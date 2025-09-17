English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या वाढदिवसानिमित्त चाहत्यांना मोठं गिफ्ट, ‘माँ वंदे’ बायोपिकसह 'हा' अभिनेता झळकणार

PM Narendra Modi Biopic : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या 75 व्या वाढदिवसानिमित्त चाहत्यांसाठी एक महत्त्वाची आणि आनंदाची बातमी समोर आली आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 17, 2025, 04:10 PM IST
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या वाढदिवसानिमित्त चाहत्यांना मोठं गिफ्ट, ‘माँ वंदे’ बायोपिकसह 'हा' अभिनेता झळकणार

PM Narendra Modi Biopic : भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 75व्या वाढदिवसानिमित्त त्यांच्या चाहत्यांसाठी एक मोठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. फिल्म इंडस्ट्रीतील प्रतिष्ठित प्रोडक्शन हाऊस सिल्वर कास्ट क्रिएशंस ने त्यांच्या जीवनावर आधारित बायोपिकची घोषणा केली आहे. या चित्रपटाचं नाव ‘माँ वंदे’ असं असून त्याची निर्मिती वीर रेड्डी एम करणार आहेत. यासोबतच सोशल मीडियावर चित्रपटाचा पोस्टरही रिलीज झाला आहे जो सध्या प्रचंड व्हायरल होत आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

या बायोपिकमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भूमिका प्रसिद्ध मल्याळम अभिनेता उन्नी मुकुंदन साकारणार आहे. उन्नी मुकंदनने ‘मार्को’ या चित्रपटातून बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातला होता. ‘माँ वंदे’मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या प्रेरणादायी प्रवासाची कथा दाखवली जाणार आहे. त्यांच्या बालपणीच्या संघर्षांपासून ते राष्ट्रीय नेते होईपर्यंतच्या प्रवासापर्यंत.

कुठे प्रदर्शित होणार हा चित्रपट? 

चित्रपटात त्यांच्या आई हिराबेन मोदी यांच्याशी असलेल्या अतूट नात्याचा देखील सुंदर चित्रपटण करण्यात येणार आहे. त्यांच्या आयुष्यात आईचे योगदान आणि त्यांचा आधार कसा राहिला यावर विशेष भर दिला जाणार आहे. चित्रपटाला भव्य प्रमाणावर साकारण्याचा निर्मात्यांचा प्रयत्न आहे. 

त्यासाठी उच्च दर्जाच्या VFX चा वापर केला जाणार असून हा चित्रपट पॅन इंडिया स्तरावर प्रदर्शित होईल. तसेच इंग्रजीसह अनेक भाषांमध्ये हा चित्रपट रिलीज केला जाणार आहे. लोकांना एक अद्वितीय सिनेमॅटिक अनुभव देणे आणि त्यांच्या जीवनातून प्रेरणा मिळावी हा या चित्रपटामागचा उद्देश आहे.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

दिग्दर्शन आणि तांत्रिक टीम

चित्रपटाचे दिग्दर्शन क्रांती कुमार सीएच करणार आहेत. ‘बाहुबली’सह अनेक मोठ्या चित्रपटांमध्ये त्यांनी सिनेमॅटोग्राफी हाताळली आहे. त्यामुळे या बायोपिकला भव्य आणि प्रभावशाली दृश्यरचना मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

पीएम मोदींच्या वाढदिवसानिमित्त बॉलिवूडपासून साऊथपर्यंतच्या कलाकारांनी त्यांना शुभेच्छा दिल्या. काहींनी व्हिडिओ शेअर करून त्यांच्या नेतृत्वाची प्रशंसा केली तर काहींनी त्यांना 'देशाचा खरा पुत्र' म्हणून गौरवले.

‘माँ वंदे’ हा चित्रपट केवळ एक बायोपिक नाही तर नरेंद्र मोदी यांच्या जीवनावर आधारित प्रेरणादायी प्रवासाचे सादरीकरण असणार आहे. त्यांच्या संघर्षाची, मातृप्रेमाची आणि नेतृत्वाची कथा नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्याचा हा एक भव्य प्रयत्न आहे. चित्रपटाची भव्य निर्मिती, अनेक भाषांमध्ये रिलीज आणि तांत्रिक दर्जा यामुळे हा चित्रपट मोठ्या उत्सुकतेचा विषय ठरला आहे.

FAQ

1. ‘माँ वंदे’ चित्रपटाची घोषणा कधी झाली?

‘माँ वंदे’ ही नरेंद्र मोदींच्या जीवनावर आधारित बायोपिकची घोषणा 17 सप्टेंबर 2025 रोजी, मोदींच्या 75व्या वाढदिवसानिमित्त करण्यात आली. सिल्वर कास्ट क्रिएशन्सने ही घोषणा केली असून, सोशल मीडियावर चित्रपटाचा पहिला पोस्टरही रिलीज झाला. 

2. ‘माँ वंदे’ चित्रपटात नरेंद्र मोदींची भूमिका कोण साकारणार?

मल्याळम अभिनेते उन्नी मुकुंदन (Unni Mukundan) नरेंद्र मोदींची भूमिका साकारणार आहेत. ते ‘मार्को’ चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर यश मिळवलेले आहेत. उन्नीने सांगितले की, ही भूमिका त्यांच्यासाठी भावनिक आणि प्रेरणादायी आहे. 

3. ‘माँ वंदे’ चित्रपटाची कथा काय आहे?

चित्रपटात मोदींच्या बालपणातील संघर्षांपासून राष्ट्रीय नेते होईपर्यंतच्या प्रेरणादायी प्रवासाची कथा दाखवली जाणार आहे. विशेषतः त्यांच्या आई हिराबेन मोदी यांच्याशी असलेल्या अतूट नात्यावर भर देण्यात येणार आहे. चित्रपट खरे घटनांवर आधारित असून, त्यांचे वैयक्तिक आणि राजकीय जीवन दाखवले जाईल.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
narendra modiNarendra Modi biopicunni mukundan moviesunni mukundan PM Narendra Modiunni mukundan news

इतर बातम्या

मीनाताईंच्या पुतळ्यावर लाल रंग कोणी फेकला?; उद्धव ठाकरे म्...

मुंबई बातम्या