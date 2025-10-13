English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
ऋतिक-प्रभाससोबतची नायिका, फ्लॉप चित्रपटानंतरही सुपरस्टार, आज आहे करोडोंची मालकीण

Bollywood Actress :  प्रभास आणि ऋतिक रोशनसोबत काम केलेली ही अभिनेत्री फ्लॉप चित्रपट देऊनही बनली टॉप अभिनेत्री. अलिशान घर आणि महागड्या गाड्यांसह आहे कोट्यवधींची मालकीण.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Oct 13, 2025, 03:49 PM IST
Bollywood Actress : मनोरंजन क्षेत्रात काही अशा अभिनेत्री आहेत ज्यांनी हिंदीसह दक्षिण चित्रपटसृष्टीतही आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. रश्मिका मंदाना, आलिया भट्ट यांच्याप्रमाणेच या यादीत आणखी एक नाव आहे ते म्हणजे पूजा हेगडे. आज13 ऑक्टोबर रोजी पूजा हेगडे आपला 35 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. या निमित्ताने जाणून घेऊया तिच्या आयुष्यातील काही खास गोष्टी.

पूजा हेगडेचा जन्म 1990 रोजी मुंबईत झाला. तिच्या अभिनय प्रवासाची सुरुवात 2012 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘मूगामूडू’ या तमिळ चित्रपटातून झाली. तिचा पहिलाच चित्रपट सुपरहिट ठरला आणि तिला तात्काळ प्रसिद्धी मिळाली. या चित्रपटानंतर पूजा हेगडेनं सलग काही यशस्वी चित्रपट दिले आणि ती दक्षिण सिनेमा तसेच बॉलिवूडमधील लोकप्रिय अभिनेत्रींपैकी एक बनली.

पूजा हेगडेची संपत्ती 

लाइफस्टाइल एशियाच्या अहवालानुसार, पूजा हेगडेची एकूण संपत्ती 51 कोटी रुपये आहे. तिच्याकडे मुंबई आणि हैदराबादमध्ये आलिशान घरं आहेत. वाहनप्रेमी असलेल्या पूजाकडे 2 कोटींची पोर्शे केयेन, 80 लाखांची ऑडी Q7 आणि 60 लाखांची जग्वार अशा लक्झरी कार्स आहेत.

पूजा हेगडेनं बॉलिवूडमध्ये आपला डेब्यू ऋतिक रोशनसोबत ‘मोहनजोदडो’ या चित्रपटातून केला. परंतु हा चित्रपट फ्लॉप ठरला. त्यानंतर तिने दक्षिण सिनेमा गाठला आणि 2014 मध्ये ‘ओका लैला कोसम’ या चित्रपटात नागा चैतन्यसोबत काम केलं. या चित्रपटाने तिला प्रचंड लोकप्रियता मिळवून दिली.

पूजाचे आगामी चित्रपट

यानंतर तिने ‘महर्षी’, ‘DJ (दुव्वाडा जगन्नाधम)’, ‘बीस्ट’, ‘आल वैकुंठपुरमुलू’ यांसारख्या ब्लॉकबस्टर चित्रपटांमध्ये मुख्य भूमिका साकारल्या. ‘आल वैकुंठपुरमुलू’नं तर तिचं करिअर एका नव्या उंचीवर नेलं.

पूजा शेवटची बॉलिवूडमध्ये शाहिद कपूरसोबत ‘देवा’ या चित्रपटात दिसली होती. दक्षिणेतील तिचा शेवटचा चित्रपट ‘रेट्रो’ होता. सध्या ती ‘पराशक्ती’, ‘जेलर 2’ आणि ‘जना नायगन’ या मोठ्या प्रकल्पांवर काम करत आहे.

सर्वाधिक मानधन घेणाऱ्या अभिनेत्रींपैकी एक 

जरी तिचे काही बॉलिवूड चित्रपट जसे की ‘मोहनजोदडो’ आणि ‘राधे श्याम’ अपयशी ठरले तरीही पूजाने दक्षिणेतील सुपरस्टार्ससोबत काम करत स्वतःला टॉप अभिनेत्री म्हणून सिद्ध केलं आहे. आज ती भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वाधिक मानधन घेणाऱ्या अभिनेत्रींपैकी एक आहे.

अभिनय, सौंदर्य, आत्मविश्वास आणि मेहनतीच्या जोरावर पूजा हेगडे हे आज भारतीय सिनेमा जगतातील एक मोठं नाव बनली आहे आणि तिचा प्रवास अजून थांबलेला नाही.

FAQ

पूजा हेगडे यांचा वाढदिवस कधी आहे?

पूजा हेगडे यांचा जन्म १३ ऑक्टोबर १९९० रोजी मुंबईत झाला. २०२५ मध्ये त्या आपला ३५ वा वाढदिवस साजरा करत आहेत.

पूजा हेगडे यांचे दक्षिण चित्रपटसृष्टीतील पदार्पण कसे?

पूजा हेगडे यांचे पदार्पण २०१२ मध्ये तमिळ चित्रपट ‘मूगामूडू’ मधून झाले. हा चित्रपट सुपरहिट ठरला आणि तिला तात्काळ प्रसिद्धी मिळाली.

पूजा हेगडे यांचे बॉलिवूड डेब्यू कसे झाले?

बॉलिवूडमध्ये ऋतिक रोशनसोबत ‘मोहनजोदडो’ (२०१६) मधून डेब्यू केले. हा चित्रपट फ्लॉप ठरला, पण त्यानंतर तिने दक्षिण सिनेमात यश मिळवले.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

