'गं कुणीतरी येणार, येणार गं...', परिणीतीच्या घरी पाळणा हलणार, राघ चढ्ढा यांनी दिली आनंदाची बातमी

Parineeti Chopra Pregnant: बॉलिवूड अभिनेत्री परिणीति चोप्रा आणि आम आदमी पार्टीचे नेते राघव चड्ढा यांनी सोमवारी सोशल मीडियावर आपल्या चाहत्यांसोबत आनंदाची बातमी शेअर केली आहे. या स्टार कपलने इन्स्टाग्रामवर एक खास फोटो आणि व्हिडिओ पोस्ट करत जाहीर केले की ते लवकरच आई-बाबा होणार आहेत.
दोघांनी केलेल्या पोस्टमध्ये त्यांनी कॅप्शनमध्ये लिहिले की, 'आमची नन्हीशी दुनिया… आता वाटेत आहे. वरदान दिल्याबद्दल देवाचे आभार. शेअर केलेल्या फोटोमध्ये एका छोट्याशा बाळाच्या पायाची झलक दिसत होती आणि कॅप्शनमध्ये लिहिले होते '1+1 = 3' म्हणजेच त्यांच्या कुटुंबात लवकरच एक नवीन सदस्य येणार आहे हे स्पष्ट झाले.
उदयपूरमध्ये सप्टेंबर 2023 मध्ये झालेल्या त्यांच्या भव्य लग्नानंतरपासूनच परिणीति गर्भवती असल्याच्या चर्चा सुरू होत्या. वजन वाढल्यामुळे अनेकदा चाहत्यांनी आणि मीडियाने तर्क लावले होते. पण त्यावेळी परिणीतीने या सर्व अफवा फेटाळून लावल्या होत्या. अखेर आता त्यांनी स्वतः ही खुशखबर जाहीर करत चाहत्यांच्या उत्सुकतेला पूर्णविराम दिला आहे.
अलीकडेच परिणीति आणि राघव ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’मध्ये दिसले होते. त्या शोमध्ये राघवने मजेत म्हटले होते, 'गुड न्यूज लवकरच देऊ,” आणि परिणीति फक्त हसली होती. आता मात्र चाहत्यांना जाणवलंय की ते फक्त विनोद नव्हतं तर एक संकेत होता.
जशी परिणीति आणि राघव यांनी आई-बाबा होण्याची बातमी शेअर केली. त्याचवेळी सोशल मीडियावर शुभेच्छांचा वर्षाव सुरू झाला. चाहत्यांपासून ते बॉलिवूड सेलिब्रिटींपर्यंत सगळ्यांनीच या कपलला शुभेच्छा दिल्या.
भूमी पेडणेकर, सोनम कपूर, नेहा धूपिया, रकुल प्रीत सिंह यांनी त्यांचे अभिनंदन केले. गायिका हर्षदीप कौर म्हणाल्या, 'बधाई हो! किती सुंदर बातमी दिलीत तुम्ही'.
चाहत्यांनीही मनापासून शुभेच्छा दिल्या. एका चाहत्याने लिहिले, 'कपिलच्या शोमध्ये आधीच हिंट दिली होती. हार्दिक शुभेच्छा. तर दुसऱ्याने म्हटलं, “1+1 = ला फॅमिलिया.” एका चाहत्याने भावुक होत लिहिलं, “याहून मोठं सुख नाही! तुम्हा दोघांना भरभरून प्रेम आणि देवाची कृपा सदैव लाभो.”