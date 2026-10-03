/वाळू माफियाचा पर्दाफाश करणार परिणीती चोप्रा; ‘रिपोर्टिंग लाइव’चा थरारक ट्रेलर रिलीज

अभिनेत्री परिणीती चोप्रा लवकरच एका दमदार थ्रिलरमधून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. त्यांच्या आगामी ‘रिपोर्टिंग लाइव’ या चित्रपटाचा ट्रेलर रिलीज झाला असून, यात परिणीती एका निडर पत्रकाराच्या भूमिकेत दिसणार आहेत. अवैध वाळू उत्खनन, माफिया आणि सत्तेच्या संघर्षाभोवती फिरणारी ही कथा प्रेक्षकांची उत्सुकता वाढवणारी आहे. शनिवारी निर्मात्यांनी ‘रिपोर्टिंग लाइव’चा ट्रेलर सोशल मीडियावर शेअर केला. अवघ्या 2 मिनिटे 2 सेकंदांच्या या ट्रेलरमध्ये अवैध वाळू उत्खननाच्या काळ्या जगाची झलक पाहायला मिळते. या धंद्यामागे असलेल्या शक्तिशाली लोकांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पत्रकारांसमोर कोणकोणती आव्हाने उभी राहतात, हे यात दाखवण्यात आले आहे.
चित्रपटाच्या कथेला एका जीवघेण्या अपघातानंतर वेगळी दिशा मिळते. परिणीती चोप्राने साकारलेली महत्त्वाकांक्षी रिपोर्टर आणि देवेन भोजानी यांची कॅमेरामनची व्यक्तिरेखा या घटनेनंतर काही गंभीर प्रश्न उपस्थित करू लागतात. मात्र, या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा त्यांचा प्रयत्न जसजसा पुढे जातो, तसतसा धोका वाढत जातो. प्रत्येक नव्या पुराव्यामागे आणखी एक गूढ दडलेलं आहे आणि सत्याच्या जवळ जाणाऱ्या या पत्रकारांसाठी परिस्थिती अधिकच धोकादायक बनत जाते.
या चित्रपटाचं दिग्दर्शन ध्रुव त्रिपाठी यांनी केलं आहे. विशेष म्हणजे, फीचर फिल्मच्या दिग्दर्शनाच्या क्षेत्रातील हा त्यांचा पहिलाच प्रयत्न आहे. चित्रपटात परिणीती चोप्रा फील्ड रिपोर्टरच्या भूमिकेत दिसणार असून, देवेन भोजानी कॅमेरामनची भूमिका साकारत आहेत. त्यांच्यासोबत अमोल पालेकर, आदिल हुसैन आणि शेखर सुमन हे कलाकारही महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये दिसणार आहेत. चित्रपटाची कथा आणि पटकथा मिहिर जाधव आणि ध्रुव त्रिपाठी यांनी लिहिली आहे. पार्थ किरण ठाकूर आणि जोशुआ शिरसाट यांनी या चित्रपटाची निर्मिती केली आहे.
‘रिपोर्टिंग लाइव’मध्ये परिणीती चोप्रा पहिल्यांदाच पत्रकाराची व्यक्तिरेखा साकारताना दिसणार आहेत. आपल्या भूमिकेबद्दल बोलताना त्यांनी सांगितलं की, या व्यक्तिरेखेची जिज्ञासा, धाडस आणि सत्य समोर आणण्याची जिद्द त्यांना पटकथा वाचतानाच भावली. परिणीती यांच्या मते, थ्रिलर प्रकारातील हा त्यांचा नेटफ्लिक्ससोबतचा आणखी एक अनुभव आहे; मात्र यावेळी त्या प्रेक्षकांसमोर एका नव्या अंदाजात दिसणार आहेत. दमदार कलाकारांसोबत काम करण्याचा अनुभवही त्यांच्यासाठी खास असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
अवैध वाळू उत्खननाच्या काळ्या कारभारामागचं सत्य शोधण्याचा प्रयत्न, पत्रकारितेची जोखीम आणि सत्तेशी होणारा संघर्ष या सगळ्यांचा थरार ‘रिपोर्टिंग लाइव’मध्ये पाहायला मिळणार आहे. ‘रिपोर्टिंग लाइव’ 9 ऑक्टोबर रोजी नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित होणार आहे.