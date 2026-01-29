'मानधन प्रामाणिकपणे द्या किंवा…'; अरिजीत सिंगने नेमकं काय म्हटलं?

बॉलीवूडमधील लोकप्रिय गायक अरिजीत सिंगने मंगळवारी सोशल मीडियावर एक मोठी घोषणा केली. आपल्या सुमधूर आणि भावपूर्ण आवाजामुळे प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करणारा अरिजीत सिंग आता यापुढे पार्श्वगायक म्हणून नवीन प्रकल्प हाती घेणार नाही, असे सांगितले. या निर्णयानंतर चाहत्यांमध्ये धक्का आणि काही प्रमाणात संताप व्यक्त होत आहे.
अरिजीत सिंगची फिल्मी कारकिर्द अनेकांच्या सन्मानाची आहे. आपल्या दोन दशकांहून अधिक काळाच्या प्रवासात त्याने रोमॅंटिक, भावनिक आणि डान्ससॉन्ग्समध्ये प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध केले आहे. मात्र, यशाच्या या प्रवासामागे त्याने खूप संघर्ष आणि मेहनत केली आहे. अनेकदा त्याने इंडस्ट्रीतील अन्य कलाकारांसाठीही आवाज उठवला आहे आणि गायकांना न मिळणाऱ्या मानधनाबाबत स्पष्ट मत मांडले आहे.
अरिजीतने 2023 मध्ये एका म्युझिक पॉडकास्टला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, “हा व्यवसाय कलाकारांच्या मेहनतीवर अवलंबून आहे, पण उद्योजक तेवढे प्रामाणिक नसतात. जर सगळ्यांना वाटत असेल की इंडस्ट्रीत काहीतरी चुकीचं आहे, तर ते चुकीचं आहे. लोकांनी याबद्दल गंभीरपणे विचार करायला हवा.”
म्युझिक लेबल्सविषयी बोलताना अरिजीत म्हणाला, 'काही गोष्टींबद्दल स्पष्टता असायला हवी. एकतर प्रामाणिकपणे मानधन द्या किंवा कामच देऊ नका. अनेक कलाकारांना त्यांच्या मेहनतीसाठी योग्य मानधन मिळत नाही. सगळं काही शेवटी ठरवलं जातं, पण प्रत्यक्षात मिळालेल्या मानधनात मोठी तफावत असते. यामुळे अनेकदा कलाकारांना निराशा होते.'
अरिजीत सिंगने आपल्या निर्णयाबाबत स्पष्ट केले की, तो आता पार्श्वगायक म्हणून काम घेऊन आपल्या मेहनतीवर विसंगती आणि गैरवर्तन सहन करणार नाही. या निर्णयामुळे सोशल मीडियावर चाहत्यांमध्ये जोरदार प्रतिक्रिया पाहायला मिळत आहेत. काही चाहत्यांनी निराशा व्यक्त केली आहे तर काहींनी त्याला समर्थन दिले आहे.
सध्या अरिजीत सिंग ‘तस्करी’ या नवीन वेबसीरिजमध्ये दिसणार आहे आणि त्याच्या अभिनयाची सर्वत्र प्रशंसा होत आहे. तरीही, पार्श्वगायक म्हणून काम थांबवण्याचा निर्णय त्याच्या चाहत्यांसाठी एक मोठा धक्का ठरला आहे.
यावेळी स्पष्ट आहे की, अरिजीत सिंगने आपल्या कारकिर्दीत फक्त स्वतःसाठीच नव्हे तर संपूर्ण इंडस्ट्रीसाठी अनेक मुद्द्यांवर आवाज उठवला आहे आणि आता त्याच्या या निर्णयामुळे गायकांच्या मेहनतीविषयीची चर्चा पुन्हा सुरू होणार आहे.