विनोदी काव्यजगताचा तारा मावळला! ‘मिर्झा एक्सप्रेस’चे मिर्झा रफी अहमद बेग यांचे निधन

Mirza Rafi Ahmed Baig Passes Away: महाराष्ट्राच्या काव्यक्षेत्रात विनोदी काव्यसादरीकरणाची अनोखी परंपरा घडवणारे आणि ‘मिर्झा एक्सप्रेस’ काव्यमैफलीमुळे घराघरात पोहोचलेले सुप्रसिद्ध कवी, साहित्यिक आणि हास्यसम्राट डॉ.मिर्झा रफी अहमद बेग यांचे आज शुक्रवार 28 नोव्हेंबर पहाटे 6.30 वाजता अमरावती येथे दीर्घ आजाराने निधन झाले. ते 68 वर्षांचे होते.
गेल्या काही महिन्यांपासून ते मूत्रपिंडाच्या गंभीर आजाराने त्रस्त होते. अमरावतीतील रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरू असतानाच त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांच्या निधनाने महाराष्ट्राच्या साहित्यविश्वासह विनोदी काव्यजगतावर शोककळा पसरली आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यातील नेर तालुक्यातील धनज–माणिकवाडा हे त्यांचे मूळ गाव. अमरावतीतील वलगाव रोडवरील नवसारी परिसरात ‘मिर्झा एक्सप्रेस’ नावाच्या घरात ते वास्तव्यास होते. त्यांच्या पश्चात पत्नी फातेमा मिर्झा, मुलगा रमीज अभियंता, मुली महाजबी आणि हुमा असा परिवार आहे. त्यांच्यावर आज दुपारी 2 नंतर अमरावतीच्या ईदगाह कब्रस्तानात अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत.
डॉ. मिर्झा रफी अहमद बेग हे गेल्या अनेक दशकांपासून महाराष्ट्रातील सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे मानाचे पाहुणे मानले जात होते. 6,000 पेक्षा अधिक काव्यसादरीकरणे, 20 हून अधिक काव्यसंग्रह, विदर्भ साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद, ही त्यांच्या कर्तृत्वाची काही ठळक उदाहरणे आहेत.
त्यांच्या तुफानी विनोदाने आणि ग्रामीण बोलीतील खुमासदार भाषाशैलीने असंख्य प्रेक्षक अक्षरशः पोट धरून हसायचे. शेतकरी, ग्रामीण भाग, जीवनसंघर्ष, सामाजिक विसंगती आणि राजकारणातील विनोदी बाजू यावर त्यांनी अचूक कोपरखळी मारत चिंतनही घडवले. त्यांच्या ‘मिर्झा एक्सप्रेस’ काव्यमैफली महाराष्ट्रभरात प्रचंड गाजल्या व हास्यरसाची नवी परंपरा रुजवली.
डॉ. मिर्झा यांचा जन्म 17 सप्टेंबर 1957 रोजी झाला. केवळ 11व्या वर्षी कविता लेखन, 1970 पासून व्यासपीठावर सादरीकरणाची सुरुवात आणि पुढील 50 वर्षे विनोदी काव्यक्षेत्रातील अग्रस्थानी अशी त्यांची साहित्ययात्रा राहिली. मराठी व वन्हाडी भाषेप्रती त्यांना अतूट प्रेम होते. त्यांच्या सादरीकरणामुळे वन्हाडी बोली देशपातळीवर पोहोचली.
‘मोठा माणूस’, ‘सातवा महिना’, ‘उठ आता गणपत’ आणि ‘जांगडबुत्ता’ अशा अनेक कविता अतिशय लोकप्रिय झाल्या. ‘जांगडबुत्ता’ हा शब्द मराठीत लोकप्रिय करणारे जनकही तेच.
डॉ. मिर्झा रफी अहमद बेग यांच्या निधनाने विदर्भ–मराठवाड्यातील कवी, साहित्यिक, कलाकार आणि हजारो चाहत्यांमध्ये मोठी शोककळा पसरली आहे. त्यांच्या विनोदाची झडी, त्यांच्या खास सादरीकरणाची चव आणि भाषेचे अद्वितीय सौंदर्य हे सर्व सदैव स्मरणात राहील.
