रेखासोबत रोमान्स करताना अचानक बेडरुमध्येच... 1981मधील चित्रपटाच्या शुटींगदरम्यान असं काय घडलं?

रेखा आणि फारुख शेख यांचा ‘उमराव जान’ हा चित्रपट आजही रसिकांच्या मनात अढळ स्थान राखून आहे. मुजफ्फर अली दिग्दर्शित या क्लासिक चित्रपटातील गाणी, संवाद, सौंदर्यपूर्ण निर्मिती आणि कलाकारांचा दमदार अभिनय यामुळे ‘उमराव जान’ चित्रपटसृष्टीतील एक अजरामर कलाकृती ठरला. विशेषतः नवाब सुलतानच्या भूमिकेत दिसलेले दिवंगत अभिनेते फारुख शेख आणि उमराव जानच्या भूमिकेतील रेखा यांची केमिस्ट्री आजही प्रेक्षकांना भुरळ घालते. मात्र, या रोमँटिक सीनच्या शुटींगमागे एक भन्नाट आणि थरारक किस्सा दडलेला आहे, जो स्वतः फारुख शेख यांनी एका मुलाखतीत उघड केला होता.
1981 साली प्रदर्शित झालेल्या ‘उमराव जान’च्या शूटिंगदरम्यान हा प्रसंग घडला. लखनऊजवळील मलीहाबाद परिसरातील एका खासगी घरात रेखा आणि फारुख यांचा एक अतिशय नाजूक आणि रोमँटिक सीन चित्रीत होत होता. त्या काळात रेखा या सुपरस्टार होत्या. त्यामुळे त्यांच्या शूटिंगची बातमी वाऱ्यासारखी गावभर पसरली. “रेखा आणि फारुखचा रोमँटिक सीन शूट होत आहे,” हे ऐकताच ग्रामस्थांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली. अनेकांना वाटले, फारुख शेखसाठी हा स्वप्नवत क्षण असणार!
मात्र, प्रत्यक्षात चित्र वेगळेच होते. फारुख शेख यांनी हसत सांगितले होते की, त्या छोट्या घरात गर्दी इतकी वाढली होती की संपूर्ण युनिट तणावाखाली आले. लोक खिडक्यांतून डोकावू लागले, काही दरवाज्याजवळ थांबले, तर काही जण आत शिरण्याचा प्रयत्न करू लागले. रोमँटिक सीन पाहण्याची त्यांची उतावीळ इच्छा इतकी तीव्र होती की, परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची भीती निर्माण झाली.
गर्दी आवरण्यासाठी कधी “आज शूटिंग नाही,” तर कधी “उद्या सीन होईल,” असे सांगून लोकांना परत पाठवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. पण कोणीही ऐकायला तयार नव्हते. परिस्थिती इतकी चिघळली की काही लोकांनी बंदुका काढल्या आणि गोळ्या झाडण्याची वेळ येईल की काय, अशी भीती संपूर्ण युनिटला वाटू लागली.
अशा भीषण वातावरणातही हा सीन चांगला चित्रीत करण्यात आला. पडद्यावर नवाब सुलतानचे प्रेमळ भाव दिसत होते, तर कॅमेऱ्यामागे कलाकार आणि तंत्रज्ञ जीव मुठीत धरून उभे होते. 28 डिसेंबर रोजी फारुख शेख यांची पुण्यतिथी आहे. ‘गरम हवा’पासून ‘चश्मे बद्दूर’ आणि ‘उमराव जान’पर्यंत त्यांच्या अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनावर कायमची मोहोर उमटवली. त्यांच्या आयुष्यातील हा किस्सा आजही चाहत्यांसाठी तितकाच रोचक आणि आठवणींचा ठेवा आहे.