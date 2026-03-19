धुरंधर 2 मध्ये नवीन ट्विस्ट : चित्रपटात दिसणार पंतप्रधान मोदींचा कॅमिओ; सोशल मीडियावर ‘तो’ सीन बनला चर्चेचा विषय

आदित्य धर दिग्दर्शित 'धुरंधर 2' सिनेमा सध्या बॉक्स ऑफिसवर प्रचंड गाजत असून, सोशल मीडियावरही चर्चेचा विषय बनला आहे. सिनेमातील एका छोट्या सीनमुळे प्रेक्षकांमध्ये जोरदार उत्सुकता निर्माण झाली आहे. या सीनमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची झलक पाहायला मिळते, ज्यामुळे नेटिझन्समध्ये त्यावर चर्चा रंगली आहे.
खरं तर, सिनेमात मोदींचा प्रत्यक्ष कॅमिओ नाही. जो सीन प्रेक्षकांना मोदींचा दिसतो, तो प्रत्यक्ष अभिनय नसून मोदींच्या 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीतील भाषणाचे फुटेज आहे. दिग्दर्शक आदित्य धर यांनी हे फुटेज सिनेमात देशभक्तीचा टच देण्यासाठी वापरले आहे. भाषणाची क्लिप सिनेमातील कथानकासोबत अशी मिसळलेली आहे की, ती दृश्य प्रेक्षकांना अत्यंत भावस्पर्शी वाटते.
सोशल मीडियावर हा सीन झळकतोय की प्रेक्षकांनी कमेंट्समध्ये वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. काहींनी याला “मोदींचा सिनेसृष्टीतला डेब्यू” असेही म्हटले आहे. काही युजर्सनी हा सीन अत्यंत प्रभावी आणि देशभक्तीपर दृश्य असल्याचे म्हटले, तर काहींनी फुटेजच्या वापरावर योग्य श्रेय दिले गेले आहे की नाही, हे प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
दिग्दर्शक आदित्य धर यांनी सांगितले की, हा छोटासा सीन देशभक्तीचा अँगल जोडण्यासाठी विशेष तयार केला गेला आहे. त्यांनी प्रेक्षकांवर मोठा प्रभाव सोडण्यासाठी आणि सिनेमाच्या कथानकात एक प्रेरणादायी भावनिक टच आणण्यासाठी हा सीन समाविष्ट केला आहे.
'धुरंधर 2'च्या या सीनमुळे केवळ प्रेक्षकच नाही तर सोशल मीडियावरही चर्चेचा गदारोळ झाला आहे. अनेक ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पोस्टवर चाहते या सीनवर आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करत आहेत. काहींनी या सीनच्या भावनिकतेचे कौतुक केले आहे, तर काहींनी मोदींच्या भाषणाचा प्रभाव सिनेमात छान मिसळल्याचे सांगितले आहे.
सिनेमाच्या यशाबाबत बोलताना आदित्य धर यांनी सांगितले की, प्रेक्षकांना देशभक्ती आणि मनोरंजन दोन्ही मिळावं, यासाठी हा सीन विचारपूर्वक तयार केला गेला आहे. त्यांच्या मते, हा छोटासा सीन प्रेक्षकांच्या मनावर दीर्घकाळ टिकणारा ठरेल आणि त्यामुळे सिनेमाची लोकप्रियता अधिक वाढेल.
प्रेक्षक आणि चाहत्यांच्या प्रतिक्रियेमुळे 'धुरंधर 2' आता सोशल मीडियावर ट्रेंडिंग टॉपिक बनला आहे. या सीनच्या चर्चेमुळे सिनेमाविषयी उत्सुकता वाढली असून, प्रेक्षक पुढील भागाबद्दलही अधिक उत्सुक झाले आहेत.