  • मनोरंजन
  • पोलीस तक्रार दाखल Ranveer Singh विरोधात ; वादग्रस्त तक्रारीमागील सत्य उघड

पोलीस तक्रार दाखल Ranveer Singh विरोधात ; वादग्रस्त तक्रारीमागील सत्य उघड

Police Case Registered Against Ranveer Singh : बंगळूरमध्ये अभिनेता रणवीर सिंह विरोधात पोलीस तक्रार नोंदवली गेली आहे.    

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 29, 2026, 07:47 AM IST
पोलीस तक्रार दाखल Ranveer Singh विरोधात ; वादग्रस्त तक्रारीमागील सत्य उघड

बॉलिवूड अभिनेता रणवीर सिंह विरोधात बेंगळुरूमध्ये एफआयआर दाखल करण्यात आली आहे. हा प्रकरण रणवीरच्या मिमिक्रीशी संबंधित असून, काही दिवसांपूर्वी त्याने चित्रपट ‘कांतारा: अ लेजेंड - चॅप्टर 1’ मधील चावूंडी देवाचे विनोदी अनुकरण केले होते. या व्हिडिओने सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होऊन चर्चेचा विषय बनला.

एफआयआरनुसार, रणवीरने चावूंडी देवाला भूत म्हणून वर्णन केले आणि त्यामुळे हिंदू धार्मिक भावना तसेच कर्नाटकातील पवित्र चावूंडी देवाच्या परंपरेचा अपमान झाला, असा आरोप करण्यात आला आहे. एनडीटीव्हीच्या वृत्तानुसार, हा गुन्हा बेंगळुरूमधील हाय ग्राउंड्स पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल करण्यात आला आहे. बुधवारी रणवीरविरुद्ध हा एफआयआर नोंदवला गेला.

घटनेचा मागील इतिहास

ही तक्रार काही महिन्यांपूर्वी घडलेल्या घटनेशी संबंधित आहे. रणवीर सिंहने एका कार्यक्रमात ऋषभ शेट्टीच्या ‘कांतारा: अ लेजेंड - चॅप्टर 1’ चित्रपटातील देवाच्या सीनची नक्कल केली होती. ही घटना 28 नोव्हेंबर 2025 रोजी गोव्यात झालेल्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव (IFFI) समारोप समारंभात घडली. कार्यक्रमाच्या वेळी रणवीरच्या अभिनयाचा विनोदी अंदाज पाहताना काहींनी हसून आनंद व्यक्त केला, तर काहींनी धार्मिक भावना दुखावल्या असल्याचा दावा केला. यानंतर सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ शेअर झाला आणि चर्चेत आला.

एफआयआरमध्ये दाखल आरोप

रणवीर सिंहविरुद्ध भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या कलम 196, 299 आणि 302 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही तक्रार बेंगळुरू येथील वकील प्रशांत मेथल (46) यांनी दाखल केली आहे. एफआयआरमध्ये म्हटले आहे की रणवीरने स्टेजवर अश्लील आणि अपमानास्पद कृत्य केले, ज्यामुळे धार्मिक भावना दुखावल्या गेल्या आणि पवित्र देवाचे अपमान झाला. तसेच, रणवीरने पंजुर्ली आणि गुलिगा देवाशी संबंधित विनोदी व अश्लील नक्कल केली आणि चावूंडी देवाला भूत म्हणून वर्णन केले, असा दावा तक्रारदाराने केला आहे.

तक्रारदाराचा असा आरोप आहे की रणवीरने हा अभिनय जाणूनबुजून, द्वेषपूर्ण उद्देशाने केला आणि त्याचा परिणाम समाजात द्वेष, वैमनस्य आणि शत्रुत्व निर्माण करणे असा झाला.

व्हायरल व्हिडिओचा संदर्भ

तक्रारदाराच्या मते, 2 डिसेंबर 2025 रोजी बेंगळुरूमधील कर्नाटक राज्य बिलियर्ड्स असोसिएशनच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवरून हा व्हिडिओ पाहण्यात आला. हा व्हिडिओ Breech Chat नावाच्या अकाउंटद्वारे शेअर केला गेला होता. सोशल मीडियावर व्हिडिओने मोठ्या प्रमाणावर व्याप्ती मिळवली आणि चर्चेचा विषय बनला. यामुळे अनेक धार्मिक संघटना आणि नागरिकांनी रणवीरच्या कृतीवर संताप व्यक्त केला. काहींनी या कृत्याला संस्कृती आणि परंपरेचा अपमान म्हटले, तर काहींनी मनोरंजनाच्या माध्यमातून केलेल्या विनोदी कृतीवरून आक्षेप घेतला.

सोशल मीडिया आणि सार्वजनिक प्रतिक्रिया

सोशल मीडियावर रणवीरच्या या मिमिक्रीवर मिश्र प्रतिक्रिया पाहायला मिळाल्या. काही चाहते त्याचे विनोदी अंदाज आणि अभिनय कौशल्याची स्तुती करत होते, तर काहींनी धार्मिक भावना दुखावल्या असल्याचा विरोध व्यक्त केला. चर्चेचा विषय बनलेल्या या व्हिडिओमुळे रणवीर सिंह यांच्यावर तातडीने कायदेशीर कारवाई होण्याची गरज असल्याचे मतही व्यक्त करण्यात आले.

पुढील कारवाई आणि सुनावणी

मिळालेल्या माहितीनुसार, हा खटला बेंगळुरूमधील प्रथम अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी (CMM) न्यायालयात चालवला जाणार आहे. या खटल्याची सुनावणी 8 एप्रिल 2026 रोजी होणार आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान या प्रकरणातील सर्व पक्षांची कानूनी बाजू ऐकली जाईल.

तक्रारदाराचे म्हणणे आहे की, या प्रकारामुळे धार्मिक भावना दुखावल्या गेल्या आहेत आणि समाजात द्वेष निर्माण झाला आहे, त्यामुळे रणवीरच्या कृतीला कायदेशीर दृष्टीने दंडनीय ठरवावे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

Tags:
Ranveer singhbengalurufirKantarabollywood actor

