'सैयारा'नंतर आणखी एक रोमँटिक प्रेमकथा प्रेक्षकांना भूरळ घालणार, रिलीजपूर्वीच विकली इतकी तिकीटं

'सैयारा'नंतर बॉलिवूडचा आणखी रोमँटिक लव्ह स्टोरी असणारा चित्रपट 29 ऑगस्ट रोजी बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित होत आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Aug 28, 2025, 04:26 PM IST
Param Sundari : बॉलिवूडचा नवीन रोमँटिक कॉमेडी चित्रपट ‘परम सुंदरी’ येत्या 29 ऑगस्टला थिएटरमध्ये रिलीज होत आहे. या चित्रपटात पहिल्यांदाच सिद्धार्थ मल्होत्रा आणि जान्हवी कपूर मोठ्या पडद्यावर एकत्र दिसणार आहेत. दिग्दर्शक तुषार जलोटा यांच्या दिग्दर्शनाखाली आणि निर्माता दिनेश विजान यांच्या मॅडॉक फिल्म्सच्या बॅनरखाली हा चित्रपट साकारला आहे. रिलीजपूर्वीच चित्रपटातील गाणी हिट झाली असून प्रेक्षकांमध्ये या चित्रपटाबद्दल उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.

‘परम सुंदरी’ या चित्रपटाची ऍडव्हान्स बुकिंग 26 ऑगस्टपासून सुरू झाली आहे. अवघ्या 24 तासांत तब्बल 10 हजारांहून अधिक तिकिटांची विक्री झाली आहे. ही बुकिंग प्रामुख्याने BookMyShow आणि District सारख्या प्लॅटफॉर्मवर होत आहे. ट्रेड तज्ज्ञांच्या मते, रिलीजची तारीख जसजशी जवळ येईल तसतसे हे आकडे आणखी झपाट्याने वाढतील.

रोमँटिक कॉमेडीची खासियत

रोमँटिक कॉमेडी चित्रपटांना प्रेक्षक नेहमीच उघड्या मनाने स्वीकारतात. अशा चित्रपटांना फॅमिली ऑडियन्स आणि वॉक-इन प्रेक्षक चांगला प्रतिसाद देतात. या चित्रपटांचे खरे यश हे पॉझिटिव्ह वर्ड ऑफ माउथवर अवलंबून असते. अलीकडेच प्रदर्शित झालेल्या ‘सैयारा’ या रोमँटिक चित्रपटाचा यशस्वी प्रवास त्याचे उत्तम उदाहरण आहे.

ट्रेडच्या रिपोर्टनुसार, ‘परम सुंदरी’च्या ओपनिंग डेवर साधारण 10 कोटींचे नेट कलेक्शन होऊ शकतो. प्रेक्षकांचा आणि समीक्षकांचा प्रतिसाद चांगला मिळाला तर या कमाईत आणखी भर पडेल. हा चित्रपट सिद्धार्थ मल्होत्रासाठी रोमँटिक जॉनरमधील भक्कम कमबॅक ठरू शकतो.

चित्रपटाची कथा

‘परम सुंदरी’ची कथा दिल्लीतील एक पंजाबी मुलगा परम (सिद्धार्थ मल्होत्रा) आणि केरळची मुलगी सुंदरी (जान्हवी कपूर) यांच्या प्रेमकथेभोवती फिरते. दोघांच्या दुनियेत खूप फरक असतो. पण प्रेम त्यांना एकमेकांच्या जवळ आणते. या प्रवासात प्रेम, मस्ती, हशा आणि धमाल यांचा भरपूर तडका आहे.

FAQ

1. ‘परम सुंदरी’ चित्रपट कधी प्रदर्शित होत आहे?

‘परम सुंदरी’ हा चित्रपट 29 ऑगस्ट 2025 रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होत आहे.

2. ‘परम सुंदरी’ चित्रपटाचे दिग्दर्शक आणि निर्माते कोण आहेत?

चित्रपटाचे दिग्दर्शन तुषार जलोटा यांनी केले असून, निर्मिती दिनेश विजान यांच्या मॅडॉक फिल्म्सच्या बॅनरखाली झाली आहे.

3. ‘परम सुंदरी’ चित्रपटात मुख्य भूमिकेत कोणते कलाकार आहेत?

चित्रपटात सिद्धार्थ मल्होत्रा (परम) आणि जान्हवी कपूर (सुंदरी) मुख्य भूमिकेत आहेत. याशिवाय संजय कपूर आणि मनजोत सिंह यांच्यासारखे सहाय्यक कलाकारही आहेत.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

