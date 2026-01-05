English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • सनी देओलच्या शिवीगाळीवर फोटोग्राफर वरिंदर चावला स्पष्ट मत ; म्हणाले ते जया बच्चन यांच्यासारखे रागीट...

सनी देओलच्या शिवीगाळीवर फोटोग्राफर वरिंदर चावला स्पष्ट मत ; म्हणाले 'ते जया बच्चन यांच्यासारखे रागीट...'

सनी देओलने धर्मेंद्र यांच्या निधनापूर्वी पॅप्सवर शिवीगाळ केली. फोटोग्राफर वरिंदर चावला यांनी स्पष्टीकरण दिलं की, पॅप्स फक्त त्यांचे काम करत होते. सनी देओलने गोपनीयता राखायला हवी होती, असे ते म्हणाले, आणि नंतर पॅप्सला घराबाहेरून हटवले.

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 5, 2026, 09:21 AM IST
सनी देओलच्या शिवीगाळीवर फोटोग्राफर वरिंदर चावला स्पष्ट मत ; म्हणाले 'ते जया बच्चन यांच्यासारखे रागीट...'

धर्मेंद्र हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज घेऊन घरी पोहोचले होते आणि त्यावेळी अनेक पॅप्स त्यांच्या घराबाहेर उपस्थित होते. घरातून बाहेर पडताना सनी देओल यांनी पॅप्सवर राग व्यक्त केला आणि त्यांना शिवीगाळ केली. आता फोटोग्राफर वरिंदर चावला यांनी या वादावर स्पष्टीकरण दिलं आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

सनी देओल आणि जया बच्चन यांच्यातील समानता

वरिंदर चावला यांनी सिद्धार्थ कानन यांना दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं की, सनी देओल देखील जया बच्चन यांच्यासारखे रागीट व्यक्ती आहेत. त्यांनी स्पष्ट केलं की, 'धरमजींचे अनेक हिंदुस्थानी चाहते आहेत आणि लोक त्यांच्यावर खूप प्रेम करतात. पॅप्स आणि मीडियावाले त्यांच्या घरापासून कमीत कमी 20-30 फूट अंतरावर होते. ते फक्त त्यांचे कामच करत होते.'

पॅप्सचा उद्देश

वरिंदर चावला यांनी पुढे सांगितलं की, पॅप्स फॉलोवर्सना दाखवू इच्छित होते की, 'धर्मेंद्र जितके मोठे सेलिब्रिटी आहेत, त्याला भेटायला किती बॉलिवूडचे लोक येतात आणि त्याच्यावर किती प्रेम आहे'. ते म्हणाले, 'हे काही पहिल्यांदाच होत नाही, ते नेहमीच करत आले आहेत.'

धर्मेंद्रचा हॉस्पिटलमधून लीक झालेला व्हिडिओ

वरिंदर चावला यांनी स्पष्ट केलं की, धर्मेंद्र यांचा हॉस्पिटलमधून जो व्हिडिओ लीक झाला, त्यामध्ये पॅप्सचा काही दोष नाही. 'पॅप्स आपले काम करत होते, ते चुकलेले नव्हते,' असं त्यांनी सांगितलं.

सनी देओलच्या प्रतिक्रिया आणि गोपनीयतेचा मुद्दा

वरिंदर चावला यांनी म्हटलं की, 'सनी देओलला गोपनीयता हवी होती, तर त्यांनी पीआर टीममार्फत ही माहिती पाठवू शकली होती. त्यांना शिवीगाळ करण्याची आवश्यकता नव्हती.' त्यांनी सांगितलं की, सनी देओलने अपशब्द वापरल्यावर त्वरित आपल्या टीममधील सर्व फोटोग्राफर्सना त्यांच्या घराबाहेरून हटवले आणि एक पोस्ट करून त्याची घोषणा केली की, ते आता घराबाहेरून कव्हरेज करणार नाहीत.

घटना कशी घडली?

धर्मेंद्र यांना 10 नोव्हेंबर 2025 रोजी ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. 12 नोव्हेंबर रोजी ते रुग्णालयातून डिस्चार्ज घेऊन घरी पोहोचले होते. त्यांच्या आरोग्याच्या कव्हरेजसाठी पॅप्स आणि मीडिया त्यांच्या घराबाहेर उपस्थित होते. यावेळी सनी देओल घरातून बाहेर पडले आणि रागाने पॅप्सवर शिवीगाळ केली. त्यांनी त्यांना म्हणाले, 'तुमच्या घरातही आई-वडील आहेत, तुम्हाला लाज वाटत नाही का?'

धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतरही वाद

धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतर त्यांच्या अस्थी विसर्जनासाठी हरिद्वारमध्ये गेलेल्या सनी देओलने एका कॅमेरा मॅनसोबतही वाद घातला होता. त्याने कॅमेरा हिसकावून घेतला आणि म्हटले, "तुम्ही लोकांनी लाज विकून खाल्ली आहे का? किती पैसे हवे आहेत?"

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे. ...Read More

Tags:
Sunny deol ghatak Moviesunny deol newsGhatak Imdb Rating movieSunny Deol Superhit Filmsentertainment news

इतर बातम्या

Bank Employees Strike: बँक कर्मचारी पाच दिवस संपावर जाणार;...

भारत