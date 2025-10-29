English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
अभिनेता परेश रावलचा आगामी ‘द ताज स्टोरी’ चित्रपट अडचणीत; कथानकावरून निर्माण झाला वाद, समाजात द्वेष पसरवल्याचा आरोप

The Taj story Controversy: परेश रावलचा ‘द ताज स्टोरी’ सिनेमा अडचणीत; वादाच्या भोवऱ्यात अडकला चित्रपट, प्रेक्षकांकडून तीव्र टीका. जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण  

Intern | Updated: Oct 29, 2025, 12:39 PM IST
बॉलिवूडचे अभिनेते परेश रावल पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत, आणि यावेळी कारण आहे त्यांचा आगामी चित्रपट ‘द ताज स्टोरी’. या चित्रपटाच्या ट्रेलरनंतरच सोशल मीडियावर प्रचंड चर्चा सुरू झाली आहे. काहींनी याला ऐतिहासिक विषयावर आधारित धाडसी प्रयत्न म्हटलं असलं, तरी अनेक जणांनी यावर इतिहासाशी छेडछाड करून धार्मिक तेढ वाढवण्याचा आरोप केला आहे. या चित्रपटाविरोधात दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेत म्हटलं आहे की, ‘द ताज स्टोरी’मध्ये दाखवलेले काही प्रसंग आणि संवाद हे अधिकृत ऐतिहासिक पुराव्यांशी विसंगत आहेत आणि त्यामुळे समाजात गैरसमज, अविश्वास आणि द्वेष पसरू शकतो.

काय आहे वादाचं मूळ कारण?

‘द ताज स्टोरी’ हा सिनेमा ताजमहालच्या निर्मितीमागील कथित इतिहासावर आधारित असल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र, चित्रपटातील काही दावे हे इतिहासातील प्रचलित आणि प्रमाणित माहितीसोबत पूर्णपणे विसंगत असल्याचं समीक्षकांचं म्हणणं आहे. काही इतिहासतज्ज्ञांनी असा आक्षेप घेतला आहे की, चित्रपटात ताजमहालच्या बांधकामाशी संबंधित घटनांचा एकतर्फी आणि राजकीय हेतूने सादर केलेला दृष्टिकोन दाखवण्यात आला आहे. यामुळे देशातील धार्मिक सौहार्द आणि सामाजिक सलोखा बिघडू शकतो, असं मत त्यांनी व्यक्त केलं आहे. त्याचबरोबर, अनेक सोशल मीडिया युजर्सनी ट्विटर (X) आणि इन्स्टाग्रामवर #BanTheTajStory हा हॅशटॅग ट्रेंड केला आहे. काहींनी हा चित्रपट “विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य करणारा” असल्याचा दावा केला आहे.

चित्रपटावरील आरोप

ऐतिहासिक विकृतीकरणाचा आरोप – काही दृश्ये आणि संवादांद्वारे इतिहासाचे चुकीचे चित्रण केल्याचा आरोप. धार्मिक भावना भडकवण्याचा आरोप कथानकात दाखवलेले संदर्भ काही समुदायांच्या भावना दुखावणारे असल्याचं म्हटलं जात आहे.एकतर्फी सादरीकरण चित्रपटात एकाच बाजूचा दृष्टिकोन ठळकपणे दाखवला गेल्याचं मत समीक्षकांनी व्यक्त केलं आहे.

चित्रपट निर्मात्यांची भूमिका

चित्रपट निर्मात्यांकडून मात्र असं सांगण्यात आलं आहे की, “हा सिनेमा ऐतिहासिक घटनांवर आधारित नसून काल्पनिक कथन आहे, आणि कोणत्याही धर्म, व्यक्ती किंवा समुदायाचा अपमान करण्याचा हेतू नाही.” तरीदेखील, विवाद शमण्याऐवजी अधिकच वाढताना दिसत आहे.

परेश रावल यांची प्रतिक्रिया

परेश रावल यांनी अद्याप या वादावर औपचारिक प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र, एका जुन्या मुलाखतीत त्यांनी म्हटलं होतं की, 'कला आणि इतिहास यांचं सादरीकरण हे दिग्दर्शकाचं दृष्टिकोन असतं. आपण त्याकडे पूर्वग्रह न ठेवता पाहायला हवं.' या वक्तव्यामुळे अनेकांनी त्यांचं समर्थन केलं असलं, तरी विरोधकांचं म्हणणं आहे की, चित्रपटासारख्या प्रभावी माध्यमातून समाजात चुकीचा संदेश दिला जाऊ शकतो.

कायदेशीर प्रक्रिया आणि सुरक्षा वाढवली

वाद वाढत चालल्यामुळे आग्रा आणि दिल्लीमध्ये पोलिस सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. ताजमहाल परिसरात कोणतीही अप्रिय घटना घडू नये म्हणून विशेष पथके तैनात करण्यात आली आहेत. हायकोर्टाने या प्रकरणावर पुढील सुनावणीची तारीख ठरवली असून, चित्रपट निर्मात्यांना आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे.

देशाचं लक्ष ‘द ताज स्टोरी’कडे

या सर्व वादांच्या पार्श्वभूमीवर ‘द ताज स्टोरी’ची रिलीज डेट जसजशी जवळ येत आहे, तसतसा उत्सुकता आणि तणाव दोन्ही वाढत आहेत. हा चित्रपट ताजमहालचा इतिहास नव्या दृष्टिकोनातून मांडणार आहे का, की वादग्रस्त प्रचारमाध्यम ठरणार हे पाहणं आता प्रेक्षकांसाठी उत्सुकतेचं कारण ठरत आहे. देशभरात निर्माण झालेल्या या चर्चेमुळे, ‘द ताज स्टोरी’ हा केवळ एक सिनेमा राहिलेला नाही, तर तो आता इतिहास, धर्म आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा प्रश्न बनला आहे.

FAQ
‘द ताज स्टोरी’ चित्रपटावर वाद का निर्माण झाला आहे?
‘द ताज स्टोरी’वर ऐतिहासिक तथ्यांशी छेडछाड करून समाजात द्वेष पसरवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. चित्रपटातील काही प्रसंग अधिकृत ऐतिहासिक नोंदींशी जुळत नसल्याचा आक्षेप घेण्यात आला आहे.

या प्रकरणात कोणती कायदेशीर कारवाई करण्यात आली आहे?
चित्रपटाविरोधात दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. न्यायालयाने निर्मात्यांकडून स्पष्टीकरण मागितले असून पुढील सुनावणी लवकरच होणार आहे.

परेश रावल आणि चित्रपट निर्मात्यांची भूमिका काय आहे?
परेश रावल यांनी अद्याप या वादावर थेट प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र, निर्मात्यांचं म्हणणं आहे की ‘द ताज स्टोरी’ हा काल्पनिक सिनेमा आहे आणि कोणत्याही समुदायाचा अपमान करण्याचा हेतू नाही.

