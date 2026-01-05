English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • परेश रावल यांचं रंगभूमीवरील प्रेम एकदाही पुन्हा उघडलं, प्रेक्षकांमध्ये बसून पाहिलं हे मराठी नाटक

परेश रावल यांचं रंगभूमीवरील प्रेम एकदाही पुन्हा उघडलं, प्रेक्षकांमध्ये बसून पाहिलं 'हे' मराठी नाटक

Paresh Rawal watchin Marathi natak : परेश रावल यांच्यासोबत सामील झाल्या 'या' दिग्गज कलाकारांची टीम  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 5, 2026, 11:31 AM IST
परेश रावल यांचं रंगभूमीवरील प्रेम एकदाही पुन्हा उघडलं, प्रेक्षकांमध्ये बसून पाहिलं 'हे' मराठी नाटक

मुंबईच्या रंगभूमीवर मराठी नाटकांची शान वाढवणारे अभिनेते परेश रावल हे केवळ हिंदी सिनेमातच नाही तर मराठी रंगभूमीचेही मोठे चाहते आहेत, हे सर्वांना ठाऊक आहे. काही महिन्यांपूर्वीच, त्यांनी प्रख्यात लेखक प्राजक्त देशमुख यांचे लिखित नाटक ‘संगीत देवबाभळी’ याचे भरभरून कौतुक केले होते. त्यावेळी त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते की, 'मी आवर्जून मराठी नाटक पाहायला जातो,' हे ते स्वतःचे शब्द होते. यामुळे त्यांच्या मराठी रंगभूमीवरील प्रेमाचा आणखी एक ठळक उदाहरण समोर आले.

Add Zee News as a Preferred Source

नुकतंच दादर येथील यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृह मध्ये मराठी नाटकांचा फेस्टिवल आयोजित करण्यात आला. या फेस्टिवलमध्ये परेश रावल देखील उपस्थित होते. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, त्यांनी एक साध्या प्रेक्षकाप्रमाणे सर्वसामान्य प्रेक्षकांमध्ये बसून नाटकाचा आनंद घेतला. एक कलाकार म्हणून इतक्या प्रसिद्ध असताना, ते नाटकाच्या प्रत्येक क्षणाचा आनंद घेत होते आणि प्रेक्षकांमध्ये समरस होऊन टाळ्यांसह उत्साह व्यक्त करत होते.

या नाटकाच्या ‘पॉपकॉर्न’ प्रयोगाचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. यात परेश रावल नाटकाच्या प्रयोगात सहभागी झालेले दिसत आहेत. त्यांच्या बाजूला प्रसिद्ध गीतकार स्वानंद किरकिरे आणि लेखक-दिग्दर्शक विजय केंकरे देखील उपस्थित होते. यावेळी ते दोघेही आनंदाने नाटकाचा अनुभव घेत होते. या व्हिडिओमुळे परेश रावलच्या रंगभूमीप्रति असलेल्या प्रेमाची आणखी एक झलक सर्वांना मिळाली.

‘पॉपकॉर्न: फॅमिली मॅटर्स’ हे नाटक विवेक बेळे यांनी लिहिले असून, त्याचं दिग्दर्शन देखील त्यांनीच केलं आहे. हे नाटक कौटुंबिक संघर्ष आणि त्याच्या गोडव्यात अडचणी असलेल्या नात्यांवर आधारित आहे. त्यामध्ये आनंद इंगळे, अंबर गणपुले, गायत्री देशपांडे, गौरी देशपांडे, आणि दिप्पी लेले यांसारख्या कलाकारांची प्रमुख भूमिका आहे. नाटकाची विशेष गोष्ट म्हणजे, त्यात घराच्या बंद दरवाज्यांच्या आत दडलेलं एक वादळ दाखवण्यात आले आहे. याच वादळातून कुटुंबातील प्रत्येक सदस्य आपापले निर्णय घेत आहे.

फेस्टिवलमध्ये त्याच वेळी परेश रावल यांनी देखील नाटक पाहण्याचा अनुभव इतरांबरोबर शेअर केला. त्यावेळी रावल यांनी विचारले की, “प्रेक्षकांमध्ये बसून नाटकाचा अनुभव घेत असताना, कलाकारही काही क्षणांसाठी ‘सामान्य’ होऊन त्या नाटकात समरस होऊ शकतो. हे एक अद्वितीय अनुभव आहे.”

नाटकातील पार्श्वभूमी आणि कलाकारांची भूमिका

‘पॉपकॉर्न’ नाटकाच्या कथानकात कुटुंबातील ताण-तणाव आणि त्यावर आधारित संघर्ष दाखवले जातात. नाटकाचे लेखन आणि दिग्दर्शन विवेक बेळे यांनी केले आहे. या नाटकात आनंद इंगळे आणि अंबर गणपुले यांची जोडी प्रेक्षकांमध्ये खूप लोकप्रिय झाली आहे. गायत्री देशपांडे आणि गौरी देशपांडे यांनी आपल्या अभिनयाने नाटकात एक वेगळंच रंग भरले आहे. नाटकाच्या कथानकात कौटुंबिक नात्यांमधील गोडवा आणि वाद यांचं मिश्रण दिसून येते, ज्यामुळे प्रत्येक प्रेक्षकाला स्वतःच्या आयुष्याचे काहीतरी दृश्य त्यात दिसू लागतं.

यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृहातील माहौल

यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृह हे ठिकाण मराठी रंगभूमीच्या इतिहासात एक अत्यंत महत्त्वाचे ठिकाण आहे. या नाट्यगृहामध्ये अनेक प्रमुख नाटकांचे प्रयोग होतात, ज्यामुळे यामध्ये होणाऱ्या प्रत्येक फेस्टिवलला मोठा प्रतिसाद मिळतो. या फेस्टिवलमध्ये परेश रावल यांचे यथेच्छ स्वागत झाले आणि त्यांचं प्रेक्षकांमध्ये बसून नाटक पाहणं, हा एक अद्वितीय अनुभव ठरला.

परेश रावल आणि मराठी रंगभूमी

परेश रावल यांनी मराठी रंगभूमीवरील आपले प्रेम अनेक वेळा दर्शवले आहे. त्यांच्या भूमिकांमध्ये असलेल्या विविधतेमुळे त्यांना खूप मान्यता मिळालेली आहे. त्यांची मराठी रंगभूमीवरील प्रेमभावना आणि तिथल्या कलाकारांबद्दल असलेली आदरभावना स्पष्टपणे दिसून आली. एका मोठ्या कलाकाराने प्रेक्षकांमध्ये बसून नाटक पाहण्याची गोष्ट देखील एका प्रेरणादायक संदेशाची कामगिरी करते.

नाटकाच्या प्रेमी आणि रंगभूमीला दिलेल्या महत्त्वाच्या स्थानामुळे, मराठी नाटकांच्या कलेला परेश रावल यांच्या उपस्थितीने एक नवीन उंची प्राप्त केली आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे. ...Read More

Tags:
Paresh Rawal Confirm his returns in Hera Pheri 3 as baburaoHera Pherihera pheri 3akshay kumarpriyadarshan

इतर बातम्या

"माझ्या डोळ्यांसमोर त्यांना..." धर्मेंद्र यांच्या...

मनोरंजन