‘बाप शेर, लेक सव्वा शेर’पंकज त्रिपाठींच्या मुलीची धमाल गुड न्यूज व्हायरल

भारतीय सिनेसृष्टीत दमदार अभिनय, साधेपणा आणि प्रामाणिकपणामुळे आपली वेगळी ओळख निर्माण करणारे अभिनेता पंकज त्रिपाठी पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. यावेळी मात्र कारण त्यांच्या एखाद्या चित्रपटातील भूमिका नसून त्यांच्या मुलीनं दिलेली खास गुड न्यूज आहे. या बातमीने त्यांच्या चाहत्यांचा आनंद अक्षरशः ओसंडून वाहू लागला आहे.
‘मिर्झापूर’ मालिकेतील कालिन भैय्या असो किंवा ‘न्यूटन’, ‘मिमी’, ‘गुंजन सक्सेना’ यांसारख्या चित्रपटांतील गंभीर भूमिकांमधील त्यांचा अभिनय असो पंकज त्रिपाठी प्रत्येक वेळी प्रेक्षकांवर प्रभाव टाकतात. पण त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वातली शांतता, जमिनीवर पाय ठेवलेला स्वभाव आणि कुटुंबावरील प्रेम यामुळे ते इतरांपेक्षा वेगळे ठरतात.
2004 मध्ये छोट्या भूमिकांपासून सुरुवात केलेल्या पंकज त्रिपाठी यांना खरी ओळख मिळाली ती २०१२ मध्ये आलेल्या ‘गँग्स ऑफ वासेपूर’मधून. त्यानंतर त्यांचा करिअर ग्राफ सतत चढतच गेला. बिहारच्या एका छोट्या गावातून मायानगरीत येऊन स्वतःला सिद्ध करणाऱ्या पंकज यांनी आज बॉलीवुड, ओटीटी आणि थिएटर अशा सर्व क्षेत्रात भक्कम स्थान निर्माण केले आहे.
साधेपणाने जगणाऱ्या आणि आपल्या कुटुंबाला प्रसिद्धीपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पंकज त्रिपाठी यांच्या घरातूनच आता एक मोठी आनंदवार्ता समोर आली आहे. त्यांच्या मुलीनं नुकतीच दिलेली ही गुड न्यूज समजताच सोशल मीडियावर चाहत्यांच्या प्रतिक्रिया उसळल्या. त्रिपाठी कुटुंबात उत्साहाचं वातावरण असून चाहत्यांची उत्सुकता कमालीची वाढली आहे.
पंकज त्रिपाठी यांची मुलगी आशी त्रिपाठी बराच काळ प्रकाशझोतात न येता शांतपणे काम करत होती. पण तिनं नुकतीच शेअर केलेल्या अपडेटनंतर सर्वांचे लक्ष तिच्याकडे वळले आहे. तिच्या करिअरमधील एका नवीन टप्प्याची सुरुवात झाली असून त्याचं सेलिब्रेशन आता देशभरातल्या पंकज त्रिपाठी फॅन्समध्येही सुरू आहे.
आशीच्या या अपडेटवर चाहते, सेलिब्रिटी मित्र आणि कुटुंबीयांनी शुभेच्छांचा वर्षाव सुरू केला आहे. सोशल मीडियावर 'बाप शेर तर लेक सव्वा शेअर!', 'नवीन स्टार तयार', 'कालिन भैय्यांची लेक मैदानात' अशा कमेंट्स दिसू लागल्या आहेत.
पंकज त्रिपाठी नेहमीच आपल्या मुली आणि पत्नीला प्रोत्साहन देताना दिसतात. त्यांना कुटुंबाचा अभिमान असून मुलीच्या या नवीन प्रवासाने ते स्वतःही खूप आनंदित असल्याचे त्यांच्या निवेदनांतून जाणवते. त्यांची मुलगी आपल्या मेहनतीच्या जोरावर पुढे येत आहे, हे पाहून चाहतेही समाधानी आहेत.
पंकज त्रिपाठींचा प्रवास हा अनेक तरुण कलाकारांसाठी प्रेरणादायी आहे. संघर्ष, अपयश, छोट्या भूमिका, थिएटर—हे सर्व अनुभव घेत त्यांनी आजचं यश मिळवलं आहे. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबातील कोणतीही प्रगती लोकांच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरते.
FAQ
पंकज त्रिपाठी यांच्या मुलीनं दिलेली गुड न्यूज नेमकी काय आहे?
पंकज त्रिपाठी यांच्या मुलीनं तिच्या करिअरबाबत मोठा अपडेट शेअर केला आहे. तिच्या व्यावसायिक आयुष्यातील एका नवीन टप्प्याची सुरुवात झाल्याने त्रिपाठी कुटुंबात उत्साहाचं वातावरण आहे, ज्यामुळे चाहत्यांनीही आनंद व्यक्त केला आहे.
पंकज त्रिपाठी यांच्या मुलीबद्दल चाहते इतके उत्सुक का आहेत?
पंकज त्रिपाठी हे देशातील सर्वाधिक आदराने पाहिले जाणारे आणि बहुगुणी कलाकार आहेत. त्यांच्या साधेपणामुळे आणि कामाप्रती प्रामाणिकतेमुळे त्यांच्या कुटुंबातील प्रगतीही चाहत्यांना महत्त्वाची वाटते. त्यामुळेच त्यांच्या मुलीबाबत आलेली कोणतीही बातमी तात्काळ चर्चेत येते.
पंकज त्रिपाठी यांनी मुलीच्या करिअरला कसा पाठिंबा दिला आहे?
पंकज त्रिपाठी नेहमीच आपल्या मुलीला स्वतःचा मार्ग तयार करण्यासाठी प्रोत्साहित करतात. तिच्या नवीन सुरुवातीबद्दल ते स्वतःही अत्यंत आनंद व्यक्त करतात आणि तिच्या भावी वाटचालीबद्दल आशावादी आहेत.