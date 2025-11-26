English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
पूजा बिरारीचा ‘होम मिनिस्टरांची सून’ असलेला खास उखाणा व्हायरल

Pooja Birari special Ukhana : पूजा बिरारीने ‘येडं लागलं प्रेमाचं’ मालिकेच्या सेटवरील केळवणात सोहम बांदेकरचा उखाणा घेतला.

कावेरी पिंपळे | Updated: Nov 26, 2025, 03:01 PM IST
पूजा बिरारीचा ‘होम मिनिस्टरांची सून’ असलेला खास उखाणा व्हायरल

नवविवाहित होऊ इच्छिणाऱ्या जोडप्यांची लगबग सुरू होते, घराघरांत केळवणाचे कार्यक्रम रंगतात आणि बाजारपेठा लग्नपूर्व खरेदीसाठी फुलून जातात. सर्वसामान्यांबरोबरच मनोरंजन विश्वातील कलाकारही या हंगामात आपलं लग्न उरकून घेताना दिसतात. गेल्या काही दिवसांत अनेक सेलिब्रिटी विवाह बंधनात अडकले असून, आता या यादीत आणखी एका लोकप्रिय जोडप्याची भर पडणार आहे.

सोहम आणि पूजाच्या लग्नाची चर्चेला उधाण

‘येडं लागलं प्रेमाचं’ मालिकेत मंजिरीची भूमिका साकारून घराघरांत पोहोचलेली अभिनेत्री पूजा बिरारी लवकरच आयुष्याच्या नव्या पर्वाला सुरुवात करणार आहे. विशेष म्हणजे पूजा आता महाराष्ट्राचे ‘लाडके भाऊजी’ म्हणून ओळखले जाणारे अभिनेते आदेश बांदेकर यांच्या घरची सून होणार आहे. आदेश बांदेकर आणि अभिनेत्री सुचित्रा बांदेकर यांचा मुलगा सोहम बांदेकर याच्याशी पूजा विवाहबंधनात अडकणार असल्याची चर्चा काही दिवसांपूर्वीच समोर आली होती. मात्र आता स्वतः पूजानेही ही बातमी कबूल केल्याने चाहत्यांचा आनंद दुपटीने वाढला आहे.

सेटवर रंगला पूजाचा केळवण सोहळा

काही दिवसांपूर्वी सोहम बांदेकरचा केळवण सोहळा त्याच्या मावश्यांनी, म्हणजेच सुचित्रा बांदेकर यांच्या जवळच्या मैत्रिणींनी मोठ्या आनंदात आयोजित केला होता. आता पूजाच्याही आयुष्यातील हा खास सोहळा पार पडला आहे. ‘येडं लागलं प्रेमाचं’ मालिकेच्या सेटवर पूजाचे केळवण साजरे करण्यात आले. सेटवरचा तिचा केळवण सोहळा सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. कलाकार, तांत्रिक टीम, तसेच मालिकेच्या युनिटने पूजावर प्रेमाचा वर्षाव केला. यावेळी तिला साडी भेट देण्यात आली.

पूजा बिरारीचा उखाणा व्हायरल

या केळवण सोहळ्यातील पूजाचा एक खास व्हिडिओ विशेष चर्चेत आहे. यामध्ये पूजा सोहम बांदेकरच्या नावाचा गोड उखाणा घेताना दिसते. पूजाने उखाणा म्हणताना म्हटलं 'घरात चालले मी ज्यांच्या ते आहेत महाराष्ट्राचे होम मिनिस्टर, माझे आहो म्हणजेच सोहम, आता होणार माझे मिस्टर!' उखाणा म्हणताना पूजाचा गालातला लाजरा हसू, आणि वातावरणात दुमदुमलेले टाळ्यांचे आवाज यामुळे हा व्हिडिओ चाहत्यांच्या पसंतीस उतरला आहे.

मालिकेतही लग्नसराई; बिबट्याची एंट्री ठरली चर्चेची

स्टार प्रवाहवरील ‘येडं लागलं प्रेमाचं’ मालिकेतही लग्नसराईचा ट्रॅक सध्या प्रेक्षकांना खिळवून ठेवत आहे. मालिकेत नुकतीच बिबट्याची एंट्री दाखवली आहे. महाराष्ट्रात गेल्या काही महिन्यांत बिबट्यांच्या हल्ल्यांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन जनजागृती करण्याच्या उद्देशाने हा ट्रॅक दाखवला जात असल्याची चर्चा आहे.

लग्नाची तारीख अजून जाहीर नाही

सोहम बांदेकर आणि पूजा बिरारी यांच्या लग्नाची अधिकृत तारीख अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. मात्र दोन्ही कुटुंबांत लग्नाची तयारी जोरात सुरू असून, प्रेक्षक आणि चाहत्यांमध्ये या जोडप्याच्या मोठ्या दिवशीची उत्सुकता वाढत चालली आहे.

