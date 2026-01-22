English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • व्यक्तिमत्व हक्क प्रकरण: दिल्ली HCने सलमान खानला नोटीस बजावली

व्यक्तिमत्व हक्क प्रकरण: दिल्ली HCने सलमान खानला नोटीस बजावली

Delhi HC issues notice to Salman Khan : दिल्ली उच्च न्यायालयाने सलमान खानला चीनच्या AI व्हॉइस प्लॅटफॉर्म प्रकरणी नोटीस बजावली आहे. त्यांना 4 आठवड्यांत उत्तर द्यावे लागेल, सुनावणी 27 फेब्रुवारी 2026 रोजी आहे. हा निर्णय पब्लिसिटी राइट्स आणि AI प्लॅटफॉर्म्ससाठी महत्त्वाचा ठरेल.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 22, 2026, 10:05 AM IST
व्यक्तिमत्व हक्क प्रकरण: दिल्ली HCने सलमान खानला नोटीस बजावली

बॉलिवूडचे सुपरस्टार सलमान खान सध्या न्यायालयीन चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहेत. दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांना नोटीस बजावली आहे, ही नोटीस चीनमधील एका AI व्हॉइस जनरेशन प्लॅटफॉर्मच्या याचिकेवर देण्यात आली आहे. या याचिकेमध्ये 11 डिसेंबर 2025 च्या अंतरिम आदेशाला रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या आदेशानुसार सलमानचा आवाज, नाव, फोटो आणि ओळख परवानगीशिवाय व्यावसायिक वापरासाठी बंदी घालण्यात आली होती.

Add Zee News as a Preferred Source

सलमानने हे पाऊल उचलले कारण त्यांना त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या हक्कांचे संरक्षण (पर्सनॅलिटी राइट्स) करणे आवश्यक वाटले, जेणेकरून कोणीही त्यांच्या ब्रँड मूल्याचा गैरफायदा घेऊ नये. हे प्रकरण AI आणि पब्लिसिटी राइट्स यांच्यातील महत्त्वपूर्ण संघर्ष ठरणार आहे.

सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती ज्योती सिंह यांच्या खंडपीठासमोर सलमानच्या वतीने वकील निजाम पाशा उपस्थित होते. याचिकाकर्त्या कंपनीने आपली बाजू मांडताना सांगितले की, व्हॉइस मॉडेलिंग हा त्यांचा मुख्य व्यवसाय आहे, आणि या आदेशामुळे त्यांचा व्यवसाय प्रभावित होत आहे. न्यायालयाने सलमानला चार आठवड्यांत उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत, आणि प्रकरणाची पुढील सुनावणी 27 फेब्रुवारी 2026 रोजी होणार आहे.

विशेष म्हणजे, ही सुनावणी AI प्लॅटफॉर्म्सना प्रसिद्ध व्यक्तींच्या आवाजाचा वापर करण्याची परवानगी दिली जाईल की पब्लिसिटी राइट्सला प्राधान्य द्यावे, यावर महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय AI उद्योग आणि सेलिब्रिटी हक्कांसाठी दिशा ठरवणारा ठरू शकतो.

सलमान खानचा करिअर आणि आगामी चित्रपट

सध्या सलमान खान त्यांच्या आगामी चित्रपट ‘बॅटल ऑफ गलवान’ मध्ये व्यस्त आहेत. हा चित्रपट दिग्दर्शक अपूर्वा लाखिया यांच्या मार्गदर्शनाखाली बनवला जात आहे. या चित्रपटात चित्रांगदा सिंह देखील प्रमुख भूमिकेत दिसणार आहेत. शूटिंग पूर्ण झाले असून, सध्या हा चित्रपट पोस्ट-प्रोडक्शन स्टेजमध्ये आहे. हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीस 17 एप्रिल 2026 रोजी येणार आहे.

सलमानचा हा प्रकरणी संघर्ष आणि AI तंत्रज्ञानाच्या वापरावर न्यायालयाचा निर्णय बॉलिवूडसह तंत्रज्ञान उद्योगासाठीही महत्त्वाचा ठरणार आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

Tags:
Salman Khan birthdaysalman khan net worthsalman khan controversysalman khan interesting factssalman khan movies

इतर बातम्या

'स्वतःचे बॅटिंग व्हिडीओ पाहिले तर...', टी-20 मधी...

स्पोर्ट्स