English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • पूनम पांडेने केला मोठा दावा ‘Cricketers ने केला Message आणि विचारलं...’

पूनम पांडेने केला मोठा दावा ‘Cricketers ने केला Message आणि विचारलं...’

Poonam Pandey made a big claim on Cricketers : अभिनेत्री आणि मॉडेल पूनम पांडे सध्या चर्चेत आली आहे. तिच्या दाव्यानुसार, स्टार क्रिकेटपटू सोशल मीडियावर तिला मेसेज करत आहे.

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 17, 2026, 03:37 PM IST
पूनम पांडेने केला मोठा दावा ‘Cricketers ने केला Message आणि विचारलं...’

मुंबई: आपल्या बोल्ड लूक आणि वादग्रस्त विधानांमुळे नेहमीच चर्चेत राहणारी अभिनेत्री आणि मॉडेल पूनम पांडे पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत, पूनमने मनोरंजन विश्वातील काही प्रसिद्ध अभिनेते आणि क्रिकेटपटू सोशल मीडियावर तिला पर्सनल मेसेजेस पाठवत असल्याचं म्हटलं आहे. या खुलाशामुळे सोशल मीडियावर एकच चर्चा रंगली आहे, आणि पूनम पांडे एकदा पुन्हा हेडलाईन्समध्ये आली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

काही महिन्यांपूर्वी खुशी मुखर्जीने देखील केला होता असा दावा

यापूर्वी, अभिनेत्री खुशी मुखर्जीने देखील सोशल मीडियावर अशीच एक माहिती दिली होती. खुशीने सांगितलं होतं की, स्टार क्रिकेटपटू तिच्याशी संपर्क साधतात आणि मेसेज करतात. त्यानंतर आता पूनम पांडेने देखील असाच एक खुलासा केला आहे, ज्यामुळे तिला सोशल मीडियावर असंख्य चर्चांचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे एकच वादग्रस्त चर्चेचं कडक पंढरपूर सध्या समोर येत आहे.

पूनम पांडेने कसा केला खुलासा?

पूनम पांडेने नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीमध्ये सांगितलं की, 'केवळ सामान्य चाहतेच नव्हे, तर चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेते आणि भारतीय क्रिकेट संघातील काही मोठे खेळाडू देखील मला सोशल मीडियावर मेसेज करतात.; या विधानाने पूनम पांडेला नवा वादाच्या मध्यात आणलं आहे. ;हे मेसेज व्हेरिफाइड अकाऊंट्सवरून येतात, आणि ते माझ्या फोटोंचं कौतुक करतात. ते मला वेळ घालवण्याची, फिरण्याची इच्छा व्यक्त करतात, आणि काही लोक त्यांचं वर्तन खूपच वैयक्तिक असं असतो.' असे पूनमने सांगितलं.

पूनमने तरीही स्पष्टपणे सांगितलं की, 'आम्ही फक्त हाय आणि हेलो इतकं बोलतो, त्यापुढे काही नाही.' त्यामुळे हा केवळ एक संवादच असतो, ज्यात कोणताही इतर गोंधळ नसतो, असं ती म्हणाली. तरीही, तिच्या या खुलासाने सोशल मीडियावर खूप मोठी चर्चा सुरू केली आहे.

पूनमने कोणत्याही नामांकित व्यक्तीचं नाव घेतलं नाही

सार्वजनिक व्यक्तींच्या संबंधांमध्ये, खासकरून क्रिकेटपटू आणि अभिनेत्यांशी संबंधित बाबींमध्ये पूनमने कोणाचंही नाव थेट घेतलं नाही. तरीही, तिच्या या विधानामुळे लोकांनी त्यांचे अंदाज काढले आहेत आणि सोशल मीडियावर काही नावं उचलण्यात आली आहेत. कोणते क्रिकेटपटू किंवा अभिनेता तिच्या मेसेजेसचा भाग असू शकतात, यावर विविध चर्चांमध्ये तर्क-वितर्क सुरु आहेत.

पूनम पांडे आणि वाद: एक जुना इतिहास

पूनम पांडे आणि वाद यांचा संबंध काही नवीन नाही. ती अनेक वेळा आपल्या वादग्रस्त विधानांमुळे आणि कृतींमुळे चर्चेचा भाग ठरली आहे. यापूर्वी, काही महिन्यांपूर्वी, पूनमने कॅन्सरविषयक जनजागृती करण्यासाठी आपल्या मृत्यूची खोटी बातमी पसरवली होती. यावरून तिला प्रचंड टीका झाली होती. काही लोकांनी तिच्या या कृतीला खूप गोडपणाचं एक दुर्दैवी प्रदर्शन म्हटलं होतं.

तसेच, 2011च्या क्रिकेट विश्वचषकादरम्यान, पूनमने घोषणा केली होती की, जर भारत विश्वचषक जिंकलं तर ती टॉपलेस होईल. या वक्तव्यामुळे एकच खळबळ उडाली होती, आणि त्या वेळी देशभर ती प्रचंड चर्चेचा विषय बनली होती. तिच्या वैयक्तिक आयुष्यात देखील अनेक वेळा वाद उफाळले आहेत. तिच्या काही निवडक कृतींमुळे ती चर्चेचा मुद्दा बनली आहे.

पूनम पांडेचे वाद आणि तिची व्यक्तिगत जीवनाची चर्चा

पूनम पांडे नेहमीच आपल्या वादग्रस्त विधानांमुळे आणि वागणुकीमुळे प्रेक्षकांच्या नजरेत राहते. तिच्या वैयक्तिक जीवनात देखील तिने अनेक वेळा वाद उभे केले आहेत. काही महिन्यांपूर्वी तिने तिच्या सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ शेअर केला होता, ज्यात ती तिच्या खासगी आयुष्यातील गोष्टी शेअर करत होती. यामुळे तिला अनेक मुद्द्यांवर टीका करण्यात आली.

पूनम पांडेच्या या नवीन खुलाशामुळे एकच वाद आणि चर्चा निर्माण झाली आहे. तिच्या वादग्रस्त विधानांना नेहमीच बॉलिवूड आणि क्रिकेट विश्वातील लोकप्रिय चर्चांमध्ये सामील केलं जातं, आणि असे अधिक उघडपणे बोलण्यामुळे आणखी एकदा ती हेडलाईन्समध्ये आली आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

Tags:
poonam pandeybollywoodcelebrity gossipSocial media claimsCricket stars

इतर बातम्या

ठाणेकरांची वाहतूक कोंडीतून सुटका! मुंबई-नाशिक हायवे, भिवंडी...

महाराष्ट्र बातम्या