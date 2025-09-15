‘हेरा फेरी 3’मधून बाहेर पडल्यावर उभ्या चर्चेवर परेश रावलची प्रतिक्रिया: 'आता जखमा भरल्या..'

बॉलीवूडमधील लोकप्रिय अभिनेते परेश रावल यांनी त्यांच्या करिअरमध्ये अनेक लक्षवेधी भूमिका साकारल्या आहेत. त्यांचे प्रेक्षकांमध्ये आवडते पात्र म्हणजे बाबू भैया, जे ‘हेरा फेरी’ मालिकेतून प्रेक्षकांच्या मनात घर करून गेले. मात्र, काही दिवसांपूर्वी ‘हेरा फेरी ३’ चित्रपटातून अचानक त्यांनी एक्झिट घेतल्याने चाहत्यांमध्ये गोंधळ उडाला होता.
‘हेरा फेरी’ आणि ‘फिर हेरा फेरी’नंतर लवकरच ‘हेरा फेरी ३’ चित्रपटाची निर्मिती सुरू झाली होती. सुरुवातीला परेश रावल यांनी बाबू भैया ही भूमिका साकारण्यास नकार दिला होता. मीडिया रिपोर्टनुसार, दिग्दर्शक प्रियदर्शन यांच्यासोबत वैचारिक मतभेद आणि चित्रपटाचे निर्माता अक्षय कुमार यांची चिंता यामुळे विवाद निर्माण झाला होता. नोटीस पाठवण्याची घटना देखील समोर आली होती, कारण त्यांच्या अचानक निर्णयामुळे चित्रपटाचे नुकसान होऊ शकते असा इशारा द्यावा लागला.
‘न्यूज 18’शी बोलताना परेश रावल म्हणाले, 'काम सुरू आहे. पुढच्या वर्षी फेब्रुवारी-मार्चमध्ये ‘हेरा फेरी 3’च्या शूटिंगला सुरुवात करणार आहोत. खूप काही घडलं, पण त्यामुळे प्रियदर्शन व माझ्या नात्यात काही बदल झाला नाही. उलट जे घडलं त्यामुळे आमचं नातं अधिक घट्ट झालं. आता जखमा भरल्या आहेत.' त्यांनी पुढे स्पष्ट केले, 'प्रियदर्शन आणि मी अजून बाबूराव या भूमिकेबद्दल फार चर्चा केलेली नाहीये. एका चित्रपटासाठी अनेक जण मेहनत घेत असतात. मला वाटत नाही श्याम आणि राजू नसतील तर बाबूरावला तितकं महत्त्व असेल. मी असा हावरट किंवा मूर्ख अभिनेता नाही, जो स्वतःमुळे जग चालतं असा विचार करतो.'
परेश यांनी यापूर्वी ‘फिर हेरा फेरी’बाबत सांगितले होते की, 'फिर हेरा फेरी’ मला फार आवडला नव्हता. त्या चित्रपटात फक्त सुनील शेट्टीचे श्याम पात्र जसंच्या तसं दाखवण्यात आलेलं. जेव्हा तो चित्रपट बनवला जात होता, तेव्हा निर्मात्यांमध्ये अति आत्मविश्वास होता. ‘हेरा फेरी’मधली पात्रं फार कमी वेळेला येतात, त्यामुळे खूप बारकाईने, चांगलं काम करावं लागतं. डबिंग करताना मला जाणवलं की, आम्ही थोडा वाईट चित्रपट बनवला आहे.'
परेश रावलने यावेळी स्पष्ट केले की, 'काम सुरू आहे आणि लवकरच प्रेक्षकांना बाबू भैयाचा अनुभव घेता येणार आहे. जे काही घडलं, त्यातून आम्ही शिकलो आणि आता नातं अधिक घट्ट झालं.' यामुळे चाहत्यांना याची खात्री मिळाली आहे की, ‘हेरा फेरी ३’मध्ये बाबू भैयाची भूमिका पुन्हा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे आणि चित्रपटाची मजा पूर्ववत राहणार आहे. शूटिंग फेब्रुवारी-मार्च 2026 मध्ये सुरू होणार आहे. या चित्रपटात बाबू भैया, श्याम आणि राजूच्या जुन्या पात्रांसोबत काही नवीन ट्विस्ट्स प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहेत. तसेच, चित्रपटाच्या कथानकात ह्यूमर आणि पारिवारिक नाट्याचा संगम असेल, जो प्रेक्षकांना ‘हेरा फेरी’च्या जुन्या आठवणींमध्ये परत घेऊन जाईल.
FAQ
परेश रावलने ‘हेरा फेरी 3’मधून का एक्झिट घेतले?
सुरुवातीला दिग्दर्शक प्रियदर्शन व निर्माता अक्षय कुमार यांच्यासोबत वैचारिक मतभेद असल्यामुळे आणि चित्रपटाच्या कथानकातील बाबू भैया पात्राबाबत काही निर्णयांवर मतभेद झाल्यामुळे परेश रावलने ‘हेरा फेरी ३’मधून एक्झिट घेतली होती.
‘हेरा फेरी 3’चे शूटिंग कधी सुरू होणार आहे?
परेश रावलच्या मते, ‘हेरा फेरी ३’चे शूटिंग पुढील वर्षी फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात सुरू होणार आहे.
बाबू भैयाची भूमिका चित्रपटात राहणार आहे का?
हो, शूटिंग लवकर सुरू होणार असल्यामुळे बाबू भैयाची भूमिका चित्रपटात पुन्हा प्रेक्षकांसमोर येणार आहे.