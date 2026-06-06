'पेड्डी' चित्रपट नव्या वादात; जान्हवी कपूरची चॅट सोशल मीडियावर व्हायरल, व्हायरल मेसेजमागचे सत्य काय?

peddi movie controversy : जान्हवी कपूर आणि साउथ अभिनेता राम चरण यांचा 'पेड्डी' सिनेमा हा सातत्याने चर्चेत आहे. मागील काही दिवसांपासून या सिनेमातील कलाकार जोरदार प्रमोशन करत आहेत. आता या सिनेमा चित्रपट गृहांमध्ये प्रदर्शित करण्यात आला आहे, त्यानंतर आता सोशल मिडियावर या सिनेमाच्या संदर्भात काही चाट्स व्हायरल होत आहेत. या सिनेमाला प्रदर्शित होऊन दोन दिवस झाले आहेत आणि आता चित्रपटामधील काही सीन्सवर जोरदार टीका सोशल मिडियावर केली जात आहे. पण आता सोशल मिडियावर सिनेमातील अभिनेत्रीला प्रश्न केला जात आहे की, चित्रपटातील जान्हवी कपूरची काही दृश्ये जाणीवपूर्वक दाखवण्यात आली आहेत का?
'पेड्डी' सिनेमावर झालेल्या टीकेनंतर दिग्दर्शक बुची बाबू सना यांनी जाहीरपणे माफी मागितली. मात्र, हे प्रकरण अजून संपलेले दिसत नाही. सोशल मिडियावर नेटकऱ्यांचे म्हणने आहे की, जान्हवी कपूरने याला आक्षेप घेतला होता. या दावा चाहते का करत आहेत? याचे कारण म्हणजेच सध्या जान्हवी कपूरचे काही चॅट्स सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहेत. अभिनेता राम चरण आणि अभिनेत्री जान्हवी कपूर यांचा 'पेड्डी' या चित्रपटातील महिलांचे चित्रण आणि मुख्य स्त्री पात्रावरून वाद निर्माण झाला असतानाच हे चॅट्स समोर आले आहेत.
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सोशल मिडियावर व्हायरल होत असलेल्या स्क्रीनशॉट्सपैकी 30 ऑक्टोबरचा एक स्क्रीनशॉट्स आहे, यामध्ये जान्हवीने दावा केला आहे की शूटदरम्यान विशिष्ट कॅमेरा अँगल न वापरण्यास सांगितले होते असे या शेअर केलेल्या स्क्रीनशॉट्स ती सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे. यामध्ये लिहीले आहे की, मी त्यांना शुटच्यावेळी छाती आणि कंबरेचे शॉट्स नका घेऊ असे सांगितले होते. यावेळी अभिनेता राम चरणने देखील या प्रकरणामध्ये तिच्या वतीने हस्तक्षेप करून तिला असे कॅमेरा अँगल न घेण्यास सांगितले होते.
पुढे त्या स्क्रीनशॉट्समध्ये असेही लिहीले आहे की, राम सर (राम चरण) हे इतके चांगले आहेत की, ते त्यांच्यावर ओरडले. त्यांनी असेही सांगितले की 'तू तिचे त्या अँगलमधून पुन्हा कधीच फोटो काढणार नाहीस.' त्यामुळेच ते रागावले होते. हे चॅट्स सोशल मिडियावर वेगाने व्हायरल होत आहेत. हा फक्त एक स्क्रीनशॉट्स नाही तर असे अनेक स्क्रीनशॉट्स व्हायरल होत आहेत. सध्या, हे चॅट्स खरे आहेत की नाही हे अभिनेत्रीच्या वतीने एखाद्या फॅन पेजने पोस्ट केले आहेत, याबद्दल कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. आम्ही त्यांच्या सत्यतेची पुष्टी करू शकत नाही.