'माझ्या आईचा मृतदेह कधीच...', पूजा बेदीने केला धक्कादायक खुलासा, 'तिने मृत्यूपत्र लिहिलं, दागिने माझ्याकडे दिले अन्...'

Pooja Bedi on Mother Protima Bedi Death: प्रोतिमा बेदी यांनी आधी मॉडेल आणि नंतर नृत्यांगना म्हणून लोकप्रियता मिळवली होती. त्यांनी बंगळुरूजवळील नृत्यग्रामला भारताला एक सांस्कृतिक केंद्र बनवलं. अभिनेता कबीर बेदीशी लग्न केल्यानंतर, त्या अभिनेत्री पूजा बेदी आणि सिद्धार्थ यांच्या आई होत्या. कबीर आणि प्रोतिमा यांनी घटस्फोट घेतला असतानाही मुलांचा एकत्रितपणे सांभाळ करत होते. त्यांचा मुलगा सिद्धार्थने आत्महत्या केली. नुकतंच पूजा बेदीने दिवंगत आईच्या जीवनातील काही किस्से सांगितले आहेत. प्रोतिमा यांनी आयुष्यभर समाजाने आखलेल्या नियमांना आव्हान दिलं. १९९८ मध्ये कैलास मानसरोवराच्या तीर्थयात्रेदरम्यान भूस्खलनात त्यांचं दुःखद निधन झालं. भारतीय नृत्यातील योगदानामुळे त्यांचा वारसा आजही जिवंत आहे.
आईच्या आठवणींबद्दल तिने सांगितलं की, "जुहूच्या समुद्रकिनाऱ्यावरील वाळूवर मला एबीसी शिकवणं, आम्हाला सतत मिठी मारणं आणि चुंबन घेणं, मोकळेपणाने वागणं, खूप हसणं अशा तिच्या आठवणी आहेत. आईबद्दल माझ्या मनात हजारो आठवणी आहेत. मला वाटतं की सर्वात उल्लेखनीय आठवण म्हणजे जर आम्ही कधी घरी गृहपाठ आणला आणि ते करायला सुरुवात केली तर ती आम्हाला फटकारायची आणि ती म्हणायची, 'मी तुम्हाला शाळेत घरातील काम देत नाही, मग ते तुम्हाला घरी शाळेचे काम कसे देऊ शकतात? हा माझा तुमच्यासोबतचा वेळ आहे, तुमचा गृहपाठ करू नका".
तुझ्या मनात काही खंत आहे का? असं विचारलं असता तिने सांगितलं की, "ती वयाची पन्नाशी पूर्ण होण्याआधी निघून गेली याचा फार पश्चाताप आहे. मी तिच्यासोबत अजून काही गोष्टी करु शकले असते तर मला बरं वाटलं असतं. पण ती एक अशी स्त्री होती जी तिच्या अटींवर आयुष्य जगली. ती तिच्या मनाप्रमाणे जगली आणि मृत्यूही अक्षरशः मनाप्रमाणे झाला. ती नेहमी म्हणायची की तिला निसर्गातच मरायचं आहे आणि निसर्गाशी एकरूप व्हायचं आहे. या सुंदर, गौरवशाली जीवनाच्या शेवटी, तिला तिच्या अस्थी गंगेत टाकून एखाद्या स्मशानभूमीत ढकललं जावं असं वाटत नव्हतं. तिला निसर्गातच मरायचं होतं. आणि अगदी असंच घडलं. तिचा मृतदेह कधीच सापडला नाही. तुम्हाला माहिती आहे, ती विश्वाशी एकरूप झाले होते, पृथ्वीशी एकरूप झाली. ती फक्त एक अविश्वसनीय ऊर्जा होती."
"ती माझ्याकडे आली, तिचं मृत्युपत्र लिहिले, तिचे दागिने मला दिले, सर्व कागदपत्रं मला दिली, तिच्या मालमत्तेची कागदपत्रे मला दिली आणि म्हणाली, आपल्याला पुढचं काही माहिती नसतं. मी म्हणाले की, तू इतका नाटकी का आहेस? आणि ती फक्त म्हणाली, 'डार्लिंग आपल्याला पुढचं माहिती नसतं'. तिने मला तिच्याकडे असलेले सर्व काही दिले. आणि ती म्हणाली, 'सिद्धार्थ आता नाही, त्याने आत्महत्या केली आहे. मी नृत्यग्राम लिन फर्नांडिसला सोपवले आहे. आता फक्त तू राहिली आहेस. मला तू मला जाऊ द्यावे अशी इच्छा आहे. आणि ती कुलु मनालीला गेली. मला तिने 12 पानांचं एक पत्र लिहिले ज्यामध्ये तिच्या जन्मापासून, बालपणापासून, नात्यांपर्यंत, लग्नांपासून, मुलांपर्यंत, नृत्य प्रवासापर्यंत, तिमृत्यूपूर्वी ती जिथे होती तिथपर्यंतचे तिचे संपूर्ण आयुष्य सारांशित केले होते, म्हणाली, 'मी कुलुमध्ये आहे, कुलू म्हणजे देवांची दरी, आणि सर्व देवी-देवतांना माझ्या शाश्वत कृतज्ञतेची जाणीव होवो, मी आनंदी आहे. मी खूप, खूप आनंदी आहे.' आणि मग ती निघून गेली आणि ती भेट शेवटची ठरली," असं त्याने सांगितलं.