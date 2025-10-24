6 अफेअर्स, 2 वेळा तुटलं लग्न, आता अमेरिकन जोडीदारासोबत 'या' टीव्ही अभिनेत्रीने केलं लग्न

Pavitra Punia Love Life: टीव्ही जगतातील प्रसिद्ध अभिनेत्री पवित्रा पुनिया लवकरच नव्या आयुष्याची सुरुवात करणार आहे. ‘ये है मोहब्बतें’ आणि ‘गीत – हुई सबसे पराई’ या लोकप्रिय मालिकांमधून घराघरात ओळख निर्माण करणाऱ्या पवित्राने नुकतेच अमेरिकन बिझनेसमनसोबत लग्न केलं आहे. पवित्राने सोशल मीडियावर तिच्या लग्नाचे फोटो शेअर केले असून त्यात ती तिच्या होऊ घातलेल्या जोडीदारासोबत रोमँटिक अंदाजात दिसत आहे.
या आनंददायी बातमीसोबतच पवित्राच्या माजी प्रियकरांची नावं पुन्हा चर्चेत आली आहेत. कारण, पवित्राच्या आयुष्यात आतापर्यंत अनेक चढ-उतार पाहिले आहेत. तिचे दोन लग्न आधीच तुटल्याचं म्हटलं जात आहे. पाहूयात पवित्राच्या पहिल्या प्रेमसंबंधांबाबतचा प्रवास कसा होता.
एक काळ असा होता की अभिनेत्री पवित्रा पुनिया आणि अभिनेता प्रतीक सहजपाल याच्या प्रेमकहाणीची सर्वत्र चर्चा होती. दोघेही एकमेकांच्या प्रेमात बुडाले होते. मात्र, हळूहळू त्यांच्या नात्यात कटुता आली आणि अखेर त्यांचा ब्रेकअप झाला. या नात्यानं दोघांनाही खूप काही शिकवलं असं पवित्रानं नंतर एका मुलाखतीत सांगितलं होतं.
पवित्राचं नाव एकेकाळी प्रसिद्ध टीव्ही अभिनेता पारस छाब्रासोबतही जोडले गेले होते. दोघे ‘स्प्लिट्सविला’च्या वेगवेगळ्या सीझनमध्ये झळकले होते. या शोमधून झालेली मैत्री लवकरच प्रेमात परिवर्तित झाली. परंतु काही वर्षांच्या डेटिंगनंतर दोघांनी आपापल्या मार्गांनी वेगळं होण्याचा निर्णय घेतला.
‘बिग बॉस 14’ या रिअॅलिटी शोमध्ये पवित्राची भेट अभिनेता एजाज खानसोबत झाली. शोदरम्यानच दोघांमध्ये जवळीक वाढली आणि त्यांनी डेटिंग सुरू केलं. एजाजने तर पवित्राला लग्नासाठी प्रपोज केल्याची बातमी समोर आली होती. मात्र काही वर्षांनी या दोघांचंही नातं तुटलं.
पवित्राचं नाव सुमित माहेश्वरी या बिझनेसमनसोबतही जोडले गेलं होतं. दोघांनी एकमेकांना डेट केलं आणि लग्न सुद्धा केलं होतं. पण काही कारणांमुळे हे नातंही मोडलं. सुमितने तर असा दावा केला होता की पवित्राशी त्याचं लग्न झालं होतं. मात्र नंतर दोघे विभक्त झाले.
दिवंगत अभिनेता सिद्धार्थ शुक्लासोबतही पवित्राचं नाव जोडलं गेलं होतं. मात्र, सिद्धार्थच्या निधनानंतर पवित्राने स्पष्ट केलं की ते दोघे फक्त चांगले मित्र होते, त्यापेक्षा काहीच नव्हतं.
सध्या पवित्रा तिच्या नव्या लग्नामुळे चर्चेत आहे. तिने ज्या अमेरिकन बिझनेसमनसोबत लग्न केलं आहे, त्याचं नाव अद्याप तिनं उघड केलेलं नाही. परंतु तिच्या शेअर केलेल्या फोटोंमधून स्पष्ट दिसतं की ती या नव्या नात्यात खूप आनंदी आणि समाधानी आहे.
