/पंकज त्रिपाठीच्या मोठ्या भावावर जीवघेणा हल्ला, जुना वाद भोवला?

प्रसिद्ध बॉलिवूड अभिनेता पंकज त्रिपाठी यांचे मोठे बंधू बिजेंद्र नाथ तिवारी यांच्यावर गोपालगंजमध्ये हल्ला झाला. त्यांना काल रात्री उशिरा गोपालगंज मॉडेल रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, जिथून त्यांना पाटणा येथे हलवण्यात आले. पोलिसांनी या प्रकरणी तातडीने कारवाई करत एका आरोपीला अटक केली आहे. मात्र, पंकज त्रिपाठी यांच्या कुटुंबीयांनी या प्रकरणी माध्यमांना कोणतीही माहिती देण्यास नकार दिला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, पंकज त्रिपाठी यांचे मूळ गाव बरौली ब्लॉकमधील बेलसंड असून, त्यांचे मोठे बंधू बिजेंद्र नाथ तिवारी आपल्या कुटुंबासह बेलसंडमध्ये राहतात. मिळालेल्या माहितीनुसार, बिजेंद्र नाथ तिवारी काल त्यांच्या मूळ गावी बेलसंडमध्ये असताना जमिनीच्या वादातून शेजाऱ्यासोबत वाद झाला, त्यानंतर त्यांच्यावर काठ्यांनी हल्ला करण्यात आला. या हल्ल्यात ते गंभीर जखमी झाले आणि त्यांना काल रात्री उशिरा तातडीने गोपालगंज मॉडेल रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, जिथे त्यांच्यावर वैद्यकीय उपचार करण्यात आले.
त्यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याने, त्यांना त्यानंतर पाटणा येथे हलवण्यात आले. संपर्क साधला असता, त्यांचे भाऊ बिजेंद्र नाथ तिवारी आणि पंकज त्रिपाठी यांच्या कुटुंबीयांनी हे प्रकरण माध्यमांमध्ये न मांडण्याचा सल्ला दिला. त्यांनी ही बातमी प्रसिद्ध न करण्याची विनंतीही केली.
बरौली पोलिसांनी या प्रकरणात तातडीने कारवाई करत एका आरोपीला अटक केली. गोपालगंजचे एसपी विनय तिवारी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपीची ओळख पटली असून त्याला न्यायालयीन कोठडीत तुरुंगात पाठवले जात आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, कुटुंबीयांनी अद्याप कोणतीही लेखी तक्रार दाखल केलेली नाही. लेखी तक्रार दाखल झाल्यास पोलीस पुढील कायदेशीर कारवाई करतील. मात्र, गोपालगंजचे रहिवासी आणि प्रसिद्ध चित्रपट अभिनेते पंकज त्रिपाठी यांच्या कुटुंबीयांवरील हल्ल्याने सर्वांना धक्का बसला आहे.
असे म्हटले जाते की, बिजेंद्रचे आपल्या शेताशी आणि जमिनीशी इतके घट्ट नाते आहे की, पंकज त्रिपाठी मुंबईत यशस्वी झाल्यानंतरही त्याने आपले गाव सोडण्याचा कधीच विचार केला नाही. आपल्या भावाचे यश पाहता, तो मुंबई किंवा इतर कोणत्याही मोठ्या शहरात स्थायिक होऊ शकला असता. मात्र, बिजेंद्रने आपल्या आई-वडिलांची काळजी घेत आणि वडिलोपार्जित मालमत्तेचे व्यवस्थापन करत गावातच राहणे पसंत केले.
पंकज त्रिपाठीने अनेक मुलाखतींमध्ये आधीच सांगितले आहे की, त्याचे कुटुंब जमिनीशी घट्ट जोडलेले आहे. त्याने म्हटले आहे की, त्याचा भाऊ बिजेंद्र त्रिपाठीला बॉलिवूड पार्ट्यांमध्ये किंवा त्या भागातील झगमगाटात कोणताही रस नाही. पंकज त्रिपाठीने सांगितले आहे की, त्याच्या भावाला गावाकडचे जीवन आवडते आणि लोकांच्या सुख-दुःखात सहभागी व्हायला त्याला आनंद मिळतो.
या दोन्ही भावांनी आपल्या आई-वडिलांच्या सन्मानार्थ एक ट्रस्ट स्थापन केला आहे. पंकज आणि बिजेंद्र यांनी आपल्या आई-वडिलांच्या सन्मानार्थ 'पंडित बनारस तिवारी फाउंडेशन ट्रस्ट' या नावाने एक ट्रस्ट स्थापन केला आहे. ही संस्था समाजकार्यासाठी समर्पित असून, तिने शाळा बांधण्यापासून ते गावांमध्ये सौर पॅनेल बसवण्यापर्यंत अनेक सकारात्मक कामे केली आहेत.