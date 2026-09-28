/जमिनीवर ढकलले, कुर्ता फाडला अन् कुर्ता धरून फरफटले... शेहजाद पूनावालावर शोमध्ये हल्ला!

नुकताच एक शो सध्या मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आहे, राईज अॅन्ड फॅाल या शोचा दुसरा सिझन आला आहे. या सिझनच्या दुसऱ्याच भागामध्ये मोठा राडा पाहायला मिळाला आहे, या शोमध्ये दुसऱ्याच दिवशी स्पर्धकांमध्ये हाणामारी झाली आहे. भारताचा माजी खेळाडू वीरेंद्र सेहवागचा शो 'राईज अँड फॉल सीझन 2' सध्या मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आहे आता या शोमध्ये मोठा वाद झाला आहे. शोच्या अगदी पहिल्याच आठवड्यात सिवेत तोमर आणि शहजाद पूनावाला यांच्यात वाद झाला. हा वाद साधासुधा नव्हता, उलट त्यांच्यात हाणामारी झाली. सिवेतच्या आक्रमकतेमुळे शहजादचे कपडे फाटले आणि तो जमिनीवर पडला. यामागचे संपूर्ण प्रकरण काय आहे ते जाणून घ्या.
खेळाच्या एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर राजकीय भाष्यकार शेहजाद पूनावाला यांच्यासोबत झालेल्या झटापटीनंतर सिवेटला बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला. वास्तविक पाहता, शेहजाद पूनावाला यांनी सिवेटला 'डबल ढोलकी' म्हटले होते. सिवेटने शोमध्ये म्हटले होते की तो स्वरा भास्करशी बोलणार नाही. खरे तर, 'पद्मावत' चित्रपटातील जौहर दृश्यावर स्वराने केलेल्या वादग्रस्त टिप्पणीवर नाराजी व्यक्त करताना त्याने हे म्हटले होते. पण नंतर तो स्वराशी बोलू लागला. यावरून शेहजादने त्याला टोमणा मारला. वादाने सुरू झालेल्या या प्रकरणाचे रूपांतर भांडणात झाले. या वादाचे अनेक व्हिडिओ सोशल मिडियावर काही क्षणातच व्हायरल झाले आहेत आणि नेटकऱ्यांच्या देखील यावर प्रतिक्रिया येत आहेत.
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'अल्टिमेट लंच' आयोजित करण्यात आले होते. अल्टिमेट रूलर सर्व महत्त्वाचे निर्णय घेणार होता आणि पहिल्या आठवड्यामधून बाहेर होण्यापासून बचाव होणार होता. सर्व रूलर्सना एका कमकुवत रूलरचे नाव घ्यायचे होते. सिवेटने स्वराचे, प्रियांकाने सिवेटचे आणि शहजादनेही सिवेटचेच नाव घेतले. जेव्हा सिवेटने त्याचे नाव घेतले तेव्हा शहजादला धक्का बसला. शहजादच्या मते, त्याला सिवेटचा आक्रमक आणि अपमानास्पद स्वभाव आवडत नव्हता, जो पेंटहाऊसच्या हितासाठी हानिकारक होता. या विधानामुळे मोठा गदारोळ झाला. सुरुवातीला या वादाची शाब्दिक चकमक पाहायला मिळाली.
Huge Physical Kalesh b/w Siwet Tomar and Shehzad Poonawalla: pic.twitter.com/ydX1UD244v— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) September 28, 2026
सर्व रूलर्सच्या निर्णयानुसार, अल्टिमेट रूलर बनण्याच्या शर्यतीतून सिवेत बाद होतो. टास्कनंतर, सिवेत आणि शहजाद यांच्यात भांडण होते. वादादरम्यान, संतप्त सिवेत शहजादच्या दिशेने धावून गेला. आपल्या आक्रमकतेत त्याने शहजादला ढकलले, ज्यामुळे तो जमिनीवर पडला. सिवेतने शहजादला त्याच्या कुर्त्याने ओढले, ज्यामुळे त्याचे कपडे फाटले. शहजादने निर्मात्यांना सांगितले की तो शोमध्ये राहणार नाही आणि अशी हिंसा सहन करणार नाही.