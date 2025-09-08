'चौकट राजा'तला नंदूचा रोल परेश रावल करणार होते? दिलीप प्रभावळकर म्हणाले...

Dilip Prabhavalkar: दिलीप प्रभावळकर हे एक भारतीय मराठी आणि हिंदी चित्रपट अभिनेते आहेत. 'झपाटलेला' या मराठी चित्रपटातील 'तात्या विंचू' आणि 'चौकट राजा' आणि 'एक डाव भुताचा' या चित्रपटात त्यांनी मुख्य भूमिका बजावली. मराठी दूरचित्रवाणीमध्ये ते नेहमी 'आबा गंगाधर टिपरे ' म्हणून ओळखले जातात आणि चिमणराव -गुंड्याभाऊ यांच्या 'चिमणीव' मराठी रंगभूमीवरील 'हसवा फसवी' आणि 'वासूची सासू' मधील त्यांच्या भूमिका फार लोकप्रिय झाल्या.
अशातच आता त्यांना झी 24 च्या 'टू द पाईंट' या मुलाखतीत 'चौकट राजा' या चित्रपटातील नंदूसाठी पहिली पसंती परेश रावल यांना देण्यात आली होती यासंदर्भात प्रश्न विचारला असता त्यांनी याबाबत खुलासा केला आहे.
दिलीप प्रभावळकर यांचा 'चौकट राजा'हा चित्रपट प्रेक्षकांना प्रचंड आवडला. यामधील नंदूच्या रोलसाठी परेश रावल यांची निवड करण्यात आली होती अशी चर्चा होती. यावर दिलीप प्रभावळकर यांनी सांगितले की, स्मिता तळवलकर या खूप कर्तृत्ववान होती. ती काही करू शकत होती. त्यावेळी त्या परेश रावल यांना म्हणाल्या होत्या की तुम्ही आमच्या मराठीमध्ये काम कराल का? त्यावर परेश रावल म्हणाले की करेल.
त्यावेळी संवाद फार कमी होते. त्या चित्रपटात मी तिच्या नवऱ्याचा रोल करणार होतो. मात्र, अचानक परेश रावल यांना काही तरी प्रॉब्लेम झाला आणि त्यांनी फोन करून सांगितलं की मी येऊ शकत नाही. त्यावेळी त्यांनी सांगितलं की तो रोल तुम्ही करायचा त्यामुळे अचानक मी काहीच बोलू शकलो नाही असं दिलीप प्रभावळकर यांनी म्हटलं.
तात्या विंचूसाठी मी बेसमधील आवाज वापरला. सोनेरी सुळी असलेली कवळी होती आणि लेदर जॉकेट देखील होते. तसेच उभे राहिलेले केस. या चित्रपटातील माझा रोल हा लहान होता. ज्यामध्ये माझं युद्ध हे महेश कोठरींबरोबर गावातील पोस्ट ऑफिस येथे होते. त्यावेळी मला गोळी लागते. कुबड्या मी अमर झालो. तेवढ्यात मला गोळी लागते आणि मी खाली पडतो. त्यावेळी तिथे असणार्या बहुल्यामध्ये माझा आत्मा जातो.
त्यानंतर गोंडस बाहुला रामदास यांनी केल्यामुळे आणि तो गोंडस असल्यामुळे ती अधिकच भीतीदायक वाटला. त्यावेळी मी त्या गोंडस बाहुल्याला आवाज दिला. तो आवाज माझा होता. त्यामुळे तो 'ओम फट स्वाहा' हा डायलॉग खूप प्रसिद्ध झाला. हा मंत्र स्क्रिप्टमधला होता. तात्या विंचूला दिलेल्या बेसमधील आवाजामुळे ते पात्र चित्रपटामध्ये शेवटपर्यंत राहिलं. त्यानंतर हा चित्रपट पाहणारे लोक त्या बाहुल्याला प्रचंड घाबरत होते असं प्रभावळकरांनी सांगितलं.
FAQ
1. दिलीप प्रभावळकर कोण आहेत?
दिलीप प्रभावळकर हे मराठी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीतील ज्येष्ठ अभिनेते, लेखक आणि रंगमंच कलाकार आहेत. ते ‘झपाटलेला’मधील ‘तात्या विंचू’, ‘चौकट राजा’मधील नंदू, आणि ‘एक डाव भुताचा’ यांसारख्या चित्रपटांमुळे प्रसिद्ध आहेत. मराठी दूरचित्रवाणीवर ‘चिमणराव-गुंड्याभाऊ’मधील चिमणराव आणि रंगभूमीवरील ‘हसवा फसवी’ आणि ‘वासूची सासू’मधील भूमिकांमुळे ते लोकप्रिय आहेत.
2. ‘चौकट राजा’मधील नंदूच्या भूमिकेसाठी परेश रावल यांची निवड का झाली होती?
‘झी 24 तास’च्या ‘टू द पॉइंट’ मुलाखतीत (सप्टेंबर 2025) दिलीप प्रभावळकर यांनी खुलासा केला की, ‘चौकट राजा’ (1991) मधील नंदूच्या भूमिकेसाठी निर्माती स्मिता तळवलकर यांनी परेश रावल यांना विचारले होते. स्मिता यांनी परेश यांना मराठी चित्रपटात काम करण्याची विनंती केली, आणि परेश यांनी होकार दिला. मात्र, अचानक काही वैयक्तिक अडचणींमुळे परेश यांनी चित्रपटातून माघार घेतली आणि स्मिताने ती भूमिका दिलीप प्रभावळकर यांना दिली.
3. दिलीप प्रभावळकर यांना ‘चौकट राजा’मधील नंदूची भूमिका कशी मिळाली?
परेश रावल यांनी ‘चौकट राजा’मधून माघार घेतल्यानंतर स्मिता तळवलकर यांनी दिलीप प्रभावळकर यांना नंदूची भूमिका ऑफर केली. दिलीप यांनी मुलाखतीत सांगितले, “परेश यांनी फोनवर सांगितले की ते येऊ शकत नाहीत आणि मला तो रोल करायला सांगितला. मी अचानक काही बोलू शकलो नाही, पण स्मिताच्या विश्वासामुळे मी ही भूमिका स्वीकारली.” या भूमिकेने त्यांना प्रचंड लोकप्रियता मिळवून दिली