पठान के घर में ब्राम्हण पैदा हो गया; मुस्लिम असूनही इरफान खानला हिंदू का म्हटले गेले?

Irrfan Khan Birthday: बॉलिवूडमध्ये असे अनेक मुस्लिम कलाकार आहेत ज्यांनी हिंदू नावे धारण केली आणि राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वतःची ओळख निर्माण केली. दिवंगत अभिनेते इरफान खान यांनी असे काहीही केले नसले तरी त्यांना हिंदू म्हटले जात असे. त्यांचे वडीलही एका गोष्टीसाठी त्यांच्यावर नेहमीच नाराज होते. आज, अभिनेत्याच्या जयंतीनिमित्त, आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत की इरफानला हिंदू आणि ब्राह्मण का म्हटले गेले.
इरफान खानचा जन्म आजच्याच दिवशी, 7 जानेवारी 1967 रोजी राजस्थानातील टोंक जिल्ह्यात झाला. बॉलिवूडच्या इतिहासातील सर्वात दमदार अभिनेत्यांपैकी एक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या इरफान खानचा लहासं गाव ते मुंबईची श्रीमंती असा उल्लेखनीय प्रवास होता. पण, तो तरुण वयातच आपल्या सर्वांना सोडून गेला. कर्करोगासारख्या गंभीर आजाराशी झुंज दिल्यानंतर त्याने जगाचा निरोप घेतला. पण, तो एक असा अभिनेता होता जो त्याच्या अभिनयाने त्याच्या चाहत्यांच्या हृदयात नेहमीच जिवंत राहील.
मुस्लिम असूनही 'या' गोष्टी पासून राहायचा लांब
इरफान खानचा जन्म एका मुस्लिम पठाण कुटुंबात झाला. त्याने अनेक मुलाखतींमध्ये एक मनोरंजक गोष्ट सांगितली आहे. त्याने स्पष्ट केले की मुस्लिम कुटुंबातील असूनही तो मांसाहार करत नव्हता. तो प्राण्यांच्या कत्तलीच्याही विरोधात होता. प्राण्यांना होणाऱ्या नुकसानामुळे तो खूप दुखावला होता.
'पठान के घरमे ब्राम्हण पैदा हो गया'
इरफान खानने सांगितले आहे की तो लहानपणापासूनच शाकाहारी आहे आणि नेहमीच मांसाहार टाळतो. त्याचे वडील त्याला याबद्दल अनेकदा चिडवायचे आणि त्याला ब्राह्मण म्हणायचे. तो म्हणाला की त्याचे वडील त्याला अनेकदा सांगायचे की पठाण कुटुंबात एका ब्राह्मणाचा जन्म झाला आहे. त्यानंतर, त्याच्या आजूबाजूचे लोक त्याला ब्राह्मण म्हणू लागले.
इरफानचे सर्वोत्तम चित्रपट
इरफान खानने आपल्या अभिनय कारकिर्दीची सुरुवात टेलिव्हिजनमधून केली आणि नंतर बॉलिवूडमध्ये प्रवेश केला. या अभिनेत्याने पिकू, स्लमडॉग मिलेनियर, पान सिंग तोमर, मकबूल, लाईफ ऑफ पाय आणि सलाम बॉम्बे यासारख्या अनेक उल्लेखनीय चित्रपटांमध्ये काम केले आहे