्या 68 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

Mahabharat Actor Death: भारतामध्ये 90 च्या दशकात गाजलेली बी.आर. चोपडाच्या 'महाभारत' मालिकेमध्ये कर्णाची भूमिका साकारणारा अभिनेते पंकज धीर यांचं निधन झालं आहे. मागील काही काळापासून ते कर्करोगाशी झुंज देत होते. वयाच्या 68 व्या वर्षी यांनी मुंबईत अखेरचा श्वास घेतला. 

पंकज यांच्या मृत्यूच्या वृत्ताला त्यांचे मित्र आणि सहकारी अमित बेहल यांनी दुजोरा दिला आहे. काही दिवसांपूर्वीच पंकज धीर यांची प्रकृती खालावल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. त्यांच्यावर काही दिवसांपूर्वीच एक मोठी शस्रक्रिया झाली होती. मात्र रिव्हरी करत असतानाच आज रुग्णालयात दुपारच्या सुमारास त्यांचं निधन झालं. आज दुपारी साडेचार वाजता विले पार्ले (पश्चिम) येथील पवन हंसजवळ त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार होणार आहेत.

सविस्तर वृत्त लवकरच...

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Pankaj Dheer deathPankaj Dheer passed awayPankaj Dheer demisePankaj Dheer Breaking NewsPankaj Dheer news

