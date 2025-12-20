English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'काहीच काम पूर्ण होत नाही', आई झाल्यानंतर परिणीती चोप्राने व्यक्त केला मातृत्वाच्या भावना, पाहा Video

बॉलिवूड अभिनेत्री परिणीती चोप्राने नुकताच तिचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. ज्यामध्ये तिने आई झाल्यानंतर नीरबाबत मोठा खुलासा केला आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Dec 20, 2025, 10:11 PM IST
Parineeti Chopra : बॉलिवूड अभिनेत्री परिणीती चोप्रा सध्या तिच्या आयुष्यातील अतिशय खास आणि सुंदर टप्पा म्हणजेच मातृत्वाचा आनंद मनमुरादपणे अनुभवत आहे. 19 ऑक्टोबर रोजी आई झाल्यानंतर तिचं संपूर्ण आयुष्यच बदलून गेलं असून, ती सोशल मीडियावरून आपल्या या नव्या प्रवासाची छोटी–छोटी झलक चाहत्यांसोबत शेअर करताना दिसते आहे.

अलीकडेच परिणीतीने सोशल मीडियावर एक मजेशीर आणि रिलेटेबल व्हिडीओ शेअर केला आहे. या व्हिडीओमध्ये ती घरातील स्टोरेज आणि सामान नीट लावण्याचा प्रयत्न करताना दिसतेय. ज्यामध्ये सुंदर कपड्यांमध्ये दिसणारी परिणीती काम सुरू करते आहे, मात्र काही वेळातच तिचं लक्ष सतत दुसरीकडे जातं आणि शेवटी काहीच काम न झाल्याचं ती हसत-हसत दाखवते.

'...पण शेवटी काहीच काम झालं नाही'

या व्हिडीओसोबत तिने कॅप्शनमध्ये लिहिलं, 'आज स्टोरेज व्यवस्थित करण्यासाठी वेळ काढला होता, पण लक्षच लागत नव्हतं आणि शेवटी काहीच केलं नाही.' परिणीतीने याला ‘पोस्टपार्टम सिम्प्टम्स’ असं म्हणत उदास आणि हसणारे इमोजीही जोडले. तिचा हा मजेशीर अनुभव अनेक नव्या मातांना आपलासा वाटत असून, चाहत्यांकडून मोठ्या प्रमाणात प्रतिक्रिया येत आहेत.

दरम्यान, परिणीतीच्या घरी आलेल्या लहानग्या पाहुण्यामुळे संपूर्ण कुटुंब आनंदात बुडालं आहे. तिची बहीण आणि ग्लोबल स्टार प्रियंका चोप्रा जोनस आणि तिचा पती निक जोनस यांनी नवजात बाळ ‘नीर’ साठी खास भेटवस्तू पाठवल्या आहेत. परिणीतीने या गिफ्ट्सची झलकही सोशल मीडियावर शेअर केली आहे.

प्रियंका चोप्राचं नीरला खास गिफ्ट

प्रियंका आणि निक यांनी नीरसाठी छोटे गोंडस बूट, बेबी हेअरब्रश आणि मऊ असलेले कपडे पाठवले आहेत. या पोस्टमध्ये परिणीतीने प्रियंकाला प्रेमाने ‘मीमी मासी’ आणि निकला ‘निक मासा’ असं संबोधत त्यांचे आभार मानले. तसेच प्रियंकाची मुलगी मालती मेरी हिला तिने ‘मालती दीदी’ असं म्हणत खास उल्लेख केला.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये परिणीतीने लिहिलं, 'नीरला इतक्या लवकर इतकं प्रेम मिळतंय.' तिची ही पोस्ट सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत असून, चाहते नव्या मम्मीला भरभरून शुभेच्छा, प्रेम आणि पाठिंबा देत आहेत. मातृत्वाच्या या नव्या प्रवासात परिणीतीचा साधेपणा, प्रामाणिकपणा आणि विनोदी अंदाज चाहत्यांच्या विशेष पसंतीस उतरतो आहे.

FAQ

परिणीती चोप्रा कधी आई झाली?

परिणीती चोप्रा 19 ऑक्टोबर रोजी आई झाली.

परिणीतीने सोशल मीडियावर कोणता व्हिडीओ शेअर केला आहे?

परिणीतीने घरातील स्टोरेज आणि सामान नीट लावण्याचा प्रयत्न करतानाचा एक मजेशीर व्हिडीओ शेअर केला आहे, ज्यामध्ये ती लक्ष विचलित होत असल्याचं दाखवते.

त्या व्हिडीओला परिणीतीने काय कॅप्शन दिलं होतं?

तिने कॅप्शनमध्ये लिहिलं होतं की, स्टोरेज व्यवस्थित करण्यासाठी वेळ काढला होता, पण लक्ष लागत नव्हतं आणि शेवटी काहीच काम झालं नाही. तिने याला ‘पोस्टपार्टम सिम्प्टम्स’ असं म्हटलं आहे.

