सलमान खाननंतर आंध्र प्रदेशच्या उपमुख्यमंत्र्यांना जीवे मारण्याची धमकी, गुन्हा दाखल

Pawan Kalyan : आंध्र प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री आणि साउथचे सुपरस्टार पवन कल्याण यांना बॉलिवूड अभिनेता सलमान खाननंतर जीवे मारण्याची धमकी मिळाली आहे. एकीकडे सलमान खान आणि शाहरुख खान अशा मोठ्या कलाकारांना मिळत असलेल्या धमक्यांची चौकशी सुरु असतानाच आता पवन कल्याण यांनाही असाच धमकीचा फोन आला आहे. ज्यामध्ये दादागिरीची भाषा करत शिवीगाळ करत उपमुख्यमंत्र्यांना जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली. याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास पोलीस करत आहेत.

9 डिसेंबरला जारी केलेल्या निवेदनात पोलिसांनी म्हटले आहे की, उपमुख्यमंत्र्यांना लक्ष्य करणारा एक संदेश आणि कॉल आला होता. ज्यामध्ये दादागिरीने अपशब्द वापरले आणि धमकीचा संदेश देखील पाठवला. धमकी पाठवणाऱ्या व्यक्तीची अद्याप ओळख पटलेली नाहीये.

पवन कल्याणला जीवे मारण्याची धमकी

पवन कल्याण यांच्या जनसेवा पार्टीच्या ट्विटर हँडलवरूनही एक पोस्ट करण्यात आली होती. ज्यामध्ये त्यांनी म्हटले होते की, उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण यांच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना एका अनोळखी क्रमांकावरून धमकीचा फोन आला होता. ज्यात त्यांना जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली होती. तसेच शिवीगाळ करणारे अनेक मेसेजही आले होते. या संपूर्ण प्रकाराची माहिती पोलिसांना देण्यात आली आहे.

Deputy Chief Minister Pawan Kalyan's office staff received threatening calls from Agantakudi. A bystander who warned that he would be killed. In that order, he sent messages warning with offensive language. Peshi staff brought the threatening calls and messages to the attention… https://t.co/QjsI9hwUj5 pic.twitter.com/gR7hLsbaRl

— ANI (@ANI) December 9, 2024