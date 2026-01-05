English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • 5 वर्षांपासून पेमेंट थांबलं ; या लोकप्रिय मराठी अभिनेत्याचा निर्मात्यावर फूटला राग !

सुसंस्कृत आणि शांत अभिनय करणाऱ्या मराठी अभिनेत्याने सोशल मीडियावर अशी पोस्ट केली, ज्यामुळे सिनेसृष्टीत गदारोळ माजला.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 5, 2026, 07:57 AM IST
मराठी मालिका विश्वातील चॉकलेट बॉय आणि घराघरातला लाडका अभिनेता शशांक केतकर सध्या प्रचंड संतापलेला आहे. पडद्यावर सुसंस्कृत आणि शांत दिसणारा शशांक केतकर सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करीत सिनेसृष्टीतील एका मोठ्या वादाला तोंड फोडलं आहे.

5 वर्षांपासून पेमेंट थांबलं !

शशांकने आपल्या फेसबुक पोस्टमध्ये खुलासा केला की, एका निर्मात्यासोबत त्याचं पेमेंट प्रकरण गेल्या ५ वर्षांपासून रखडलेलं आहे. शशांकने म्हटलं, '5 वर्षं होऊन गेली. 8 ऑक्टोबर 2025 रोजी पुन्हा संपर्क झाला, पण त्या निर्मात्याने दिलेल्या कोणत्याही तारखेला पाळलं नाही. आता मी थांबलोय. हे एक 'निगरगट्ट' आणि 'कोडगा' निर्माता आहेत, आणि त्यांचं खोटं बोलणं सहन करणे मला सहन होत नाही. 5 जानेवारी 2026 पर्यंत जर पेमेंट झालं नाही, तर मी त्या निर्मात्याचं सगळं खळबळजनक व्हिडिओ पोस्ट करू, त्यात सगळं उघड करेन.'

आस्ताद काळेचा शशांकला पाठिंबा

शशांकच्या पोस्टवर अभिनेता आस्ताद काळेने प्रतिक्रिया दिली आहे. आस्ताद म्हणाला, 'हे एका प्रामाणिक आणि लोकप्रिय कलाकाराचं दुखणं आहे. चांगल्या माणसाला होणारा हा अनावश्यक त्रास आहे.' आस्तादच्या या शब्दांमुळे निर्मात्यांच्या मनमानी कारभारावर पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

ग्लॅमरच्या पडद्यामागचं वास्तव

शशांक केतकर सध्या 'मुरांबा' मालिकेतून प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करत आहे. 'होणार सून मी ह्या घरची' मालिकेपासून त्याने आपल्या अभिनय कारकिर्दीला सुरुवात केली होती. मात्र, इतकी मोठी लोकप्रियता असतानाही कलाकारांना त्यांच्या हक्काच्या मानधनासाठी निर्मात्यांच्या उंबरठ्यावर तासन्तास बसावे लागते, हे एक खूपच थक्क करणारे आणि निराश करणारे सत्य आहे.

पडद्यावर ग्लॅमर असले तरी कलाकारांना शूटिंगचे तास, तारखांचा घोळ, आणि पैशांसाठी होणारी मानसिक तणाव किती भयानक असतो, हे शशांकच्या संतापावरून दिसून येत आहे.

सर्वांचं लक्ष शशांकच्या व्हिडिओकडे

शशांकने निर्माता आणि त्याच्या कारभारावर प्रचंड संताप व्यक्त केल्यानंतर, सर्वच माध्यमांच्या आणि सिनेसृष्टीतील इतर कलाकारांचे लक्ष आता शशांकच्या 5 जानेवारी 2026 च्या डेडलाइनकडे लागले आहे. शशांकने म्हटलं, 'जर पैसे मिळाले, तर मी आनंदाने एक व्हिडिओ पोस्ट करेन. पण जर पेमेंट झालं नाही, तर मी निर्मात्याचं नाव आणि त्याच्या घोटाळ्याचं सगळं उघड करू.'

मराठी सिनेसृष्टीतील इतर कलाकारही शशांकच्या समर्थनार्थ उभे ठाकले आहेत. आता 5 जानेवारीला त्या निर्मात्याचं नशीब उजळतं की शशांक त्याचं पितळ उघडं पाडतो, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.

निर्मात्यांचा विरोध आणि शशांकचा संघर्ष

हे प्रकरण केवळ एक कलाकाराच्या हक्कासाठी चाललेला संघर्ष नाही, तर सिनेसृष्टीतल्या निर्मात्यांच्या कारभारावर एक मोठं प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे. शशांकच्या या साहसी निर्णयामुळे अनेक कलाकारांच्या अशा अनुभवांची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे सिने इंडस्ट्रीतील निर्माण कारभारामध्ये सुधारणा होण्याची आवश्यकता आहे. शशांक केतकरच्या संतापाच्या पोस्टने सिनेसृष्टीतील काही गुप्त बाबींना उजागर केलं आहे. त्याचं हे वागणं, त्याच्या चाहत्यांसाठी एक मोठा धक्का ठरला असला, तरी निर्मात्यांच्या गैरव्यवहारावर प्रकाश टाकत शशांकने कलाकारांच्या हक्कासाठी संघर्ष सुरू केला आहे. आता 5 जानेवारीनंतर हे प्रकरण कोणत्या वळणावर जाईल, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे. ...Read More

Tags:
sashank ketkarMarathi Actor Tushar Ghadigaonkar DeathTushar GhadigaonkarTushar Ghadigaonkar deathTushar Ghadigaonkar suicide

