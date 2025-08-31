प्रसिद्ध अभिनेत्री प्रिया मराठेचं निधन! वयाच्या 38 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

Actress Priya Marathe Death: प्रसिद्ध अभिनेत्री प्रिया मराठेचं निधन झालं आहे. वयाच्या 38 व्या वर्षी प्रियाने अखेरचा श्वास घेतला. मागील बऱ्याच काळापासून प्रिया मराठे कर्करोगाशी झुंज देत होती. पवित्र रिश्ता या मालिकेच्या माध्यमातून प्रिया ही देशभरामध्ये हिंदी भाषिकांच्या घरोघरी ओळखीचा चेहरा झाली होती. अनेक मालिकांमध्ये प्रभावशाली कामगिरी करणाऱ्या प्रियाचं एवढ्या लहान वयात निधन झाल्याबद्दल हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
पहाटे चार वाजता प्रियाचं मीरा रोड येथे निधन झालं. प्रियाच्या पार्थिवावर सायंकाळी चार वाजता अंतिम संस्कार केले जाणार असल्याची माहिती मिळत आहे. प्रिया मराठे गेल्या वर्षभरापासून कर्करोगाशी झुंज देत होत्या आणि या आजारामुळे त्या लाइमलाइटपासून दूर होत्या.
प्रिया मराठेचा जन्म 23 एप्रिल 1987 रोजी ठाण्यात झाला. 2006 साली 'या सुखांनो या' या मराठी मालिकेतून तिने छोट्या पडद्यावर पदार्पण केलं. त्यानंतर विविध मराठी आणि हिंदी मालिकांमधून ती वेळोवेळी प्रेक्षकांच्या भेटीस आली. प्रिया मराठेने श्रीकांत मोघे यांचा मुलगा शंतनू मोघेसोबत 24 एप्रिल 2012 रोजी लग्न केलं होतं. शंतनू स्वतः एक अभिनेता आहे. प्रियाच्या मागे पती आणि आई असा परिवार आहे.
'कसम से', 'पवित्र रिश्ता', 'बडे अच्छे लगते है', 'चार दिवस सासूचे', 'तू तिथे मी', 'कॉमेडी सर्कस' इत्यादी मालिकांमध्ये प्रियाने आपल्या अभिनयाची छाप सोडली. त्याच प्रियाने मराठी चित्रपटसृष्टीमध्येही काम केलं.2016 साली प्रदर्शित झालेल्या 'विघ्नहर्ता महागणपती' चित्रपटात प्रिया झळकली होती. तसेच याच वर्षी प्रदर्शित झालेल्या 'किरण कुलकर्णी व्हर्सेस किरण कुलकर्णी' चित्रपटातही तिने महत्त्वाची भूमिका साकारली होती.
प्रिया मराठे यांचं निधन कधी आणि कशामुळे झालं?
प्रिया मराठे यांचं निधन 31 ऑगस्ट 2025 रोजी पहाटे 4 वाजता मीरा रोड, मुंबई येथे कर्करोगामुळे झालं. त्या गेल्या वर्षभरापासून कर्करोगाशी झुंज देत होत्या.
प्रिया मराठे यांचं वय किती होतं?
प्रिया मराठे यांचं निधन वयाच्या 38 व्या वर्षी झालं. त्या 23 एप्रिल 1987 रोजी जन्मल्या होत्या.
प्रिया मराठे यांच्या पार्थिवावर अंतिम संस्कार कधी होणार आहेत?
प्रिया यांच्या पार्थिवावर 31 ऑगस्ट 2025 रोजी सायंकाळी 4 वाजता अंतिम संस्कार केले जाणार आहेत.
प्रिया मराठे यांचा जन्म आणि शिक्षण कुठे झालं?
प्रिया मराठे यांचा जन्म 23 एप्रिल 1987 रोजी ठाणे, महाराष्ट्र येथे झाला. त्यांनी आपलं शिक्षण मुंबईतील शाळा आणि महाविद्यालयात पूर्ण केलं आणि नंतर नाट्य क्षेत्रात प्रवेश केला.
प्रिया मराठे यांनी कोणत्या मालिकांमध्ये काम केलं?
प्रिया मराठे यांनी 'या सुखांनो या', 'कसम से', 'पवित्र रिश्ता', 'बडे अच्छे लगते है', 'चार दिवस सासूचे', 'तू तिथे मी', 'साथ निभाना साथिया', 'कॉमेडी सर्कस' आणि 'तुझेच मी गीत गात आहे' या मालिकांमध्ये काम केलं.
प्रिया मराठे यांनी चित्रपटांमध्ये कोणत्या भूमिका साकारल्या?
प्रिया मराठे यांनी 2016 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'विघ्नहर्ता महागणपती' आणि 'किरण कुलकर्णी व्हर्सेस किरण कुलकर्णी' या मराठी चित्रपटांमध्ये महत्त्वाच्या भूमिका साकारल्या. तसेच, त्या 2011 मध्ये 'दिल तो बच्चा है जी' या बॉलिवूड चित्रपटाच्या समारोपात दिसल्या होत्या.
प्रिया मराठे यांचं वैवाहिक जीवन कसं होतं?
प्रिया मराठे यांनी 24 एप्रिल 2012 रोजी अभिनेते श्रीकांत मोघे यांचे पुत्र शंतनू मोघे यांच्याशी लग्न केलं होतं.
प्रिया मराठे यांनी अभिनय कारकीर्द कशी सुरू केली?
प्रिया मराठे यांनी 2008 मध्ये 'या सुखांनो या' या मराठी मालिकेतून छोट्या पडद्यावर पदार्पण केलं. त्यानंतर त्या मराठी आणि हिंदी मालिकांमधून प्रेक्षकांच्या भेटीला आल्या. अभिनयापूर्वी त्यांनी काही काळ कॉल सेंटरमध्ये काम केलं होतं.
प्रिया मराठे यांना कोणत्या भूमिकेसाठी विशेष ओळख मिळाली?
प्रिया मराठे यांना 'पवित्र रिश्ता' या हिंदी मालिकेतील वर्षा ही भूमिका आणि 'साथ निभाना साथिया' मधील भवानी राठोड या खलनायिकेच्या भूमिकेसाठी विशेष ओळख मिळाली. तसेच, 'तुझेच मी गीत गात आहे' मधील मोनिका कामत ही भूमिकाही गाजली.