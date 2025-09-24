English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

लग्नाच्या वाढदिवशी राघवने केली छोटीशी चूक, परिणीतीने एका क्षणात केली दुरुस्त

Parineeti Chopra : लग्नाच्या दुसऱ्या वाढदिवशी परिणीती चोप्राने सोशल मीडियावर पती राघव चड्ढासोबतचे काही खास फोटो शेअर केले आहेत.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 24, 2025, 05:54 PM IST
लग्नाच्या वाढदिवशी राघवने केली छोटीशी चूक, परिणीतीने एका क्षणात केली दुरुस्त

Parineeti Chopra : बॉलिवूड अभिनेत्री परिणीती चोप्रा आणि आम आदमी पार्टीचे खासदार राघव चड्ढा यांच्या लग्नाला आज दोन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. लग्नाच्या या खास दिवशी दोघांनीही सोशल मीडियावर एक सुंदर पोस्ट शेअर केली आहे. जी काही क्षणांतच व्हायरल झाली. या पोस्टमध्ये परिणीतीने पती राघवची एक छोटीशी 'चूक' सुधारताना चाहत्यांना सुंदर मेसेज दिला आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

परिणीती आणि राघव यांनी इन्स्टाग्रामवर एकत्रितपणे तीन फोटो शेअर केले आहेत. या फोटोंमध्ये दोघेही काळ्या रंगाच्या आउटफिटमध्ये दिसत आहेत. राघवने काळ्या रंगाचा टी-शर्ट आणि लाइट जीन्स परिधान केली आहे तर परिणीतीने काळ्या रंगाचा ड्रेस परिधान केला आहे. या फोटोंमध्ये राघवच्या टी-शर्टवर 'I Love Paris' असे लिहिलेले दिसत होते.

मात्र, परिणीतीने लगेचच पॅरिस हा शब्द हाताने झाकला आणि कॅप्शनमध्ये लिहिले,  'पत्नी म्हणून माझी जबाबदारी आहे की मी ही चूक सुधारावी. Happy Anniversary राघव – माझ्या आयुष्याचं प्रेम, माझा वेडसर पण गोड मित्र आणि शांत, संयमी नवरा. तुझ्यासोबत संपूर्ण आयुष्य घालवायचं आहे असं तिने म्हटलं आहे.  त्यासोबतच तिने या कॅप्शनमध्ये काही इमोजीही शेअर केल्या आहेत.

बेबी बंपकडे चाहत्यांचे लक्ष

या पोस्टमध्ये परिणीतीचा बेबी बंप स्पष्टपणे दिसत असल्याने चाहत्यांमध्ये आणि सेलिब्रिटींमध्ये चर्चेचं नवं वादळ उठलं आहे. त्यांच्या अनेक चाहत्यांनी तसेच बॉलिवूडमधील मित्रमैत्रिणींनी या जोडप्याला शुभेच्छा दिल्या आहेत. अभिनेता अर्जुन कपूरने मजेशीर शुभेच्छा देत लिहिलं की, 'पापा की परी से राघव की परी इन ए हरी'.  तर डिझायनर मनीष मल्होत्रा यांनी हार्ट इमोजी टाकून शुभेच्छा दिल्या.

याआधी काही दिवसांपूर्वी परिणीतीने पांढऱ्या रंगाच्या ड्रेसमध्ये बेबी बंप फ्लॉन्ट करतानाचा एक व्हिडिओ शेअर केला होता. त्या व्हिडिओत ती मजेशीर अंदाजात तिच्या यूट्यूब चॅनलसाठी ब्लॉग करताना दिसत होती. त्यावेळीही चाहत्यांनी आणि मित्रमैत्रिणींनी तिच्यावर प्रेमाचा वर्षाव केला होता.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

लग्नाच्या दुसऱ्या वाढदिवशी शेअर केलेल्या या पोस्टमुळे परिणीती चोप्रा आणि राघव चड्ढा पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. त्यांचे फोटो आणि खास कॅप्शन चाहत्यांना भावत असून, येत्या काळात या जोडप्याकडून नवे आनंदाचे क्षण अनुभवायला मिळतील अशी चाहत्यांना अपेक्षा आहे.

FAQ

परिणीती चोप्रा आणि राघव चड्ढा यांचे लग्न कधी झाले?

परिणीती आणि राघव यांचे लग्न २४ सप्टेंबर २०२३ रोजी उदयपूरच्या लीला पॅलेसमध्ये झाले. ते राजस्थानातील एका भव्य समारंभात झाले होते, ज्यात राजकीय आणि मनोरंजन क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.

लग्नाच्या दुसऱ्या वाढदिवसाची पोस्ट कधी शेअर झाली?

२४ सप्टेंबर २०२५ रोजी दोघांनीही इन्स्टाग्रामवर एकत्रित पोस्ट शेअर केली. ही पोस्ट काही क्षणांतच व्हायरल झाली आणि लाखो लाईक्स मिळाले.

पोस्टमध्ये कोणत्या फोटो आहेत आणि काय मजेदार आहे?

तीन फोटोंमध्ये दोघे काळ्या आउटफिटमध्ये पॅरिसमधून दिसत आहेत. राघवच्या टी-शर्टवर 'I Love Paris' लिहिलेले आहे, पण परिणीतीने हाताने ते झाकले आणि कॅप्शनमध्ये 'As a wife, it was my duty to fix the mistake ' असा मजेदार मेसेज दिला. राघवने लिहिले, 'Wife refuses to let husband love anything more than her, even cities.'

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
Raghav Parineeti Second AnniversaryRaghav Chadha get goofy in ParisRaghav Chadha mistake parineeti chopra corrected it

इतर बातम्या

अमेरिकेला टक्कर देणाऱ्या जगातील सर्वात मोठ्या देशाने भारतात...

विश्व