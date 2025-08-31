'का लिहितात लोक एखाद्याबद्दल इतकं वाईट? स्वतःमधलं काहीतरी घाणेरडं...'; प्रिया मराठेच्या मृत्यूनंतर अभिनेत्रीची पोस्ट

Negative Social Media Comments On Priya Marathe: मराठी मालिकांमध्ये आपल्या अभिनयाची छाप सोडणारी आणि 'पवित्र रिश्ता'सारख्या गाजलेल्या मालिकेतून घरोघरी पोहोचलेली अभिनेत्री प्रिया मराठेचं वयाच्या 38 व्या वर्षी निधन झालं आहे. मागील वर्षभरापासून ती कॅन्सरशी झुंज देत होती. आज मिरा रोड येथे पहाटे चार वाजता प्रियाचं निधन झालं. प्रियाच्या निधनानंतर तिच्या आठवणींना उजाळा देणाऱ्या पोस्ट तिच्या अनेक आजी-माजी सहकलाकारांकडून केल्या जात आहेत. असं असतानाच प्रसिद्ध अभिनेत्री मुग्धा गोडबोले-रानडे यांनी केलेली पोस्ट खरोखरच सर्वांना विचार करायला लावणारी आहे. एखाद्या व्यक्तीबद्दल कशाप्रकारे नकारात्मक प्रतिक्रिया तिच्याबद्दलची कोणतीही पार्श्वभूमी ठाऊक नसताना केल्या जातात आणि हे किती असंवेदनशील आहे याबद्दल मुग्धा यांनी भाष्य केलं आहे.
प्रिया मराठेने 'पवित्र रिश्ता' मालिकेमध्ये अंकिता लोखंडेच्या बहिणीची भूमिका साकारली होती. या भूमिकेला नकारात्मक छटा होती. मात्र याच कालावधीमध्ये प्रियाला कॅन्सरचं निदान झालं आणि तिला मालिका सोडावी लागली. मात्र तिने मालिका सोडताना केलेल्या पोस्टवर अनेकांनी तिच्या मनाचा विचार न करता वाटेल त्या भाषेत प्रितिक्रिया नोंदवलेल्या. याची आठवण सांगताना मुग्धा यांनी इतक्या वाईट कमेंट्स लोक का करतात असा सवाल विचारला आहे. मुग्धा यांनी पोस्टमध्ये काय म्हटलंय पाहूयात...
"जुलै 2023 मध्ये प्रियाने इंस्टाग्रामवर एक व्हिडिओ शेअर केला होता. 'प्रकृतीच्या कारणामुळे सध्या सुरू असलेल्या मालिकेतून मी बाहेर पडते आहे.' चॅनेलनेही आपल्या ऑफिशिअल पेजवरून तो व्हिडिओ शेअर केला. प्रियाला कॅन्सर झाला होता. तरीही ती काही काळ शूटिंग करत होती पण ती त्या ट्रीटमेंटमुळे थकत होती. त्या मालिकेत ती नकारात्मक भूमिका करत होती. त्याचा परिणाम म्हणून असेल, पण त्या व्हिडिओ खाली अनेकांनी अत्यंत वाईट कमेंट्स लिहिल्या होत्या. इथे उच्चारता येणार नाहीत अश्या. काय वाटलं असेल तिला?" असा सवाल मुग्धा यांनी उपस्थित केला आहे.
नक्की वाचा >> '...आणि मी!' प्रिया मराठेची शेवटची Instagram पोस्ट चर्चेत; याच पोस्टवर वाहतायेत 'भावपूर्ण श्रद्धांजली'
"प्रिया गेली. दोन वर्ष झगडून थकली. त्याबद्दल अतोनात दुःख आहे. फार कमी गोष्टींनी मी इतकी अस्वस्थ होते. एरवी तशी मी टगी आहे. पण प्रिया फार गोड मुलगी होती. फार सज्जन. राहून राहून पुन्हा तोच प्रश्न. का लिहितात लोक एखाद्याबद्दल इतकं वाईट?" खिन्न झालेल्या मुग्धा यांनी हा सवाल पोस्टमधून विचारला आहे. "कलाकाराच्या कामाची पावती वगैरे म्हणायला मुळात आता प्रेक्षक इतके भाबडे राहिले आहेत का? कलाकार, त्याचं काम, प्रतिमा यातला फरक न कळण्याइतके?" असा सवाल मुग्धा यांनी पोस्टमध्ये विचारला आहे.
"स्वतःमधलं काहीतरी घाणेरडं बाहेर काढायचा मार्ग झालाय तो आता. एकानं सुरू केलं की सगळे सुरू होतात. विष पसरत जातं. असो.... प्रिया (नमस्कार इमोजी). फार फार दुर्दैवी घटना," असं पोस्टच्या शेवटी म्हटलं आहे.
प्रिया मराठे यांचं निधन कधी आणि कशामुळे झालं?
प्रिया मराठे यांचं निधन 31 ऑगस्ट 2025 रोजी पहाटे 4 वाजता मुंबईतील मीरा रोड येथे कर्करोगामुळे झालं. त्या गेल्या वर्षभरापासून कर्करोगाशी झुंज देत होत्या.
प्रिया मराठे यांना मालिका का सोडावी लागली?
प्रिया मराठे यांना कर्करोगाचं निदान झाल्यामुळे आणि उपचारांमुळे येणाऱ्या थकव्यामुळे 'तुझेच मी गीत गात आहे' ही मराठी मालिका सोडावी लागली. त्यांनी जुलै 2023 मध्ये याबाबत इंस्टाग्रामवर व्हिडिओ शेअर केला होता.
मुग्धा गोडबोले-रानडे यांनी कोणत्या मुद्द्यावर चिंता व्यक्त केली?
मुग्धा यांनी प्रियाच्या मालिका सोडण्याच्या व्हिडिओखाली लोकांनी केलेल्या आक्षेपार्ह आणि असंवेदनशील कमेंट्सवर चिंता व्यक्त केली. त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, लोक एखाद्याच्या पार्श्वभूमीची माहिती नसताना इतक्या वाईट कमेंट्स का करतात?