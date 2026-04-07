'हे तू काय केलंस?' झिशान आयुबचा उल्लेख, अनैतिक संबंधांबाबत पियुष मिश्रांच्या पत्नीचा थेट सवाल?

Piyush Mishra : पीयूष मिश्रा यांनी मुलाखतीत आपल्या अनैतिक संबंधांबद्दल पत्नीला सर्व माहित होतं असा उल्लेख केला. असं असतानाच अभिनेता झिशान आयुब त्याचा मुलगा असल्याची जोरदार चर्चा रंगली आहे. सत्य काय? 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 7, 2026, 04:13 PM IST
गेल्या काही दिवसांपासून पीयूष मिश्रा यांची एक मुलाखत सोशल मीडियावर चांगली व्हायरल होत आहे. या मुलाखतीत त्यांनी आपल्या जीवनाबद्दल अनेक गोष्टी उघड केल्या आहेत. असं असताना पीयूष मिश्रा आणि झिशान आयुब यांचा एकमेकांशी संबंध काय आहे? याबाबतही चर्चा झाली. शुभांकर मिश्राच्या पॉडकास्टमध्ये पियुष मिश्रा यांनी सांगितलं की, झिशान आणि त्यांच्या साम्याबद्दल किंवा बाहेर होणाऱ्या चर्चांबद्दल त्यांना माहिती नव्हती. मात्र हळू हळू लोकांनी त्यांना सगळ्या गोष्टी सांगायला सुरुवात केली. एवढंच नव्हे तर पियुष मिश्राच्या घरी देखील यावर चर्चा झाली. एवढंच नव्हे तर पत्नीने देखील त्यांना विचारलं की,'ये तुमने क्या कर दिया?, हे प्रोडक्ट कुठून आलं.'

लोकांनी देखील विताले प्रश्न

पियुष मिश्राने झिशानचं कौतुक करताना म्हटलं की, तो अतिशय हुशार आणि चांगला माणूस आहे. 'नो वन किल्ड जेसिका' या सिनेमापासून हा गोंधळ सुरु झाला. अनेकांनी विचारलं की, सिनेमात काम करणारा हा तुमचा मुलगा आहे का? अशा पद्धतीने झिशान आणि त्यांना होणाऱ्या चर्चेची माहिती मिळाली. 

झिशानने देखील मान्य केली गोष्ट 

झिशानने देखील या मुलाखतीत दोघांमध्ये खूप साम्य असल्याच म्हटलं आहे. फक्त चेहऱ्यातच नाही तर आवाजातही साम्य आहे. कधी कधी झिशानलाही वाटतं की, त्या दोघांचा आवाजही सारखाच आहे. लल्लनटॉपच्या मुलाखतीत त्याला विचारण्यात आले की, या गोष्टीच त्याला वाईट वाटलं का? त्यांनी सांगितलं की, आधी पियुश्र मिश्रासोबत होणार कौतुक चांगल वाटायचं. पण आता मला त्याची सवय झाली आहे. झिशाने सांगितलं की, 'खरं सांगाच तर आम्ही दोघं एकमेकांसारखेच दिसतो. त्यांचा जुना फोटो बघावा तसं अगदी.'

रांझणा सिनेमापर्यंत पियुष मिश्रा यांनी झिशानला फोन केला. एका अनोळख्या नंबरवरुन फोन आला आणि समोरची व्यक्ती बोलली मी, पियुष मिश्रा बोलतोय. या फोन दरम्यान पियुष मिश्राने विचारलं की, 'तू जन्माला कसा आलास?' तेव्हा त्यांनी सांगितलं की, लोकं मला फोन करुन सांगतात की तुझ्या मुलाने सिनेमात कमाल केली आहे. एवढंच नव्हे तर पत्नी देखील विचारत होती की, हा मुलगा कुठून आला. या दोघांनीही ही गोष्ट अगदी हसण्यावारी घेतली आहे. सध्या हा विषय चर्चेचा ठरला आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

