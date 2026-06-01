'आईला वाटायचं पत्नीनं माझ्यावर काळी जादू केलीय'; नंबर एकच्या अभिनेत्यानं मुलाखतीत असं का म्हटलं?

Relationship News : हरहुन्नरी आणि अष्टपैलू अभिनेता म्हणून बऱ्याच कलाकारांची नावं घेतली जातात. याच नावाच्या यादीत अतिशय आदरानं उल्लेख होणाऱ्या एका अभिनेत्यानं नुकतंच मुलाखतीदरम्यान त्याच्या आणि पत्नीच्या नात्याची एक सुरेख बाजू उलगडून सांगितली. आपल्य़ा आईला, पत्नीनं आपल्यावर काळी जादू केलीय असंच वाटायचं, हेसुद्धा त्यांनी बिनधास्त सांगितलं. हे अभिनेते म्हणजे पंकज त्रिपाठी.
मुलाखतीदरम्यान एका कार्यशाळेदरम्यानचा पत्नीसोबतचा फोटो समोर येताच पंकज त्रिपाठींना मुलाखतकारानं खासगी आयुष्याबाबत प्रश्न विचारले. या प्रश्नाचं उत्तर देताना आपण तेव्हा अगदीच बेफिकीर होतो, असं त्यांनी म्हटलं.
तेव्हा विचारही केला नव्हता कशाचा असं म्हणताना आपण पत्नीला आजही विचारतो की, 'तू माझ्यामध्ये काय पाहिलं? मी एनएसडीमध्ये शिकणारा विद्यार्थी होतो. जीवनात काय होईल हे माझं मला ठाऊक नव्हतं. मी तर तुझ्या अमाप प्रेमात होतो, मी कसलाच विचार करत नव्हतो' असं म्हटलं. आपण पत्नीला मात्र, 'तू एक मुलगी आहेस, तू कोणता विचार केला नाहीस का? असं विचारलं असता इतका विचार केला असता तर मी तुझ्यासोबत नसते', असं उत्तर ती देत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
आजकालची नाती पाहिली तर एकमेकांप्रती अविश्वासच जास्त दिसतो असं सांगताना. आमच्या काळात तर इंटनेट मोबाईल नव्हते याची आठवण त्यांनी करून दिली. आपल्या नात्याच्या बाबतीत, 'अगदीच दोन वेगळी माणसं, एकत्र आली', असं सांगताना आपण मुळचे बिहारचे आणि पत्नी कोलकात्याची असल्याचं त्रिपाठी यांनी स्पष्ट केलं.
'माझ्या आईला वाटायचं की, तिनं काळी जादू केलीय माझ्यावर', असं गमतीनं म्हणताना पुढं कलाजगताची पाळंमुळं ही कोलकात्यामध्ये असल्याचं त्रिपाठी यांनी लक्षात आणून दिलं. अनेकदा या कारणामुळं तेव्हा लोकं पैसे कमवण्यासाठी तिथं जात आणि दोन तीन वर्ष परततच नसत, तिथं कोणाशी मैत्री झाली तर म्हणायचे बंगालमध्ये महिला काळी जादू करतात म्हणून माणसं पोपटाप्रमाणं वागतात (असा वाक् प्रचार तेव्हा प्रचलित होता). आमच्या गावात मी असं ऐकलेलं आणि तेव्हा अगदीच वाटायचं की अमुक एक काका खरंच पोपटासारखे असून एखाद्या पिंजऱ्यात एखाद्याच्या घरात राहतात. पण, मृदुला अर्थात आपल्या पत्नीकडून आपण खुप काही शिकलो, असं त्रिपाठी म्हणाले.
एक महिला काय असतं हे मी पत्नीकडून शिकलो, असं सांगताना पत्नी, मुलगी, घरातील मदतनीस महिला अशा पाच- सहा महिलांच्या सानिध्यात मी वावरतो. यातून शिकायला मिळतं की, की त्यासुद्धा एक मानव आहेत, अगदी तुमच्यामाझ्यासारख्या. त्यांच्याकडे बदल स्वीकारण्याच्या बाबतीतला गुण हा पुरुषांपेक्षा उजवा आहे असं सांगताना महिलांची क्षमता आणि ताकद ही पुरुषांपेक्षा जास्त आहे असं मत आपल्याच शैलीत त्यांनी सुरेखपणे मांडलं.